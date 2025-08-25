Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Iker Cortés Madrid Lunes, 25 de agosto 2025, 11:45 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

La actriz y directora Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años de edad. La intérprete, que permaneció ingresada durante los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, falleció este domingo a causa de una enfermedad, según han informado fuentes de su entorno.

Aunque ya se había dejado ver en un par de cortometrajes y en papeles pequeños en series de televisión como 'Una nueva vida' y 'Paco y Veva', Verónica Echegui (Madrid, 1983) se dio a conocer con 'Yo soy la Juani' (2006), la película de Bigas Luna que recogía en celuloide la esencia del chonismo y en la que daba vida a una adolescente de extrarradio que decidía dejar a su novio, un tipo extremadamente celoso interpretado por Dani Martín, para tratar de cumplir sus sueños y convertirse en una actriz de éxito. Aquel trabajo conquistó no solo al público sino también a los académicos, que la nominaron a mejor actriz revelación. Sería la primera vez de cinco, aunque solo en una ocasión se hizo con el cabezón y por su trabajo como directora en el cortometraje 'Tótem Loba', hace tres años.

La cinta de Bigas Luna supuso también el espaldarazo que necesitaba su carrera porque la joven empezó a conectar unos proyectos con otros, demostrando su versatilidad, convirtiéndose en rostro ineludible del panorama audiovisual español de las dos últimas décadas. Así, en 2008, protagonizó 'El menor de los males', de Antonio Hernández, tuvo un papel secundario en la comedia coral '8 citas', dirigida por Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen, y formó parte del elenco de la película 'El patio de mi cárcel', cinta de Belén Macías por la que obtuvo su segunda nominación a los Goya, esta vez a mejor actriz protagonista.

Habría dos más antes de conseguir la preciada estatuilla. A saber, a mejor actriz protagonista por 'Katmandú, un espejo en el cielo' (2011) y y a mejor actriz de reparto por 'Explota Explota' (2021). Para entonces, la actriz ya había mostrado su deseo de ponerse detrás de las cámaras. En 2019 ganó el concurso Proyecto Corto que Movistar+ celebró en el Festival Internacional de Cine de Gijón y aquelló se materializó en el cortometraje 'Tótem Loba', que la actriz escribió y dirigió. En él, a partir de una experiencia personal, revisaba las fábulas y tradiciones populares en clave feminista.

Poco después de que se alzara con la estatuilla, salió a la luz que la actriz estaba siendo investigada por la compra de un certificado de vacunación covid fraudulento a una red criminal desmantelada poco antes de la celebración de los Premios Goya, razón por la cual habría podido acudir a la gala celebrada en 2022, donde se requería

Curiosamente, la última aparición en las pantallas de Verónica Fernández de Echegaray, que así se llamaba, fue en la comedia romántica 'A muerte', que Dani de la Orden dirigió para Apple TV+ y que abordaba una historia de amor tras el diagnóstico de un cáncer de corazón. Precisamente, en las entrevistas promocionales de la ficción, la actriz aseguraba que «la muerte es algo que parece que no existe, pero está ahí: todos nos vamos a morir».