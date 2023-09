Tres apuestas españolas y femeninas para una Concha de Oro sin un claro favorito

La larga tradición de palmareses demenciales en San Sebastián puede hacer que esta noche la Concha de Oro sea para la película que más desbandadas ha provocado: la rumana 'MMXX', de Cristi Puiu, casi tres horas de conversaciones intrascendentes con cuatro historias que quieren mostrar la experiencia pandémica de la sociedad rumana. O algo así.

Ambientada en Groenlandia, 'Kalak' también empieza fuertecito: «¿Cómo puede algo ser tan duro y tan suave al mismo tiempo?», le dice un padre a su hijo mientras le practica sexo oral. Ojo que la cinta de la noruega Isabella Eklöf le ha gustado mucho al parecer a la presidenta del jurado, la veterana cineasta francesa Claire Denis. Y si parece factible que una directora vaya a hacerse con la Concha de Oro, como está sucediendo en los grandes festivales internacionales en los últimos tiempos, la elegida podría ser la afroamericana Raven Jackson, cineasta, poeta y fotógrafa de 33 años, que en 'All Dirt Roads Taste of Salt' explora de manera lírica la vida de una mujer de Mississippí a lo largo de varias décadas. No es la primera vez que pasa por San Sebastián: en 2018 su corto 'Nettles' formó parte de la selección de Nest, la competición de cortometrajes dirigidos por estudiantes de cine.

Ampliar 'All Dirt Roads Taste of Salt', de la estadounidense Raven Jackson.

Las tres cintas españolas en la sección oficial también están dirigidas por mujeres, algo que sucede por primera vez. Dos son donostiarras: Isabel Herguera, veterana de la animación experimental que salta al largo con 'El sueño de la sultana', bella a nivel estético pero confusa en lo narrativo, y Jaione Camborda, que habla de maternidad, sororidad y aborto en su segundo largo, 'O corno', ambientado en la España de 1971 y hablado en gallego.

Aunque parezca mentira, Isabel Coixet nunca había competido por la Concha de Oro. Lo hace por primera vez con 'Un amor', adaptación de la novela de Sara Mesa sobre una traductora que huye a vivir al campo y encuentra un infierno de incomunicación y rechazo. Una inteligente cinta sobre el deseo femenino que podría reportarle el único premio de interpretación del festival (la Concha de Plata ya no distingue entre actores y actrices) a Laia Costa, ganadora del Goya por 'Cinco lobitos'.

Más películas que han gustado en una sección oficial que, según la quiniela de los críticos, se mueve en el 6 raspado. La argentina 'Puan', de María Alché y Benjamín Naishtat; la francesa 'Le successeur', de Xavier Legrand; y 'Un viaje en primavera', de los taiwaneses Tzu-Hui Peng y el director no binario Ping-Wen Wang.