Ampliar Jordi Évole entrevista a Josu Urrutikoetxea en el documental de Netflix 'No me llame Ternera'.

«Mientras yo dirija el Festival de San Sebastián no se va a blanquear a ETA» El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, defiende la inclusión en su programación de 'No me llame Ternera', un documental en el que Jordi Évole entrevista a Josu Urrutikoetxea, exjefe de la banda terrorista