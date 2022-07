Tim Roth: «Jamás veo mis películas, excepto las de Tarantino»

Se estrena este 1 de julio en España 'La isla de Bergman', donde la relación con el cine estimula la vida de la pareja protagonista. Dirigida por Mia Hansen-Løve, el filme reflexiona en el proceso de creación artística a la vez que nos traslada a la isla sueca en la vivió el cineasta más célebre de Suecia los últimos 20 años de su vida y en la que rodó alguno de sus títulos más conocidos. Vicky Krieps y Tim Roth encarnana a una pareja de directores en busca de inspiración en Fårö. Toda la trama de la cinta, que estuvo en competición en Cannes el año pasado, se desarrolla en la isla refugio de Bergman y punto de partida para recorrer los lugares por los que el director sueco disfrutaba de su vida cotidiana. Ver su casa, su cama o su cocina es lo más peculiar de este singular relato. Roth (Londres, 1961), que ha hecho tres películas con Quentin Tarantino, suele tener más diálogo en una sola escena con su director fetiche que todo lo que habla en 'La isla de Bergman'. Además, el britanico pronto hará su tercera aparición en el Universo de Marvel con el personaje de Abominación dentro de la saga Hulk.

-Usted es uno de los actores mejor considerados en la industria del cine y, sin embargo, suele quejarse de lo difícil que es encontrar un gran proyecto.

-Siempre me ha parecido un poco milagroso hacer películas porque es un proceso muy frágil y vulnerable. Pero, pese a esa fragilidad, hay una fuerza que permite al director avanzar en la realización del proyecto.

-¿Había visitado la isla de Fårö antes de rodar este filme?

-Bergman es una figura de culto cuya cinematografía conocí en Londres cuando empezaba en el mundo de la interpretación. Creíamos ser especiales por ver sus películas. Cuando este proyecto llegó a mi mesa, volví a recordar sus paisajes, sus personajes, sus historias. Me pareció que la película era algo extraordinario y mágico porque se desarrolla en la actualidad, pero también en el pasado a través de Bergman. Nuestra aventura comenzó desde la llegada a Fårö, desde que nos encontramos todo el equipo en el ferry. Es un lugar de paz y tuvimos una existencia muy tranquila durante las seis o siete semanas que estuvimos allí.

Vídeo. Tráiler de 'La isla de Bergman'.

-Suele viajar a lugares remotos para rodar sus películas. ¿Se lleva a su familia cuando trabaja?

-Siempre. En el caso de Fårö me llevé a mis hijos a la isla para que tuvieran la oportunidad de disfrutar de un paisaje que es tranquilo y violento a la vez. No solo se enamoraron de la isla, sino que también descubrieron al realizador sueco.

-¿Alguna vez se ha cuestionado el proceso de creación?

-Claro. Cualquier artista sufre de ese mal varias veces al día (bromea). Para mí, este filme ha sido viajar al interior de la creatividad. Fårö es un símbolo hermoso de inspiración para cualquier amante del cine. Me encantaron los paisajes, pero también fue increíble entrar en la casa de Bergman, en su sala de proyección privada, en su despacho, en su cocina. Fue maravilloso mirar desde fuera a ese lugar interior del artista.

-¿Le gusta sentarse a ver y analizar su trabajo?

-Jamás veo mis películas. Soy honesto, nunca veo las películas en las que trabajo

-¿Qué se lo impide?

-Suele pasar mucho tiempo entre el rodaje y el estreno, y no quiero que nada impida mi proceso cuando ya estoy en otro momento profesional. Cada película tiene su tiempo y su espacio. Si me pareció genial mi interpretación durante el rodaje, ver el resultado tras el montaje puede cambiar la opinión que yo me he formado en la cabeza. Ese elemento me desestabiliza. Mi compromiso está en el rodaje, no puedo controlar lo que el director haga después. Cada realizador es un animal diferente. Por lo tanto, mi sentimiento hacia ellos puede variar después de ver la película y ver qué decisiones han tomado en la sala de montaje. Prefiero quedarme con la experiencia del rodaje. Lo mismo sucede con las críticas, jamás leo nada relacionado con mi trabajo.

Vicky Krieps y Tim Roth en 'La isla de Bergman'.

-¿Tampoco ha visto las películas que ha rodado con Quentin Tarantino?

-Soy bastante estricto con esa regla, pero tengo ciertas excepciones. Veré cualquier cosa que haga Quentin, porque me encanta. Pero veo sus películas porque entre nosotros existe una historia de amor que se remonta a 20 años atrás.

-¿Es cierto que Tarantino cortó su personaje en 'Érase una vez en Hollywood'?

-Sí, es verdad. Me llamó para interpretar un papel que tenía su propia historia dentro de la película, pero se vio obligado a cortarlo porque, al armar el primer corte enmontaje, tenía una película de casi cinco horas.

-¿Su próximo papel es dentro del universo Marvel?

-Sí. Empecé a trabajar con Marvel por mis hijos. Cuando rode la primera película todavía no se había estrenado 'Iron Man' y nunca pensé que iba a recibir una llamada para regresar, pero me volvieron a llamar para 'She-Hulk'. Ha sido una gran experiencia trabajar junto a Mark Ruffalo. Es un actor extraordinario.