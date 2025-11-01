Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio

Una casa de dinamita

Procuro no pensar en lo que pueda pasar. Eso es algo que solía decir un viejo profesor, que era mejor mantener la mente ocupada

José Enrique Cabrero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:04

Procuro no pensar en lo que pueda pasar. Eso es algo que solía decir un viejo profesor, que era mejor mantener la mente ocupada con ... lo que sucede ahora mismo y no en lo que pueda o no venir, porque eso es incontrolable. Imaginad, decía, que os toca la lotería, un premio gordo, gordísimo, vuestra vida será otra desde ese instante. O imaginad, cambiaba el tono, que un coche os atropella, pum, se acabó. Todo eso puede pasar y nada está en vuestras -nuestras- manos. Nada.

