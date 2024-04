Ryan Gosling se juega la vida en 'El especialista'

A Colt Seavers (Ryan Gosling) las cosas no le van bien. Este doble de acción, marcado por mil y una batallas, ha permanecido un año alejado de su peculiar trabajo, ese en el que ejecuta al milímetro complejas coreografías, se estrella contra el suelo, sale volando por los aires o hace cabriolas imposibles a bordo de un coche, para centrarse en su recuperación mental y física tras destrozarse la espalda en un rodaje. Cuando finalmente vuelve a ser contratado para desempeñar sus servicios en una película de estudio de gran presupuesto dirigida por su ex Jody Moreno (Emily Blunt), resulta que hay truco: la estrella de cine a la que ha doblado ya en numerosas producciones, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), ha desaparecido.

Lejos de detener la producción, la productora de la cinta maniobra para mantener el secreto ante los medios de comunicación y el propio estudio la ausencia del actor, mientras Colt rueda algunas de las secuencias de acción más extremas del filme y sigue la pista del desaparecido. A medida que el misterio en torno al actor crece, Colt se verá atrapado en una trama criminal y siniestra, al tiempo que trata de recuperar el amor de su vida.

Es la premisa de 'El especialista', la película que este viernes llega a la cartelera, una cinta de acción, con grandes dosis de comedia, que adapta a la gran pantalla 'The Fall Guy', una serie más bien desconocida por estos lares, que gozó de relativo éxito en Estados Unidos a lo largo de las cinco temporadas que la cadena ABC emitió entre 1981 y 1986 y acabó convirtiéndose en un título de culto. Creada por Glen A. Larson, responsable de series míticas como 'El coche fantástico', y protagonizada por el carismático Lee Majors, la ficción, repleta de acción y humor en la onda de 'Starsky y Hutch', seguía los pasos de Colt Seavers, un especialista de Hollywood que también era un cazarrecompensas.

Tres fotogramas de la ficción.

En este 'remake' cinematográfico, el papel de Seavers es interpretado por un Ryan Gosling en estado de gracia, que vuelve a dar buena cuenta de su versatilidad a la hora de afrontar papeles que requieren un poco de todo. «Que una película de acción transcurra en el mundillo de la gente que hace películas de acción me resulta muy auténtico porque ellos son los únicos que realmente saben cómo hacer realidad esas cosas. Uno de mis primeros papeles fue en una serie de acción para niños titulada 'El joven Hércules', así que siempre he tenido un doble de escenas peligrosas», explica en las notas de producción de la película. En su opinión, «los especialistas llegan, hacen cosas que molan, se arriesgan al máximo y luego desaparecen entre las sombras, mientras que los actores se llevan todo el mérito del trabajo. Así que resulta emocionante formar parte de algo que les pone en la palestra y destaca las cosas increíbles que hacen y los riesgos que corren para hacerlas», afirma el actor, que también firma como productor de la cinta, todo un homenaje a los dobles de acción.

Un especialista convertido en director

Por eso tenía todo el sentido del mundo que detrás de las cámaras de esta ambiciosa producción se colocara David Leitch, el director de películas como 'Bullet Train' o 'Deadpool 2', que dio sus primeros pasos en la industria del cine como especialista en escenas de acción en títulos como 'Blade', 'Matrix: Reloaded' o 'The Mexican'. A lo largo de su dilatada trayectoria, Leitch ha doblado a actores de la talla de Jean-Claude Van Damme o Brad Pitt. Fue precisamente rodando las secuencias más peligrosas de 'El club de la lucha', cuando se enamoró del proceso de creación cinematográfica de la mano de David Fincher. «Mientras seguía con mi carrera de especialista, empecé en paralelo mi camino como cineasta. Rodé y monté cortos en los que me enfocaba en coreografiar, rodar y presentar a directores escenas de acción en forma de historias cohesionadas. Así fue mi transición de ejecutar escenas peligrosas a diseñar acción y coreografías». Pronto comenzó a dirigir grandes secuencias de acción como director de segunda unidad, pero la oportunidad de codigirir toda una cinta entera no se cristalizaría hasta 'John Wick (Otro día para matar)' (2014).

En 'El especialista', rinde homenaje a sus primeros años profesionales. «Aunque hacemos algunos guiños al papel que juegan los efectos visuales, la película mantiene elementos de acción real y pura en todas y cada una de las maniobras peligrosas. Con esta película hemos querido mostrar escenas de acción fieles al espíritu de la comunidad de especialistas, y lo hacemos incorporando técnicas que se han convertido en algo parecido a un arte ya olvidado», cuenta el director.

En este sentido, Gosling deja claro que la cinta «no va de superhéroes, sino de la gente que los interpreta». «Colt -continúa- es un héroe de la clase trabajadora, un tío normal en muchos sentidos. Resulta cercano, está superando una pérdida y lucha para que las cosas vuelvan a ser como antes. Es resiliente, el tipo de persona que esperamos ser en los momentos difíciles, alguien que siempre se levanta y nunca se rinde».