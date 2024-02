Primera imagen de Jaafar Jackson como el rey del pop en la película 'Michael'

Lionsgate y Universal Pictures International acaban de desvelar la primera imagen del actor y bailarín Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, como el rey del pop, cantando 'Man in the Mirror', durante la mítica gira de Dangerous Tour, que tuvo lugar entre 1992 y 1993.

La icónica fotografía, tomada por Kevin Mazur, es la primera instantánea que sale de la producción de 'Michael', un filme que se estrenará en abril de 2025. Tiene sentido, además, que sea Mazur quien tome esa primera imagen porque el fotógrafo fue uno de los artistas que documentó el trabajo de Michael a lo largo de los años. De hecho, Mazur capturó los ensayos que el artista realizaba de cara a los conciertos de 'This Is It', los últimos que el malogrado artista iba a dar antes de morir de forma repentina.

«Cuando llegué por primera vez al set de esta película, estaba muy emocionado; fue como la primera vez que salí de gira para fotografiar a Michael Jackson», ha explicado Mazur. «Cuando entré al set, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo y estuviera entrando al estadio para filmar la gira. Al ver a Jaafar actuar, pensé: 'Guau, es Michael'. Para cualquiera que no haya tenido la oportunidad de ver a Michael actuar en vivo durante su vida, así es como fue», asegura. «Con Jaafar, cada mirada, cada nota, cada movimiento de baile es Michael», explica, por su parte, el productor Graham King. «Él encarna a Michael de una manera que ningún otro actor podría hacerlo».

El director de la película será Antoine Fuqua, responsable de cintas como 'Los siete magníficos', 'Objetivo: la Casa Blanca' o la franquicia 'The Equalizer'. «Hemos reunido un increíble equipo de artistas para este proyecto (peluquería y maquillaje, vestuario, cinematografía, coreografía, iluminación, todo) y algunos de los que conocieron y trabajaron con Michael se están reuniendo para la película. Pero lo más importante es que es Jaafar quien encarna a Michael. Va más allá del parecido físico. Es el espíritu de Michael el que se manifiesta de una manera mágica. Hay que vivirlo para creerlo», dice sobre el hijo de Jermaine Jackson.

A través de un comunicado de la productora, asegurán que 'Michael' llevará a los espectadores «una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante, pero complicado, que se hizo conocido mundialmente como el rey del pop. La película presenta sus triunfos y tragedias a una escala cinematográfica épica, desde su lado humano y sus luchas personales hasta su innegable genio creativo, capturado en sus actuaciones más icónicas. Como nunca antes, el público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido».