Astérix y Obélix

Teníamos una cinta Beta con tres películas grabadas de la televisión: 'Astérix en Bretaña', 'Astérix en Egipto' y 'Las 12 pruebas de Astérix'. Me las ... sabía de memoria. A veces andaba por el pasillo imitando la pose de Obélix, con las manos cruzadas en la espalda y balanceándome a los lados así, como si me hubiera caído en la marmita de pequeño. En las excursiones del cole, me encantaba beber de la cantimplora porque imaginaba que llevaba la pócima de Panorámix. Cada mes nos llegaba a casa un tebeo nuevo de Astérix, vía el Círculo de Lectores. Y recuerdo aquel álbum de pegatinas de la película que estrenaron en el cine, con los piratas. Nunca perdí la fascinación por la irreductible aldea gala.

Esta semana vimos en casa 'El combate de los jefes', la miniserie (cinco episodios) que ha hecho Netflix. Es una maravilla en todos los sentidos, desde el aspecto visual, alucinante, hasta el guion, brillante. Y es tan, tan, tan divertida, que sería una pena que se la pierda cualquier persona. Adultos o niños. Pero especialmente los niños porque, creo, es una puerta de entrada fantástica al universo de Astérix. Ahí está mi hijo, leyendo 'Astérix el galo' con unas carcajadas que me vuelven loco. El primer tomo de Astérix se publicó en 1961, cuando a mí me quedaba todavía bastante para nacer (mis padres tenían 10 años). Desde entonces, sus aventuras han estado siempre ahí, creando nuevas puertas de entrada para las generaciones venideras: abuelos, padres, hijos, nietos... La miniserie de Netflix es una oportunidad formidable para dar un paso al frente y descubrir a estos personajes inolvidables o, en mi caso, reencontrarse con viejos amigos. Sea como sea, si no lo han hecho ya, regresen a la aldea gala. Les recibirán con los brazos abiertos.

