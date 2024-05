Las 10 películas 'no musicales' imprescindibles de Stanley Donen

Director, guionista, bailarín, coreógrafo... Stanley Donen (Columbia, Carolina del sur, 13 de abril de 1924 - Nueva York, 23 de febrero de 2019) del que se conmemora ahora su centenario fue uno de los grandes directores de la historia del cine. Inició su carrera como bailarín y coreógrafo en diversas películas, debutando como bailarín en Broadway con la obra. 'Pal Joey'. Máximo creador del cine musical, posee más de media docena de obras maestras en este género ('Un día en Nueva York', 'Cantando bajo la lluvia'...) fama que le acompañó toda su vida. Cuando en 1998 recibió el Oscar Honorífico se marcó en el escenario unos pasos de baile, algo que ya había hecho anteriormente en el Teatro Calderón de Valladolid cuando la Seminci le entregó su Espiga de Honor. Todas sus películas transmitían la alegría de vivir, pero aquí nos vamos a detener en su cine no musical, también lleno de películas sobresalientes, algunas también obras maestras absolutas. Estos son sus 10 trabajos no musicales imprescindibles:

10 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV. 'Lío en Río' (Stanley Donen, 1984)

Protagonizada por Michael Caine, Joseph Bologna, Valerie Harper, Michelle Johnson, Demi Moore, José Lewgoy y Lupe Gigliotti. Película denostada en su momento, que ha ido creciendo con el paso del tiempo permaneciendo hoy como una deliciosa comedia

Matthew (Michael Caine) y su amigo Victor (Joseph Bologna) llegan a Río de Janeiro para pasar unos días de vacaciones con sus respectivas hijas adolescentes, Nicole (Demi Moore) y Jennifer (Michelle Johnson). Jennifer se siente muy atraída por Matthew, pero él trata de evitarla, pues es sólo una chiquilla. Sin embargo, una noche Matthew pierde la cabeza y Jenny cae en sus brazos. Escuchando casualmente una conversación, Victor se entera de que su hija tiene un amante e intenta averiguar quién es para romper la relación. Pero también Victor tiene algo que ocultar.

La película fue la ópera prima de Demi Moore, de donde salió consagrada. Además en el filme tanto Moore como Michelle Johnson debía aparecer desnudas. Breve y sin morbo, pero desnudas. Michelle Johnson dijo durante una entrevista en 1984 que no fue hasta después de ser elegida que supo que su papel implicaba desnudez total. 'Mis padres estaban un poco preocupados por eso y yo también', dijo. 'Así que leímos el guion y hablamos con Stanley para descubrir exactamente cuáles eran sus intenciones para la película. Mis padres buscaron en la reputación de Stanley y parecía satisfecho porque hace películas de tan alta calidad'. Por supuesto las breves imágenes sin ropa de las dos adolescentes no tuvieron repercusión ninguna. La película se estrenó en España el 5 de septiembre de 1984

9 Disponible en Filmin. 'Los aventureros del Lucky Lady' (Stanley Donen, 1975)

Protagonizada por Gene Hackman, Liza Minnelli, Burt Reynolds, Geoffrey Lewis y John Hillerman. Tras su consagración mundial con 'Cabaret', Liza Minnelli buscó ponerse en manos de Stanley Donen para una película que mantuviera su estrella, pensando que, por pura lógica, sería otro musical. Pero Donen le ofreció una película de aventuras, una especie de musical son canciones, y a la hija del gran director Vincente Minnelli le pareció bien. Así nació esta historia de tres contrabandistas, un niño y un pequeño barco, por la que su protagonista masculino, Gene Hackman, cobró por esta película una cantidad entre 1,25 y 1,5 millones de dólares, algo muy superior a lo que percibió Liza Minnelli, que lo único que buscaba era mantener su status de estrella, y que solo logró una nominación al Globo de Oro por su trabajo.

