Periodismo de investigación en el cine: Póquer de ases

Junto a los detectives, los periodistas son las grandes estrellas del cine de intriga de todos los tiempos. El tema da para una interminable saga, por lo que hay que acotarla. En este caso, son películas basadas en casos reales, con investigaciones rigurosas bien trasladadas a la pantalla, estadounidenses, y cinematográficamente impactantes: Cuatro títulos: 'Todos los hombres del presidente', la 'madre' del cine sobre periodismo de investigación, 'Spotlight', sobre la investigación sobre la pederastia en el seno de la iglesia católica de Boston, 'Los archivos del Pentágono', sobre el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno estadounidense sobre la guerra de Vietnam, y 'Al descubierto', sobre la investigación del caso Weinstein que dio origen al 'me too'. Cuatro títulos que son todo un póquer de ases.

1 Disponible en Filmin 'Todos los hombres del presidente' (Alan J. Pakula, 1976

Protagonizada por Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden, Martin Balsam, Hal Holbrook, Jason Robards, Jane Alexander, Meredith Baxter y Ned Beatty. Un clásico del cine americano que se ha convertido en un punto de referencia en la historia del cine sobre política y periodismo y que retrata lo que fue el caso Watergate, que finalizó con la dimisión de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos. El hecho real que narra dejó marcado a toda una generación estadounidense, cuyos valores se vinieron abajo al comprobar por primera vez que el mismísimo presidente de los Estados Unidos podía ser un hombre tan corrupto y mentiroso como cualquiera.

Un robo aparentemente ordinario en el edificio de apartamentos Watergate de Washington D.C., en 1972, desencadena una tormenta periodística que generará un escándalo político de grandes dimensiones. Investigado por dos jóvenes periodistas del Washington Post, concluirá con la dimisión del propio presidente de los Estados Unidos, el republicano Richard Nixon. Carl Bernstein (Dustin Hoffman) y Bob Woodward (Robert Redford), dos jóvenes periodistas, forman parte de la nueva camada de reporteros de investigación del Washington Post. Ávidos de obtener reconocimiento a sus esfuerzos, se unen para investigar un aparente robo en las oficinas del Partido Demócrata en el Edificio Watergate de Washington D.C. No tardarán mucho en descubrir que detrás de este incidente se esconde una intrincada maraña de intrigas y extraños entresijos que apuntan a una conspiración. Durante meses, Bernstein y Woodward trabajarán en solitario sin que nadie crea que existe algo oscuro tras un incidente menor. Sin embargo, la situación dará un vuelco cuando logran la ayuda secreta de fuentes confidenciales, fundamental para desvelar una oscura trama política que involucra a todos los hombres del presidente, en referencia a los miembros del comité para la reelección de Nixon.

Con un minucioso guion de William Gooldman sigue los pasos de la investigación del caso Watergate, siguiendo fielmente el libro de Bernstein y Woodward, manejando con enorme pericia todos los mecanismos de intriga que permiten una visión interesada de la película a lo largo de sus más de dos horas de metraje. La película acaparó Oscar: a la mejor dirección artística, al mejor actor de reparto (Jason Robards), al mejor sonido y al mejor guión adaptado, y fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto (Jane Alexander), a la mejor dirección, al mejor montaje y a la mejor fotografía. A España llegó el 21 de octubre de 1976.

2 Disponible en Rakuten TV 'Spotlight' (Tom McCarthy 2015)

Imagen de 'Spotlight'. RC

Protagonizada por Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Brian d´Arcy James y Stanley Tucci. La fascinante historia real de la investigación ganadora del Premio Pulitzer llevada a cabo por los periodistas del Boston Globe, que sacudió los cimientos de la muy conservadora ciudad Boston cuando destaparon una serie de abusos sexuales cometidos por curas pederastas y causó una enorme crisis en la diócesis de Boston, que intentó ocultar.

