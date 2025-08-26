Venecia arranca bajo la sombra de Gaza, con poco cine español y muchas estrellas George Clooney, Julia Roberts, Jude Law y Emma Stone, entre otros, desfilarán desde este miércoles por el Lido

Oskar Belategui Martes, 26 de agosto 2025, 17:04 Comenta Compartir

El Festival de Venecia comenzó su andadura en 1932 y, por tanto, es el más antiguo del mundo. Su 82 edición, que arranca hoy con 'La grazia', de Paolo Sorrentino, no será ajena a los conflictos internacionales. Una carta firmada por cientos de cineastas exige al certamen que se pronuncie públicamente contra lo que califican como «genocidio» en Gaza. Entre los firmantes, Ken Loach y autores destacados del cine italiano como la directora Alice Rohrwacher, el actor Toni Servillo y el director Marco Bellocchio.

De momento, la actriz israelí Gal Gadot y Gerard Butler, su compañero de reparto en el último filme de Julian Schnabel, 'In the Hand of Dante', no acudirán a Venecia a causa de la petición de veto por parte del colectivo Venice4Palestine. El mismo día que se presenta la cinta de Schnabel lo hará 'The Voice of Hind Rajab', de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, que reconstruye la historia de la niña palestina que quedó atrapada en un automóvil bajo el fuego de Israel en Gaza.

La presencia española se limita a dos producciones. 'Extraño río', del barcelonés Jaume Claret, competirá en Orizzonti y narra el viaje de emancipación de un adolescente en unas vacaciones familiares en bicicleta junto al río Danubio. 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, marroquí de ascendencia española, se proyectará en la sección Spotlight con Marta Etura y Carmen Maura como protagonistas. Rodada en Marruecos, cuenta la historia de una española que vive sola en Tánger hasta que su hija llega desde Madrid para vender su casa.

Ampliar Carmen Maura en 'Calle Mälaga'.

Guillermo del Toro regresa a la Mostra que le dio en 2017 su León de Oro por 'La forma del agua' con una adaptación de 'Frankenstein'; Oscar Isaac es el científico y Jacob Elordi la criatura. Julia Roberts pisará Venecia por primera vez con 'Caza de brujas', de Luca Guadagnino, inspirada en el movimiento Me Too y la cultura de la cancelación. La actriz encarna a una prestigiosa profesora universitaria que debe enfrentarse a su propio pasado cuando su protegida acusa de agresión sexual a un reconocido profesor. George Clooney también volverá a la ciudad de los canales con 'Jay Kelly', de Noah Baumbach, en la que un actor rico y famoso se coloca frente al espejo y sufre una crisis de identidad durante un viaje por Europa. Adam Sandler da vida a su representante.

Yorgos Lanthimos triunfó en Venecia con 'Pobres criaturas' y retorna con Emma Stone en 'Bugonia', una sátira en la que una poderosa ejecutiva es secuestrada por dos chalados obsesionados por las teorías conspirativas, que creen que es una extraterrestre enviada a destruir la Tierra. Por su parte, Jim Jarmusch compite con 'Father Mother Sister Brother', una historia de padres e hijos repleta de estrellas como Adam Driver, Cate Blanchett y Charlotte Rampling.

Ampliar George Clooney y Adam Sandler en 'Jay Kelly'.

Kathryn Bigelow narra cómo funcionarios de la Casa Blanca lidian con una crisis de misiles y armas nucleares en 'A House of Dynamite'. Dwayne Johnson sorprende con un papel dramático en 'The Smashing Machine', de Ben Safdie, biopic de una leyenda de las artes marciales mixtas. Y 'Marc by Sofia' muestra al modisto Marc Jacobs a través del objetivo de Sofia Coppola, mientras 'Barrio Triste', del artista Stillz, traerá a Venecia al mismísimo Bad Bunny.

Más política. Jude Law da vida a un joven Vladímir Putin que asciende al poder durante los últimos años de la URSS en 'El mago del Kremlin', pero su verdadero protagonista es Paul Dano en la piel de un personaje ficticio inspirado en Vladislav Surkov, excéntrico empresario que fue la mano derecha del presidente ruso.