Año 1930. Claire (Liza Minnelli), una estadounidense que vive en Tijuana, México, acaba de enterrar a su marido Harry, que era dueño de un bar. Walker Ellis (Burt Reynolds), un perdedor con quien ha tenido una relación durante mucho tiempo, acepta cerrar sus asuntos en Tijuana para que ella pueda mudarse a Estados Unidos antes de que estén juntos después de un período de duelo apropiado. Lograrlo incluye el contrabando de un último camión cargado de inmigrantes mexicanos ilegales para cruzar la frontera. La operación no va según lo planeado, Walker se ve obligado a dedicarse al negocio del ron cruzando la frontera con Kibby Womack (Gene Hackman), uno de los que intentaba pasar inmigrantes a través de la frontera. En lugar de hacerlo por tierra, Walker ha contratado a Billy Mason (Robby Benson) como capitán del velero para transportar las mercancías por agua. Billy es un hombre joven y tranquilo, imprudente en las costumbres del mundo, pero sabio en lo que respecta al mar. Mientras Walker, Claire, Kibby y Billy navegan, encontrarán dos riesgos inherentes. El primero es la Guardia Costera de Estados Unidos, el Capitán Moseley (Geoffrey Lewis), que patrulla estas aguas. Moseley y la Guardia Costera no pueden hacer nada si se encuentran en aguas internacionales a menos que haya señales de carga ilegal o venta de mercancías ilegales.

Como tal, Moseley normalmente puede simplemente 'matar de hambre' a los traficantes de ron que simplemente navegan arriba y abajo de la costa sin poder atracar en un puerto estadounidense. Y en segundo lugar están otros traficantes de ron. Si bien los contrabandistas pequeños generalmente se dejan en paz unos a otros, la mafia de la costa este ha enviado a Christie McTeague (John Hillerman) para establecer primero un punto de apoyo y luego un dominio absoluto en toda la costa oeste entre México y Estados Unidos. comercio. A través de todo esto, Claire ha convencido a Kibby y a un Walker inicialmente reacio de que el negocio de sus tres socios debería extenderse al dormitorio. El Lucky Lady es el yate que los tres contrabandistas de poca monta, dos hombres y una mujer, utilizan para el negocio del licor durante la época de la prohibición. Tras muchas aventuras y peripecias y acompañados de un muchachito cuyo padre también se dedicaba al contrabando, logran entregar el cargamento y hacerse ricos. Sin embargo, el dinero es una peligrosa tentación y pronto se plantean volver a embarcar para aumentar su fortuna, pero no contaban con un peligroso gangster.

La película se inscribe dentro de la moda 'retro' del cine americano de principios de los años 70 ('Luna de papel', 'Chinatown', 'El golpe'...), con unos personajes muy bien descritos por Donen, que están además perfectamente interpretados por Gene Hackman, Liza Minnelli, Burt Reynolds y Johnnie Walker. Es una buena película, muy simpática, pero que desgraciadamente la taquilla le dio la espalda. Su estreno en España tuvo lugar el 7 de abril de 1976.

8 Disponible en Filmin 'Saturno 3' (Stanley Donen, 1980).

Protagonizada por Farrah Fawcett, Kirk Douglas, Harvey Keitel, Ed Bishop y Douglas Lambert. Insólita película de Stanley Donen, de ciencia ficción, algo que podía parecer completamente ajeno al cineasta. Para entenderla hay que situarse en la época, cuando el descomunal éxito de 'La guerra de las galaxias' provocó un enorme auge de las películas espaciales interplanetarias. Dos amantes estacionados en una base remota en los campos de asteroides de Saturno son invadidos por un tecnócrata retentivo de la Tierra y su cargo: un malévolo robot de dos metros y medio. Recuerda, en el espacio, nadie puede oírte gritar.

