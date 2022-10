'Tron', una saga adelantada a su tiempo

Se cumplen 50 años de 'Tron' y el Festival de Sitges le rinde homenaje en su cartel y con una proyección especial. Lo cierto es que en su momento fue el mayor fracaso de la Disney, pero hoy es una película visionaria y adelantada a su tiempo. El filme dio paso a videojuegos, series, e incluso en 2010 se hizo una secuela, 'Tron Legacy' que tampoco funcionó como se esperaba-

Protagonizada por Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, Cindy Morgan y David Warner. Entre la animación y la experimentación no solo fue la primera película creada por ordenador, sino que los personajes reales aparecían incrustados en un mundo digital, siendo el preludio de un nuevo subgénero en la ciencia ficción, la realidad virtual. Narra las aventuras de un programador que se introduce en los circuitos de una computadora donde los programas tienen vida y personalidad propia:

Flynn (Jeff Bridges) es un programador y creador de videojuegos, joven y presumido que trabajaba en una megacorporación. Uno de los ejecutivos de esta corporación es Dillinger (David Warner). Flynn ha sido engañado por Dillinger respecto a las ganancias y autoría de los juegos que ha creado. De hecho, Dillinger ha vendido los videojuegos de Flynn y han pasado a su propiedad. Ante la incapacidad de probar que él es el autor, y renunciando de la compañía, Flynn se ve obligado a trabajar en Arcades.

Muchos de los juegos que él mismo ha creado se encuentran en su local de Arcade. Después de obtener algo de información de los actuales empleados, Alan Bradley (Bruce Boxleitner), y la doctora Lora Baines (Cindy Morgan), Dillinger incrementa la seguridad en el Control Central de Procesos o CCP (la inteligencia artificial de la compañía), lo que deja a los programadores fuera de la empresa, por lo que acuden a Flynn, con objeto de solicitarle ayuda para burlar la seguridad del CCP. Alan y Lora buscan obtener mayores libertades en su programación. Flynn busca evidencia de sus creaciones robadas. Después de una ardua travesía para entrar al edificio, Flynn se enfrenta al CCP y es absorbido dentro de un mundo digital tiránicamente dominado por el CCP. En el mundo real, la interfaz del CCP recuerda a los escritorios de alta tecnología.

Desde dentro del sistema de cómputo, el CCP tiene la forma de una cara cuadriculada, que irradia luz roja con energía. En este mundo, los programas son representados con personajes parecidos a sus creadores; Flynn es inicialmente confundido con un programa, 'Clu', que había escrito previamente. Flynn necesita encontrar a 'Tron', un programa de seguridad creado por Alan. Tron puede ayudar a Flynn a pelear contra el despótico CCP para liberar el 'mainframe' de la compañía y escapar al mundo real. En el camino tendrá que participar en varios juegos de acción.

La película está escrita y dirigida por Steven Lisberger, que llevaba desde 1976, cuando interesado por los primitivos videojuegos de entonces, creó junto al productor Donald Kushner, un estudio de animación para desarrollar la idea de 'Tron', con la intención de convertirlo en una película animada. Para promocionar el propio estudio, Lisberger y su equipo crearon una animación de 30 segundos con la primera aparición del personaje principal. Finalmente, Lisberger decidió incluir elementos de acción en vivo con animación retroiluminada y por computadora para el largometraje real. Fue un proceso largo ya que varios estudios habían rechazado los guiones gráficos de la película antes de que Walt Disney Productions aceptara financiar y distribuir 'Tron'.

Se utilizaron entre 15 y 20 minutos de animación generada por ordenador, en combinación con los personajes de la película, siendo un paso de gigante en la animación digital. Para crearla, la empresa Disney tuvo que adquirir una máquina Super Foonly F-1, la PDP-10 más rápida jamás fabricada y la única en su tipo en aquellos tiempos.

