Santiago Segura: «Tú haces lo que crees mejor y luego te viene una inspección de Hacienda»

Que el director Santiago Segura esté de promoción no es ninguna novedad. El conocido realizador va a película por año y es una fábrica de éxitos que revientan la taquilla. Este martes ha presentado en Valencia 'Vacaciones de verano', otra comedia familiar con niños, situaciones disparatadas y rostros conocidos que está llamada, de nuevo, a llenar las salas de cine.

Y hasta aquí la promoción de una cinta que se estrena el 6 de julio y en la que Segura comparte cartel con el humorista Leo Harlem. Porque la nueva entrega de su franquicia audiovisual (plagada de sagas como 'Torrente', 'Padre no hay más que uno' o 'Todos al tren'), llega en el momento en el que el también actor ha sido acusado de deber más de 800.000 euros a Hacienda. «Claro que he pagado», señala en esta entrevista tras conocerse que la Audiencia Nacional había confirmado la sentencia contra la empresa.

-Lo primero: ¿Cómo está? Se lo pregunto después de lo que conocimos este lunes de la deuda de más de 800.000 euros de una de sus empresas con Hacienda...

-Estoy bien, dentro de lo que cabe. Mírame, destruido (dice entre risas señalando su aspecto). Sí que me he preguntado si cada vez que voy a estrenar una película, ¿tiene que salir algo? Son sólo titulares que sólo valen para el 'click bait'. Es alucinante hasta que punto se tergiversa la información. ¿Que debo a Hacienda? Pero si en 2016, cuando me hacen una inspección y me dicen: esto de los ejercicios 2010 y 2011, esta norma que se aplica usted no lo ha hecho correctamente. Y tú les dices que el asesor fiscal decía que era perfecto. Pero ellos insisten en que son formas de interpretarlo. ¿Entonces qué hago? 'Pues pague', te dicen. ¿Y si yo no estoy de acuerdo? Pues a litigar. Pero de momento, te insisten, 'déjenos el dinero'. Te hacen un roto impresionante, lo pones y ya está.

-¿Entonces ha pagado a Hacienda?

-Claro. Por eso lo digo. La gente te dice: «paga, paga». Y nadie viene para que se lo explique: yo he puesto el dinero. A Javier Bardem le pusieron una multa. ¿Quiere Bardem defraudar a Hacienda? No. O como al Gran Wyoming, cuando le dieron el mazazo aquel... Pues no. Tú haces lo que crees mejor y luego te viene una inspección de Hacienda. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Con una inspección tienes que hacer las cosas muy, muy, muy bien. ¿Tú crees que yo me hago la declaración? No. Una empresa tiene un asesor fiscal, al que ni conozco. La gente flipa cuando digo eso. Lo entiendo. Yo que soy de barrio, diría: 'Hostia, 800.000 euros...«. Pero estamos hablando de una empresa, de varios ejercicios...

-¿Y considera que es una coincidencia que haya salido ahora si dice que fue en 2016?

-Es una coincidencia muy chunga. Al final, el nombre que va a estar en boca de todos estas dos semanas que va a estar Santiago Segura con la promoción, pues justamente es el mío. ¿Y sabes lo que me da rabia? Saber que yo, de los once minutos que tienes para esta entrevista, tres los pierdo hablando de esto cuando lo que quiero es hablar de la película. No puedo disfrutar de promocionar algo glorioso: conseguir hacer una comedia al año y que acude a su cita puntual con el verano. No sabes lo que yo trabajo para hacer estas películas.

-Pues hablemos de la película...

-Es que la gente me dice que hago películas como churros. Hacer una al año es un trabajo brutal. ¿Sabes lo que hay que currar? Este es el quinto verano que estreno un filme y, además, una comedia familiar, que es complicado.

-¿Se ha propuesto volver a reventar la taquilla?

-Para mí, reventar la taquilla es sinónimo de que todos los que han ido a ver las anteriores, vuelvan y disfruten. Eso sí que es lo que me he propuesto. De hecho, cuando llevas cuatro años consecutivos siendo la película más taquillera, te crea una presión y una responsabilidad de pensar en que toda esa gente confía en que se lo va a pasar bien. Yo me centro en ese público, no en la gente que odia, en los 'haters', que te dicen: 'otra película de niños, si lleva cinco años haciendo la misma película...'. Vamos a ver. No son para ti. No es la misma y si las hubieras visto, no podrías decir lo mismo. Pero la gente es así. La comedia familiar es un género. Es como si te quejas de que has visto una película con caballos, con revólveres y sombreros de vaqueros y dices que son todas iguales. Es un western, es un género. Por esa regla de tres, Marvel lleva quince años haciendo películas de un tío con una capa. Al final, ese ruido me es indiferente. Yo trabajo para la gente que disfruta de esto.

-No sé si defiende que gracias a Santiago Segura, que filma estos proyectos, otros directores hacen sus películas...

-Ni lo pienso. No me siento el mesías ni el salvador del cine español... Sí me creo que si logras que los cines estén abiertos, es positivo para la industria. Es bueno para mí, pero también para el sector. En la pandemia, alguna gente me decía que era alucinante que una película recaudara doce millones de euros. De los cuales, además, siete son para las salas.

-Sigue apostando por estrenar en las salas de cine y no en las plataformas. ¿Por qué?

-El cine, de momento, me da la vida. Me gusta tanto la gente riéndose en el patio de butacas. Oír sus risas es otro rollo. Me encantan las plataformas, tengo todas, las veo en mi casa, pero es otro rollo. En un cine se produce una comunión con las películas. Y empezar a hacer que niños empiecen a verlas en un cine, aunque sean estas, como me dice la gente. Pues al menos están una hora y media sin estar enganchados al 'Tik Tok'. Siempre lo reivindico: tener a niños y a familias enteras viendo una película es casi un milagro. Yo estoy en el teatro con Flo y Mota, y de repente en la fila cuatro ves a uno mirando el teléfono. Ahora mismo, hay una adicción a los móviles tan grande que es difícil enganchar con una historia de hora y media. Es complicado y es un reto.

-¿Hay fórmula para repetir el éxito? Lo ha hecho con 'Torrente', con 'Padre no hay más que uno', con 'Todos al tren'...

-No la hay. Lo que hago tiene que hacerme gracia a mí. Y que las películas sean ágiles. Al final, ruedo las películas que a mí me gustan como espectador.