En un futuro lejano el ser humano ha establecido bases por el sistema solar. En una base en la luna de Saturno, Titán, llamada Saturno 3, el científico Adam (Kirk Douglas) y su asistente Alex (Farrah Fawcett) trabajan en el estudio para la producción de alimentos, que es muy importante para la Tierra ya que está hambrienta hasta el punto de que incluso se comen allí los perros. Desde la Tierra envían al capitán James (Douglas Lambert) para ayudar al profesor Adam residente de Saturno 3; sin embargo antes de partir, Benson (Harvey Keitel), un piloto que está mentalmente desequilibrado, asesina al capitán James ocupando así su lugar en la misión. Para optimizar el trabajo ha llevado una nueva forma de vida robótica, basada en un cerebro virgen conectado directamente al cerebro de Benson. Una vez terminado, el androide llamado Héctor se rebela contra su mentor. Esto se debe a que Benson se empieza a enamorar de Alex, la bella asistente, y al estar el robot conectado al cerebro de Benson éste empieza a sentir el mismo deseo, optando por asesinar a todo el que se interponga en su camino, inspirado por los recuerdos de la mente desequilibrada de Benson.

Primero mata a Benson y luego persigue a Adam y a Alex por todo el lugar. Finalmente los apresa y trata de subyugarlos queriendo para ello hacer con Adam lo mismo que Benson hizo con él, cuando se conectó con su cerebro implantando para ello en su nuca el mismo mecanismo que Benson tenía para ese propósito. Adam, sabiendo que no podía hacer nada al respecto y queriendo evitar que destruya con el mecanismo su personalidad, destruye el robot con un explosivo que llevaba escondido causando así también su muerte y salvando así también a Alex de sus garras. Después de ello Alex deja el lugar y se va hacia la Tierra, donde nunca antes había estado para olvidarse de lo ocurrido.

La historia de una terrible batalla entre el hombre y la máquina. En un principio el filme estaba destinado al director John Berry, que renunció para trabajar en la parte técnica de la saga 'Star Wars', muriendo de meningitis al poco tiempo. Donen buscó trabajar sobre todo trabajar con los actores, Farrah Fawcett, Kirk Douglas y Harvey Keitel, que efectúan trabajo solvente y estupendo. El estreno español tuvo lugar el 1 de mayo de 1980.

7 Disponible en Sharingful 'La escalera' (Stanley Donen, 1969)

Protagonizada por Rex Harrison, Richard Burton, Cathleen Nesbitt, Beatrix Lehmann, Michael Rogers y Royston Starr. La película ha pasado a la historia por ser la primera producida por un gran estudio y con actores de renombre (Rex Harrison y Richard Burton), abiertamente gay. Se basa en una famosa obra de teatro de Broadway de Charley Dyer, que también es el autor del guion. Donen encontró muchas dificultades para llevarla a la pantalla, y solo gracias a contar con Burton y Harrison, la pudo finalmente rodar, y en Inglaterra. La película es un canto al respeto, la solidaridad, al amor incondicional e invencible a través de los años a través de una veterana pareja homosexual que llevan muchos años juntos, que Stanley Donen rodó con mimo y esmero.

Charlie Dyer (Rex Harrison) y Harry Leeds (Richard Burton) son una vieja pareja de homosexuales que comparten su vida en medio de profundas divergencias y amarguras. Conviven, desde muchos años atrás, como si fueran un auténtico matrimonio. Uno de ellos es un peluquero que se está quedando calvo. Se sustentan de los ingresos que les proporciona la peluquería que posee en el West End de Londres. El otro, un actor fracasado que teme que le encarcelen por haber hecho de travesti. La sordidez de su mundo se acentúa con la presencia de la madre del primero. Pero a pesar de sus permanentes agresiones, descubren que la única forma de sobrevivir es permaneciendo juntos.

Una película que habla de la necesidad de amar y ser amado, con dos grandes interpretaciones de Rex Harrison y Richard Burton, pese a lo cual solo se encuentra en una minoritaria plataforma gay. Su descubrimiento puede ser una gran sorpresa para muchos. La película se estrenó en España el 27 de diciembre de 1976.

6 Disponible en Filmin 'Al diablo con el diablo' (Stanley Donen, 1967)

Protagonizada por Brendan Fraser, Elizabeth Hurley, Frances O'Connor, Miriam Shor y Orlando Jones. El filme es un remake de la película homónima de 1967 escrita por Peter Cook. Está dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Elizabeth Hurley y Brendan Fraser.

