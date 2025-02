'Emilia Pérez' gana el Bafta a la mejor película de habla no inglesa con la ausencia de Karla Sofía Gascón La película, dirigia por el director francés Jacques Audiard, se impuso así al resto de las nominadas, entre las que se encontraba «I'm Still Here» («Aún estoy aquí»), del cineasta brasileño Walter Salles

R. C. Domingo, 16 de febrero 2025, 18:13 | Actualizado 18:59h.

El filme 'Emilia Pérez' ganó este domingo el Bafta a la mejor película de habla no inglesa –uno de los galardones más importantes de la Academia del Cine británica– con la ausencia en la ceremonia de su protagonista, la española Karla Sofía Gascón. Este drama musical, dirigido por el cineasta francés Jacques Audiard, se impuso así al resto de las nominadas, entre las que se encontraba 'I'm Still Here' ('Aún estoy aquí'), del cineasta brasileño Walter Salles.

'Emilia Pérez' logró el Bafta a la mejor película de habla no inglesa en una gala en la que la actriz madrileña de 52 años no estuvo presente tras la polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas semanas al salir a la luz unos antiguos tuits de corte racista e islamófobo que había publicado hace unos años en su cuenta de X.

Desde que se dieron a conocer estos comentarios agresivos, y pese a que la intérprete pidió perdón, la polémica ha perseguido a la española, a quien Netflix, distribuidora de la película en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ha retirado de la carrera promocional, incluidos los Goya, ahora los Bafta y próximamente de los Oscar, cuya gala se celebrará el 2 de marzo en Los Ángeles.

La propia intérprete prometió hace dos semanas en un comunicado que se mantendría en «silencio» para no dañar a la película en la carrera a los Óscar y que dejaría que «el trabajo hable por sí solo». Lo hizo después de que el director Jacques Audiard la acusara de estar sumida en una «actitud autodestructiva» y calificara sus tuits de «inexcusables

En los Oscar, 'Emilia Pérez' es la más nominada con 13 candidaturas a hacerse con la preciada estatuilla, incluida la de mejor actriz para Karla Sofía, la primera persona abiertamente transexual nominada en esa categoría. En los Bafta birtánicos, 'Emilia Pérez' opta a otros 11 galardones, entre ellos, a mejor actriz protagonista.