La película contiene menos imágenes generadas por computadora de lo que generalmente se pudiera suponer. Muchos de los efectos que parecen haber sido hechos por computadora fueron creados usando efectos ópticos tradicionales. Una técnica conocida como «animación con luz de fondo», las escenas en vivo dentro del mundo de la computadora, se filmaron en blanco y negro, impresas en películas de formato grande y alto contraste, después coloreadas con técnicas tradicionales de fotografía y técnicas rotoscópicas las cuales le dan un aspecto «tecnológico». El proceso fue inmensamente laborioso y no ha sido repetido para ninguna otra película; con tantas capas de alto contraste y negativos de formato grande se necesitaron grandes cantidades de película cinematográfica y una carga más grande que cualquier película convencional.

Sin embargo, la película no cumplió las espectativas de taquilla. 'Tron' fue nominado al Oscar a los mejores efectos especiales y al mejor sonido, muy por debajo de lo esperado. La taquilla no funcionó porque a los espectadores de entonces no entendían lo de personajes reales dentro de una computadora y la trama les parecía demasiado compleja. Sin embargo no pasó mucho tiempo para que fuese considerada como una película de culto. Y comenzaron a aparecer videojuegos basados en el filme: 'Tron 2.0', 'Tron: The Ghost in the Machine', el cómic 'Tron: Betrayal' (1983/1989), la serie animada 'Tron: Uprising' (1989/1990) y 'Tron Evolution' (2010), que contribuyeron a mantener vivos a los personajes y el universo 'Tron'. Y actualmente va ya por su segunda temporada, a través de Disney+, 'Tron: la resistencia'.

Protagonizada por Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde y Bruce Boxleitner. Fue en 2010 cuando los avances tecnológicos propiciaron una secuela de 'Tron'. Dirigida por Joseph Kosinski a partir de un guion de Adam Horowitz y Bill Wheeler, basado en los personajes creados por Steven Lisberger, que aquí es productor de la cinta, y Bonnie MacBird. 'Tron Legacy' abrió nuevos horizontes en la cinematografía a través de la utilización de tecnología de vanguardia y de última generación, realizada en 3D.

Estableció así varios hitos: es la primera película en 3D que integra una cabeza y un cuerpo completamente digitales basados en un actor real (tecnología utilizada para crear la versión más joven del personaje encarnado por Jeff Bridges); es también la primera en utilizar trajes con iluminación propia y entallados, utilizando exclusivamente escultura digital con la creación de moldes a partir de archivos informáticos mediante la tecnología CNC (corte numérico por ordenador); es el primer film en 3D rodado enteramente con lentes de 35 mm., cámaras con chips de 35mm y en video HD sin comprimir al disco duro. Jeff Bridges y Bruce Boxleitner recuperan los personajes que ambos actores ya habían interpretado en el 'Tron' de 1982:

En 1989, 7 años después de los acontecimientos de la primera película, Sam Flynn (Garrett Hedlund), un joven rebelde de 27 años, vive atormentado por la misteriosa desaparición de su padre, Kevin Flynn (Jeff Bridges), un hombre que fue reconocido como el máximo visionario de tecnología del mundo. Sam sigue la pista de una extraña señal procedente de la antigua sala de juegos recreativos de Flynn. Acude allí porque sabe que sólo la ha podido enviar su padre y acaba absorbido en la red digital en la que se padre lleva atrapado 20 años. Con la ayuda de la intrépida guerrera Quorra (Olivia Wilde), padre e hijo se embarcan en un viaje de vida o muerte a través de un universo digital visualmente asombroso: un mundo creado por el mismo Kevin mucho más avanzado, con vehículos, armas y paisajes jamás imaginados, y con un despiadado villano dispuesto a todo para impedir que logren escapar.

La película fue nominada a los Oscar al Mejor Montaje y al Mejor Sonido, sin lograr premio alguno. De nuevo una decepción. Para su estreno se montó una campaña espectacular desde meses antes de su estreno, enfocada sobre todo al mundo de internet y los videojuegos, pero la historia se repitió y no fue el éxito esperado.