Elliot Richards (Brendan Fraser) es un asesor informático lleno de buenas intenciones, pero al que no se le da muy bien hacer amigos, especialmente si se trata de mujeres. Alison Gardner es una atractiva compañera de trabajo, de la que Elliot se siente profundamente enamorado, pero ella ni siquiera le habla. Desesperado por conseguir que ella le haga caso, Elliot recurre al diablo para hacer un pacto y convertir sus sueños en realidad.

Una especie de programa de computadora diseñada para saber que tan pura o corrupta es un alma y sus rasgos más distintivos (programa que aparentemente es propiedad del Diablo) examina distintos puntos del planeta antes de centrarse en San Francisco y, tras un análisis de personalidad de varias personas se centra en Elliot Richards (Brendan Fraser), un joven que trabaja extenuantes jornadas laborales en un centro de llamadas donde sufre las burlas de sus colegas y no tiene amigos verdaderos. Está enamorado de su compañera Alison Gardner (Frances O'Connor), pero teme confesárselo. Mientras Elliot está en un bar pensando hablarle a Alison murmura que daría lo que fuera por tenerla, el Diablo (que en esta película es una diablesa que tiene apariencia femenina, interpretada por Elizabeth Hurley) escucha su deseo y le propone a Elliot un contrato: Su alma a cambio de siete deseos. Elliot firma el contrato; sin embargo hay inconvenientes en cada uno de sus deseos: Para su primer deseo (como prueba, ya que no creía que fuera a suceder) pide una hamburguesa Big Mac de McDonald's y una Coca-Cola. La diablesa lo lleva a McDonald's y ordena lo que pidió. Elliot tuvo que pagar (pues no deseó que fuera gratis y 'no existe tal cosa como un almuerzo gratis').

Después desea ser rico, poderoso y estar casado con Alison. La diablesa lo convierte en un traficante colombiano de cocaína. Sin embargo su esposa le es infiel con un profesor de idiomas, sus hombres lo traicionan y Elliot va a ser asesinado por una banda rival. Entonces desea ser el hombre emocionalmente más sensible del mundo y que Alison lo ame; la diablesa lo hace un adolescente tan sensible que pasa casi todo el tiempo llorando. Su novia Alison decide fugarse con un hombre rudo, que desafía a Elliot. Entonces desea ser un deportista reconocido. La diablesa le convierte en un altísimo jugador de baloncesto pero con bajo cociente de inteligencia y torpe lenguaje. Una Alison reportera, al entrevistarlo se decepciona al ver su pequeño pene. Posteriormente desea ser intelectual, guapo y elegante. La diablesa lo convierte en un famoso escritor. Elliot lleva a Alison a su residencia para tener relaciones sexuales, para descubrir que es gay al hallar a su amante masculino en la cama.

Entonces desea ser Presidente de los Estados Unidos y la diablesa lo convierte en Abraham Lincoln en la noche de su asesinato. Después de renunciar a cada deseo, Elliot se topa con la diablesa haciendo de las suyas: poniendo multas a autos bien estacionados, dando dulces en vez de medicamentos a los enfermos y malencaminando estudiantes en una escuela. Tras el deseo frustrado de ser presidente de los Estados Unidos, piensa en sus próximos dos deseos, pero la diablesa le recuerda que sólo le falta uno al descontar el de la hamburguesa. Intenta buscar ayuda en una iglesia, pero el párroco lo tilda de demente y hace que lo arresten siendo la diablesa uno de los policías. Al llegar a la celda se topa con un afroamericano que le dice que no puede vender su alma al Diablo ya que ésta le pertenece a Dios, aunque el Diablo intentará confundirlo. Elliot, dándose cuenta de que su compañero de celda es más de lo que parece, pero sin estar muy seguro de quien es, le pregunta su identidad, a lo que el otro hombre ríe y le dice 'solo soy un buen amigo'. Elliot, al salir, le pide a la diablesa cancelar el contrato, cosa que ella rechaza y lo lleva al infierno para obligarlo a decidirse.

