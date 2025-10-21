«Quería mostrar al Bruce más vulnerable»

Iker Cortés Madrid Martes, 21 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

Corría el año 1981. Bruce Springsteen acababa de concluir el tour en el que presentaba 'The River', por aquel entonces su último larga duración. Desde la discográfica ya tenían claro los pasos a seguir para que la rueda del éxito no parara, pero el 'boss' no estaba nada convencido: siempre le habían resultado difíciles los finales de gira. El músico de Nueva Jersey decidió encerrarse en una casa en Colts Neck, un municipio del condado de Monouth, con una grabadora de cuatro pistas. En aquella soledad alumbró 'Nebraska', un disco minimalista e íntimo, surgido de las entrañas de alguien que estaba empezando a lidiar con la depresión.

Es la historia que cuenta 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', la película dirigida por Scott Cooper que este viernes llega a las salas de cine. Jeremy Allen White, el actor que dio vida a Lip en la fantástica 'Shameless' y que encarna al chef Carmy en 'The Bear', la serie de Disney+, se mete en la piel del artista. «Al principio lo que sentía era, sobre todo, miedo», reconoce el actor desde un céntrico hotel de Madrid, ciudad que visitó hace unas semanas para presentar la cinta. «Soy muy consciente de lo querido que es Bruce y había una parte de mí que quería hacer felices a todos sus fans, pero era una tarea imposible dadas lo específicas y personales que son las relaciones de sus seguidores con él», continúa.

Afortunadamente, el relato, basado en el libro homónimo de Warren Zanes, jugó a favor del actor al narrar un periodo «tan específico y concreto» de la vida del artista. «Sentí que todas esas ideas externas quedaban en segundo plano frente a la vida interna que yo quería construir y representar con honestidad. Creo que lo más importante en esta etapa era precisamente crear esa vida interior de Bruce, y luego invitar al público a formar parte del proceso creativo de este álbum maravilloso que es 'Nebraska'», apunta el intérprete de 34 años.

En efecto, la cinta trata de alejarse del mal endémico de los 'biopics', concentrándose en esta pequeña historia y saltando atrás en el tiempo, al blanco y negro de los años cincuenta, para explicar la tortuosa relación con su padre, un tipo alcohólico y violento al que da vida Stephen Graham, recientemente galardonado con tres emmys, a mejor miniserie, mejor guion y mejor actor principal, por su trabajo en 'Adolescencia'. «Quería hacer algo más íntimo y personal. Quería mostrar a un hombre que no es el que el público cree conocer: alguien increíblemente vulnerable, que lidia con traumas generacionales, que enfrenta la fama repentina y que, en lugar de perseguir el rugido de los estadios y los número uno, se encierra en su habitación con el valor de mirar hacia dentro», explica el cineasta Scott Cooper.

No abundan en 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere' los conciertos en arenas que tanto ligamos al 'boss', aunque la interpretación de 'Born To Run' con la que se abre la película sea ciertamente poderosa, y sí las presiones de una discográfica que no entiende el rumbo que está tomando un artista que acaricia ya la fama mundial; los miedos e inseguridades de quien cree estar perdiendo sus raíces y no acaba de encontrar su sitio, las conversaciones con su amigo y manager Jon Landau (Jeremy Strong, el Kendall de 'Succession') y su obsesión por acercarse a lo real en contraposición al ruido del éxito y las giras.

«Bruce estuvo presente solo para escuchar y darme su visión cuando yo se lo pedía», asegura Cooper. «Estaba allí para responder a mis preguntas sobre su estado mental, o sobre cómo era la habitación en la que grabó 'Nebraska'. ¿Dónde te sentabas? ¿Cómo fue la primera vez que cantaste 'Born in the U.S.A.'? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando ibas conduciendo por una carretera rural a 94 millas por hora con pensamientos suicidas? Eso no lo puedes sacar de ningún libro», deja caer el director de películas como 'Hostiles' o 'Corazón rebelde'.

Clases de guitarra y canto

White apenas tenía experiencia cantando o tocando la guitarra -rara vez se le ve poniendo un acorde, pese a que hay varias secuencias recreando sus actuaciones como músico invitado en The Stone Pony, el mítico garito de Asbury Park-, así que invirtió cinco meses de trabajo con un profesor de guitarra y otro de canto. Todas las canciones interpretadas por el actor se grabaron en directo en el plató, con la Gibson G-200 de 1953 original con la que Springsteen grabó 'Nebraska' y el 'Born in the U.S.A.' se rodó en Power Station, el mismo estudio donde la E Street Band grabó el disco original en enero de 1982. Cuenta el actor que al principio del proceso, Springsteen escuchó sus grabaciones y le dijo: «Cantas muy bien, suenas como yo, pero no exactamente como yo; estás haciendo que la canción sea tuya».

Para White fue como una bendición: «Fue casi como un mantra para mí durante todo el rodaje: 'Haz que la canción sea tuya', una especie de permiso para aportar algo de mí mismo a su figura y a mi comprensión de quién era él en ese momento». El intérprete se deshace en elogios para un artista cuya aportación califica de «increíble» a lo largo de todo el proceso. Cedió, incluso, varias prendas originales, incluida la camisa a cuadros blancos y azules de principios de los ochenta con la que el 'boss' fue fotografiado en varias ocasiones. «Me ha dicho que está muy agradecido de tener esta película y que le emociona poder mostrársela, por ejemplo, a su hermana, a sus hijos… y que ellos puedan ver esta versión de él en una etapa de su vida en la que todavía no estaban», explica.

En una decisión arriesgada, Cooper no solo se adentra en el proceso creativo detrás del álbum más atípico, visceral y crudo de Springsteen -ahí están los fragmentos de 'Malas tierras', de Terrence Malick, y de 'La noche del cazador', de Charles Laughton, o las escuchas de 'Frankie Teardrop' de los Suicide-, sino que también se centra en los aspectos más técnicos de la grabación, algo que podría echar atrás a algunos espectadores. ¿No le daba miedo? «Esta es la historia de un hombre en su momento más vulnerable, real e imperfecto y creo que como sociedad necesitamos abrazar más ese estilo de vida analógico. Necesitamos más comunicación real», afirma el realizador. «¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un aeropuerto y viste a alguien leyendo una novela? Esto es lo que hacemos todo el día», dice tecleando en un móvil imaginario. «Deja el teléfono, siéntate en la oscuridad, escucha 'Nebraska' y habla de ello con tus amigos y tu familia. Eso es lo que significa esta película para mí», concluye.