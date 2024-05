Zendaya, una tenista forjada en tres meses

En julio de 2022 se grabó la famosa escena de la habitación de hotel, con Tashi Duncan (Zendaya), Patrick Zweig (Josh O'Connor) y Art Donaldson (Mike Faist) a punto de fundirse en un trío sexual. Un año después, con la cinta ya acabada, Zendaya estaba en Londres atendiendo a la prensa y de fondo tenía un partido entre Novak Djokovic y Andrey Rublev en Wimbledon.

La actriz, que nunca había jugado al tenis antes de la película, se había enamorado del deporte. «Nunca había sido una persona de tenis antes. Conocía a Serena Williams y Roger Federer, pero me he empapado de ello. He visto cada vídeo y cada partido que hay en internet», aseguró, con cierto grado de hipérbole, Zendaya en 'Variety'.

Puede sonar a frase de cara a la galería, pero Zendaya, que estuvo en el último US Open y también en el reciente torneo de Montecarlo, puso mucho de su parte para que le gustara el tenis e hizo un curso intensivo de tres meses al amparo de Brad Gilbert, quien fuera entrenador de Andre Agassi y Andy Murray, para aprender a jugar y a entender este deporte.

Y eso que el filme, a lo largo de sus dos horas de duración, apenas se focaliza en el tenis como deporte en sí. Sí se ve todo lo que rodea a este, desde la fama y el dinero de unos a las penurias de otros, además de los viajes constantes y los trastornos mentales y la presión que genera este deporte, pero el tiempo en pista, por así decirlo, queda reducido a unas pocas escenas. Porque el tenis no deja de ser un simple conductor de la historia del trío amoroso que viven Art, Patrick y Tashi.

Aun así, los tres actores se pusieron a las órdenes de Gilbert y su mujer Kim, que actuaron de consejeros en la cinta, para comprender las mecánicas, estilos de juego y secretos que esconde la raqueta. Su entrenamiento constó de tres meses, con dos horas de práctica cinco días a la semana. «En tres meses no te puedes convertir en profesional», explicó Gilbert a 'Today'. «Pero el objetivo es que lo hicieran lo mejor que pudieran», añadió el hombre que ayudó a Agassi a ganar siete Grand Slams. Los actores contaron con la ayuda de dobles durante la grabación de la cinta y tuvieron que lidiar con diferentes procesos para interiorizar sus personajes.

Partidos universitarios más importantes

En el caso de Zendaya, su personaje, Tashi, era una joven promesa del tenis estadounidense, campeona del US Open júnior y estrella de la universidad de Stanford, que se rompió la rodilla en mitad de un partido y tuvo que dejar el circuito. Para que se metiera en el papel, Gilbert se llevó a la actriz a algunos de los partidos universitarios más importantes de Estados Unidos mientras su mujer, Kim, le enviaba vídeos de profesionales para que estudiara.

«Creo que se quedó fascinada por las dinámicas y los movimientos de las jugadoras. Es una gran persona y con un grado muy importante de dedicación. Ahora estoy trabajando con Coco Gauff y tienen una mentalidad muy parecida, siempre pensando en el trabajo duro y en ser mejores».

Su personaje es uno de los que más invitaba a experimentar, sin más dirección en el guion que ser una joven estrella. Al analizar su estilo de juego es bastante realista, con el único pero de un juego de pies extraño, al golpear casi siempre desequilibrada o saltando, y una serie de aspavientos que añaden nerviosismo al golpeo.

Algo parecido ocurrió con el papel de Josh O'Connor, de cuyo estilo de juego tampoco se detallaba mucho en el guion, lo que, unido a la falta de experiencia en el deporte de este, dio lugar a un jugador con revés a dos manos y creíble en todos los aspectos. Lo que más chirría en él es el posicionamiento de la raqueta, ya detrás de la cabeza antes de lanzar la pelota, una técnica poca vista en el tenis masculino por la fuerza que resta, pero que cobra cierta importancia narrativa durante la película y que también ayuda a explicar la dificultad que tiene para triunfar en el circuito.

Por último, queda Art, el ganador de seis Grand Slams -todos menos el US Open-. Su personaje es el que menos espacio a la imaginación permitía, porque en el guion era descrito como un jugador clásico con semejanzas a Federer y Pete Sampras. Curiosamente, Faist era el único que sí había jugado al tenis en el instituto y para la película, además de ganar bastante peso, comiendo entre cinco y siete veces al día, necesitó cambiar su golpeo a dos manos por el a una mano.

Siendo bastante notables las escenas en pista, 'Rivales' o 'Challengers', en inglés, es una película en la que el tenis no solo no desentona, sino que están muy bien representadas las penurias del circuito Challenger -por debajo de los torneos ATP y por encima de los Futures- que tienen que vivir muchos tenistas. Momentos como cuando Patrick tiene que dormir en el coche o convive en el vestuario con cinco o seis tenistas más, con su pantalla del móvil rota y con un tenista maldiciéndose al lado por haber perdido, acercan al espectador a un tenis más real y no tan mitificado como el que puede ofrecer una final de Roland Garros o Wimbledon. Rivales respeta mucho al tenis, aunque en el fondo solo lo utilice de excusa para un guion en el que el sexo, el pasado y las relaciones amorosas son las verdaderas protagonistas.