La película es toda una fábula. En su momento se interpretó que las distintas apariciones de la diablesa (policía, animadora, enfermera, profesora y abogada) se podrían entender como fantasías sexuales masculinas. En el rodaje se rodó un deseo más, el de ser un rockero, que fue suprimido en el montaje final ya que hacía el film muy extenso y mantenía escenas muy fuera de tono para la comedia. Se estrenó entre nosotros el 19 de enero de 2001

5 Disponible en Filmin y Plex 'Arabesco' (Stanley Donen, 1966)

Protagonizada por Gregory Peck, Sophia Loren, Alan Badel, Kieron Moore, Carl Duering. Junto a 'Charada', esta es otra película de Stanley Donen deudora del cine de Alfred Hitchcock, ambas con un hombre inocente metido en situaciones extraordinarias, aunque esta se la considera menor que 'Charada': Un profesor universitario, un primer ministro árabe, un despiadado hombre de negocios, una bella espía y una serie jeroglíficos conforman una eficaz y muy entretenida historia de intriga.

Durante una misión encubierta, Sloane (John Merivale) mata al Profesor Ragheeb (George Coulouris), un profesor de la universidad de Oxford experto en jeroglíficos y roba un mensaje encriptado. Sloane cambia de plan y le propone al Profesor David Pollock (Gregory Peck), colega de Ragheeb, para que se cite con el siniestro magnate Nejim Beshraavi (Alan Badel). David ve algo raro y rechaza la oferta pero después de ser forzado a subir a un Rolls-Royce, donde están el primer ministro de un país de Oriente Medio, Hassan Jena (Carl Duering) y su Embajador en Gran Bretaña, Mohammed Lufti (Harold Kasket) le presionan de tal modo que decide aceptar. En la mansión del millonario, Beshraavi quiere que David descodifique una inscripción, pero la novia del sujeto, Yasmin Azir (Sophia Loren), le previene: en cuanto resuelva el enigma Beshraavi le matará. Beshraavi resulta ser el jefe de Sloane. David, precavido, esconde la inscripción en el envoltorio de un caramelo y escapa de Beshraavi fingiendo que Yasmin es su rehén, cuando en realidad se han hecho amigos. Un matón llamado Mustapha (Larry Taylor) les persigue hasta el zoológico, solo para morir a manos de un falso inspector Webster (Duncan Lamont) que luego deja inconsciente a David de un golpe. David despierta en una furgoneta junto a Webster, Yasmin y otro de los que van tras el código, Yussef Kassim (Kieron Moore).

Un thriller fresco y romántico producido por el propio Stanley Donen, que cuenta con un reparto inmejorable. Donen quería a Cary Grant como protagonista, pero al no conseguirlo se decantó por Gregory Peck. El título original para la película iba a ser 'Crisscross', después pasó a ser 'Cipher' y acabó siendo 'Arabesque'. Se estrenó en España el 11 de octubre de 1966.

4 Disponible en Filmin 'Indiscreta' (Stanley Donen, 1958)

Protagonizada por Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil Parker, Phyllis Calvert. Adaptación de una obra de teatro que Stanley Donen transforma lo que era una obra de teatro en una elegante y sofisticada película, con un cierto pose amargo, llena de sutilezas y ligereza, recreada en bellos paisajes y con dos interpretaciones sublimes, tanto de Cary Grant como de una Ingrid Bergman en permanente estado de gracia.

Ann Kalman (Ingrid Bergman) es una rica actriz conocida en el mundo entero que vive en un lujoso apartamento de Londres cercano al palacio de Buckingham. A través de su hermana Margaret (Phyllis Calvert) y de su cuñado Alfred (Cecil Parker) conoce a un consumado solterón llamado Philip Adams (Cary Grant), un mago de las finanzas norteamericano que se encuentra en Londres con motivo de una cena organizada por la OTAN. Philip tiene como norma proteger su condición de soltero fingiendo ante todas las mujeres que conoce que tiene una esposa que se niega a concederle el divorcio.

