Víctor Erice, Estibaliz Urresola y J.A. Bayona optan a representar a España en los Oscar

La Academia de Cine española ha elegido las tres películas que optan a representar a nuestro país en la lucha por el Oscar a mejor película internacional, que antes se llamaba de habla no inglesa. 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice; '20.000 especies de abejas', ópera prima de Estibaliz Urresola; y 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, son las tres candidatas. El próximo 20 de septiembre se anunciará cuál de ellas compite en representación de nuestro país en la 96 edición de los Oscar.

La actriz Natalia de Molina, la productora Esther García, y el director y guionista Borja Cobeaga, miembros de la Academia de Hollywood y de la Academia de Cine de España, han leído los títulos de las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite. Esta selección previa de tres títulos persigue otorgarles un empujón publicitario. Estrenada el pasado mes de abril, '20.000 especies de abejas' llevó a los cines a más de 150.000 espectadores convirtiéndose en un fenómeno del cine independiente.

Su estreno en la pasada Berlinale se saldó con excelentes críticas y el premio de interpretación para la niña de 9 años de Basauri Sofía Otero, el alma de una cinta que muestra el terremoto emocional que provoca una niña trans en una familia durante un verano. Ganadora asimismo de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, donde Patricia López Arnaiz se llevó el premio de interpretación, la ópera prima de Estibaliz Urresola consiguió más del 50% de su recaudación en cines de Euskadi y Navarra.

Tráiler de '20.000 especies de abejas'.

Urresola comenzó a escribir el guion conmocionada por el suicidio en 2018 de Ekai Lersundi, un adolescente transexual de 16 años de Ondarroa, que estaba a la espera de un tratamiento hormonal que nunca llegó. La cinta de la directora de Llodio no hubiera sido posible sin su contacto con Naizen, la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Navarra y Euskadi, donde encontró a Sofía Otero. Ella es el alma de este relato rodado en castellano, euskera y francés, protagonizado por una familia en trance de separación, que regresa durante unas vacaciones de Baiona, donde viven, a la casa materna en Llodio.

'20.000 especies de abejas' está disponible en plataformas (Movistar Plus+, Filmin, Rakuten TV, Vodafone TV, Orange TV, Google Play, iTunes, Amazon Prime) y a partir del 12 de septiembre se pondrá a la venta en DVD y Blu-ray. Asimismo es uno de los cinco títulos nominados al Premio LUX de Cine del Público Europeo y se estrenará en cines de Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Austria, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Canadá.

Por su parte, Víctor Erice recibirá el 29 de septiembre el Premio Donostia y ese mismo día estrenará en salas 'Cerrar los ojos', su primera película en 30 años. La identidad y la memoria, temas muy queridos por el realizador de Carranza, vertebran esta historia de una desaparición, la de un célebre actor español, encarnado por José Coronado, que se esfuma durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director del filme (Manolo Solo).

Clip de 'Cerrar los ojos'.

'Cerrar los ojos' recibió una ovación de siete minutos en el pasado Festival de Cannes, adonde Erice no acudió en desacuerdo por programar el filme incomprensiblemente en una sección no competitiva y no en la oficial, por lo que no pudo aspirar a la Palma de Oro. El autor de 'El espíritu de la colmena', 'El sur' y 'El sol del membrillo' sí recogerá un merecidísimo Premio Donostia en el teatro Victoria Eugenia de manos de la actriz Ana Torrent, a la que introdujo en el cine cuando era una niña de siete años en 'El espíritu de la colmena'. Será el mismo escenario en el que en 1973, justo hace medio siglo, consiguió la primera Concha de Oro para el cine español con esa misma película.

De 'La sociedad de la nieve', la primera cinta en español de Juan Antonio Bayona en 14 años desde 'El orfanato', se hablará mucho estos días porque clausura el fin de semana el Festival de Venecia. Rodada en Sierra Nevada, Montevideo y en distintas localizaciones de los Andes chilenos y argentinos, el quinto largometraje del autor de 'Lo imposible' recrea la tragedia real ocurrida en 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrelló en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir.

Tráiler de 'La sociedad de la nieve'.

Protagonizada por actores hispanos desconocidos entre nosotros, 'La sociedad de la nieve' se basa en la novela homónima de Pablo Vierci y cuenta unos hechos que ya fueron llevados al cine en 1993 por Frank Marshall en '¡Viven!', que adaptaba el libro de Piers Paul Read. La primera película española que tiene el honor de clausurar Venecia es una producción de Netflix que se verá en la plataformas y en algunos cines. También pasará por la sección Perlas del Festival de San Sebastián.