A principios del siglo XXI la sección Spotlight del diario Boston Globe está formada por un grupo de periodistas que hacen reportajes en profundidad, entre ellos el veterano Walter Robinson (Michael Keaton), el aguerrido Michael (Mark Ruffalo) y la joven Sacha (Rachel McAdams). En el 2002 y ante la llegada del nuevo director Marty Baron (Liev Schreiber), buscan un caso de peso, poniendo al frente a los mejores periodistas. Pronto comienzan un proyecto de artículo sobre varios curas acusados por sus víctimas de pederastia, de haber abusado de ellos durante su infancia, que pronto se convierte en una minuciosa investigación por parte de este equipo de periodistas. En su camino en busca de la verdad el equipo de reporteros se encontrará con una senda plagada de obstáculos. Para probar su investigación tendrán que rastrear archivos, entrevistar víctimas, contrastar testimonios y luchar contra el secretismo de la Iglesia Católica y en particular de la archidiócesis de Boston, descubriendo en su investigación el encubrimiento llevado a cabo durante décadas por parte de las altas esferas de organizaciones religiosas, legales y gubernamentales, de Boston. El caso llega a las portadas de la prensa internacional y sacude a la Iglesia Católica en todo su núcleo por ser el caso de mayor pedofilia de la institución eclesiástica. El Boston Globe gana en 2003 el Premio Pulitzer al servicio del público por sacar a la luz esta amplia trama de encubrimiento de casos de pederastia en todo Massachussets.

Todo un canto al trabajo periodístico en equipo y a tener todo muy bien atado antes de hacer pública la investigación. La película obtuvo el Oscar a la mejor película fue y nominada al Oscar al mejor actor protagonista (Mark Ruffalo), a la mejor actriz protagonista (Rachel McAdams), a la mejor dirección, al mejor guion y al mejor montaje. Su estreno en España tuvo lugar el 29 de enero de 2016.

Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV 'Los archivos del Pentágono' (Steven Spielberg, 1917)

Tom Hanks y Meryl Streep en 'Los archivos del Pentágono'. RC

Protagonizada por Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood y Matthew Rhys. Steven Spielberg firma una loa a la libertad de prensa, basada en hechos reales. Un thriller político que cuenta el enfrentamiento entre los periódicos New York Times y sobre todo el Washington Post, competidor del primero, con la administración de Richard Nixon por la publicación de unos informes secretos sobre la Guerra del Vietnam que la Casa Blanca no quería que vieran la luz. Su publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo. Spielberg combina con rigurosidad el trabajo de editores y redactores del Post con el de su propietaria, en el momento en que la empresa sale a bolsa y a los accionistas, sobre todo grandes bancos, que no quieren se propietarios de un periódico enfrentado a la administración Nixon.

En junio de 1971, los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre unos documentos clasificados del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses, sobre todo a confirmar la imposibilidad de ganar la Guerra de Vietnam. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Washington Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos forman un improbable equipo y deciden tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda… Los documentos del Post recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación provocó un enorme debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo.

Una mirada a lo que hay detrás de un periódico, las altas esferas empresariales, combinándolo con mucha habilidad con el trabajo de la redacción. La película está narrada con una enorme precisión y resulta imprescindible para periodistas pero también para propietarios de periódicos. La película, que se puede ver como una precuela de 'Todos los hombres del presidente', no tuvo Oscar ni nominaciones, no por su falta de calidad, que está fuera de toda duda, sino por la aversión de la Academia de Hollywood a premiar un trabajo de Spielberg. La película se estrenó en España el 19 de enero de 2018.

4 Disponible en Movistar Plus+ 'Al descubierto' (Maria Schrader, 2022)

Protagonistas de 'Al descubierto'. RC

Protagonizada por Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Angela Yeoh y Maren Heary. Un imprescindible drama basado en los hechos reales del famoso 'caso Weinstein' que muestra la investigación del New York Times, tocando temas que van desde el periodismo a los abusos sexuales, sobre Harvey Weinstein, depredador sexual y todo poderoso directivo de Miramax.

En 2017 dos reporteras del New York Times, Megan Twohey (Carey Mulligan) y Jodi Kantor (Zoe Kazan), investigan posibles víctimas de abusos del productor cinematográfico Harvey Weinstein (Mike Houston), de Miramax, una investigación muy compleja porque las víctimas se niegan a hablar, por clausulas de confidencialidad, y porque han comprado su silencio. Megan y Jodi publican finalmente su investigación periodística sobre los abusos sexuales de Weinstein, al principio con muy pocos testimonios, pero que que poco a poco van aumentando. Las acusaciones sirven como catalizador para el floreciente movimiento #MeToo en todo el mundo rompiendo décadas de silencio sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood, cambiando la cultura estadounidense para siempre, y finalmente dieron como resultado que Weinstein fuera sentenciado a 23 años de prisión.

Maria Schrader ('Stefan Zweig, adiós a Europa') dirige esta película basada en el best seller 'She Said: La investigación periodística que destapó los abusos de Harvey Weinstein e impulsó el movimiento #MeToo'. Una hermosa película entre el documental, la denuncia y la intriga. En la producción del filme está, entre otros, Brad Pitt a través de su productora Plan B. El estreno en España tuvo lugar el 28 de diciembre de 2022.