Cuando Ann escucha esa misma historia, se la cree, lo que no impide que comiencen una aventura amorosa. Philip, sin embargo, tiene que marcharse enseguida a Estados Unidos. Este decide volver a Londres en avión en una visita inesperada para darle una sorpresa a Ann el día de su cumpleaños. Sin embargo, a Ann se le ocurre la misma idea, y hace planes para volar a Estados Unidos y darle una sorpresa. Antes de que eso ocurra, su hermana le advierte de que Philip no está casado, ante lo cual Ann se enfurece y exclama: ¡Cómo se atreve a flirtear conmigo si no está casado!, dice. Ann toma la decisión de seguirle el juego y castigarle, y se le ocurre traer a una persona a su apartamento para que se haga pasar por un antiguo pretendiente. Sin embargo, el pretendiente ficticio tiene que ser llevado al hospital a causa de una apendicitis, con lo que, para llevar a cabo su intriga de salón, Ann se ve obligada a recurrir a su desventurado chófer, Carl (David Kossoff). Philip llega con la noticia de que su mujer acepta concederle el divorcio. El amante de Ann aparece en ese instante, provocando el consiguiente enfado y humillación de Philip, que se va del apartamento con paso airado. Poco después, vuelve y le dice a Ann que debe haberse vuelto loco para llegar a plantearse la posibilidad de matrimonio; se da cuenta de que todo ha sido un engaño y le propone casarse.

Originalmente se anunció que la película la protagonizarían Marilyn Monroe o con Jayne Mansfield, y con Clark Gable como la estrella masculina, cosa que no fructificó. En esta ocasión el cambio por Cary Grant e Ingrid Bergman mejoró considerablemente la película, ya que ambos están sublimes, pasando a ser una producción íntegramente británica. Su estreno en España fue el 14 de septiembre de 1959.

3 Disponible en Filmin 'Página en blanco' (Stanley Donen, 1960)

Protagonizada por Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mitchum, Jean Simmons y Moray Watson. Esta fue la primera de una serie de comedias consideradas como pesimistas, dentro de las comedias de Stanley Donen, en la que el cineasta, que aquí también fue el productor, ofrece una visión nada complaciente de la institución matrimonial. La base se encuentra en la pieza teatral de Paul Sheriff y Margaret Williams que trata sobre el adulterio en el marco poco habitual de un castillo medieval inglés.

Lynley Hall, morada palaciega de Victor (Cary Grant), conde de Rhyall, y su esposa, la condesa Hilary (Deborah Kerr), e histórico castillo medieval inglés, ha sido abierta a la curiosidad de los turistas. Los condes y su mayordomo soportan la invasión en aras de los ingresos económicos que proporcionan. Entre los turistas llega el millonario norteamericano Charles Delacro (Robert Mitchum) que, apartándose del grupo, tropieza con la condesa, se enamora de ella y la invita a un encuentro en Londres. Víctor adivina la situación y trata de resolverla delicadamente. Informado de que la condesa acude periódicamente a un salón de belleza londinense, Charles se despide de los condes. En su siguiente visita a Londres, Hilary pernocta en casa de Hattle Darratt (Jean Simmons), amiguita muy pizpireta, en otros tiempos novia de Víctor. Al día siguiente Charles está esperando a Hillary cuando ésta sale del salón de belleza, y la invita a cenar. La primavera envuelve a Londres y a los dos enamorados, e Hilary llega al piso de su amiguita luciendo un suntuoso abrigo de visón.

Donen desarticula de forma brillante y ocurrente la moralidad victoriana de un matrimonio burgués poniendo al descubierto las debilidades del ser humano. Sus diálogos ágiles e ingeniosos dan pie a una reflexión más bien pesimista de la convivencia marital, donde la falta de ilusión suele dejar paso a las fantasías prohibidas. Película de exquisito guion y realización, a los que se suma un extenso reparto repleto de grandes intérpretes. Se estrenó el 10 de diciembre de 1963.

Disponible en Prime Video, y en alquiler en Apple TV 'Charada' (Stanley Donen, 1963)

Protagonizada por Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn, George Kennedy y Dominique Minot. Estamos ante una obra maestra deudora del cine de Alfred Hitchcock. Tras una brillante etapa como director de musicales, Stanley Donen realizó una serie de sofisticadas comedias de intriga, contando en el caso de 'Charada',con uno de los intérpretes predilectos Alfred Hitchcock -al que de alguna manera rinde homenaje-, Cary Grant, al que decidió emparejar con la sofisticada Audrey Hepburn en una atractiva intriga protagonizada por la viuda de un aventurero que participó en un importante robo al gobierno norteamericano y que decide trasladarse a París para asistir al funeral de su marido. Humor e intriga a partes iguales.

Tras pasar unas vacaciones en una estación de esquí de los Alpes donde ha conocido a Peter Joshua (Cary Grant), Reggie Lampert (Audrey Hepburn), una mujer estadounidense que reside en París, va a pedir el divorcio a su marido. Pero cuando llega a París descubre que éste ha sido asesinado y su apartamento está vacío. En la embajada americana le informan de que su marido, junto a otros cómplices, ha robado un cuarto de millón de dólares al gobierno de los Estados Unidos. El dinero ha desaparecido y todos creen que lo tiene Reggie. Peter le ofrece su ayuda pero, a medida que los cadáveres aumentan, para Reggie cada vez es más difícil saber en quién puede confiar. Reggie es acosada por cuatro ex camaradas del finado, que creen que sabe dónde se encuentra escondido el botín que robaron tiempo atrás, así como por el personal de la embajada de su país.

Disponible en Prime Video y Filmin 'Dos en la carretera' (Stanley Donen, 1967)

Protagonizada por Audrey Hepburn, Albert Finney, Eleanor Bron, William Daniels , Gabrielle Middleton y Jacqueline Bisset. Película en la que se volvieron a unir Audrey Hepburn y el realizador Stanley Donen, que también produce el filme, que se vuelve a mostrar como un magistral retratista de las relaciones afectivas en todas sus variantes imaginables, realizando aquí la mejor película que se ha rodado sobre el amor y el matrimonio. Stanley Donen juega con el espacio y el tiempo en una deliciosa road movie de trasfondo amargo en torno a la relación de pareja, que muestra a una Audrey Hepburn en su mejor momento artístico.

Mark (Albert Finney) y Joanna (Audrey Hepburn) Wallace se dirigen a Kent en su lujoso Mercedes blanco, con la idea de cruzar el Canal de la Mancha para ir a Francia. Todo en ellos muestra su juventud y éxito en la vida. No obstante, la boda que ven celebrar en un pueblecito del camino motiva una conversación en la que Mark acaba por reconocer que ha dedicado muy poco tiempo a su familia y ha prestado demasiado interés por ser un arquitecto de fama. Durante el viaje los recuerdos de la pareja, desde el día en que se conocieron haciendo autostop, cuando ella era una estudiante de música, durante unas vacaciones en la costa sur de Francia, pasando a casarse muy poco tiempo después, hasta los sucesivos veranos, en que regresaran a los lugares en los que se conocieron. El paso del tiempo irá marcando una evolución en su carácter, en su situación social, e incluso en sus sentimientos.

Los hallazgos de Donen al construir la historia a base de 'flash back', mostrando permanentemente a sus dos protagonistas en movimiento en diferentes automóviles, renovó completamente el lenguaje cinematográfico. Está forma de narrar fue después utilizada por Rob Reiner en 1989 con 'Cuando Harry encontró a Sally'. La película fue nominada al Oscar al mejor guion y a los Globos de Oro a la mejor actriz de comedia o musical (Audrey Hepburn) y a la mejor música. Su estreno en España tuvo lugar el 16 de octubre de 1967.