Todas las películas que llegan a las salas esta semana 'Five Nights at Freddy's' es el estreno más importante de una semana en la que también desembarca en los cines 'Saben aquell', de David Trueba; 'Vidas pasadas', de Celine Song, y 'Suegros de alquiler 2.0', de Philippe Lacheau

Un fotograma de 'Five Night at Freddy's'.

'Five Nights at Freddy's' (Emma Tammi)

¿Puedes sobrevivir cinco noches? El aterrador y exitoso juego de miedo se convierte en un evento cinematográfico cuando Blumhouse, la productora de 'M3GAN', 'Black Phone' y 'El hombre invisible', lleva 'Five Nights at Freddy's' a la gran pantalla. La película gira en torno a un atormentado guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. En su primera noche de trabajo, se da cuenta de que no será nada fácil superar el turno de noche en la pizzería

Saben aquell (David Trueba) Barcelona, finales de los 60. Eugenio Jofra, un joven joyero, conoce a Conchita en un autobús de línea. El flechazo es instantáneo y los dos comienzan la historia de amor de sus vidas. Eugenio aprende a tocar la guitarra para acompañar a Conchita, para lo que tendrá que luchar contra el miedo escénico. Empieza así la carrera musical de 'Els dos'. Cuando Conchita se tiene que ausentar durante dos semanas de Barcelona, convence a Eugenio de que lleve las actuaciones a cabo él solo. Cuando vuelve, Eugenio se ha convertido en un fenómeno del humor underground de la ciudad. Poco a poco, entre los dos irán construyendo al personaje: las gafas, la camisa negra, el taburete, los cigarrillos y el vaso de tubo, que se convertirá en un éxito inesperado en una España deprimida que busca desesperadamente reírse con ese singular cómico que empieza todos sus chistes con 'Saben aquell...'. Protagonizada por David Verdaguer, es la última película de David Trueba. Vidas pasadas (Celine Song) Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separan cuando la familia de Nora emigra desde Corea del Sur. Dos décadas más tarde, se reencontrarán en Nueva York durante una semana que les enfrentará al amor, el destino y las elecciones que componen una vida. Suegros de alquiler 2.0 (Philippe Lacheau) Después de cerrar su agencia Alibi.com y prometerle a Flo que nunca volvería a mentirle, la nueva vida de Greg se volvió tranquila, demasiado tranquila... No por mucho tiempo. Cuando decide proponerle a Flo que se case con él, Greg se encuentra contra la pared y tiene que presentar a su familia. Pero entre su padre corrupto y su madre exactriz, esto podría arruinar su matrimonio. Así que no tiene otra opción que reabrir su agencia con su antiguo amigo y buscarse unos padres falsos más presentables... Juniper (Matthew Saville) Cuando un adolescente autodestructivo vuelve a casa del internado, descubre que tiene que cuidar de su abuela y se desata una guerra de voluntades que hará que él vuelva a aferrarse a la vida y ella pueda afrontar su propia muerte. Retratos fantasma (Kleber Mendonça Filho) Como en tantas ciudades del mundo a lo largo del siglo XX, millones de personas fueron al cine en el centro de Recife. Con el paso del tiempo, las ruinas de los grandes cines revelan algunas verdades sobre la vida en sociedad. Bill Kwai y el asalto al museo (Wang Yunfei) Bill Kwai, un niño muy travieso, llega accidentalmente a un universo paralelo gracias a uno de sus inventos. De este nuevo mundo se escapa un misterioso hombre que roba el preciado Bastón de Oro del Antiguo Shu del museo de la ciudad. Bill y sus amigos se verán arrastrados a una alocada aventura para recuperar la reliquia. ¿Lograrán superar todos los obstáculos para encontrar el Bastón de Oro y poder volver a casa? Hay una puerta ahí (Facundo Ponce de León y Juan Ponce de León) Hay una puerta ahí retrata el nacimiento de una amistad entre dos hombres, mientras uno ayuda al otro a morir. La aceptación del dolor, el sentido del humor, la familia y los amigos, las ideas y las creencias, la vida y el final, atravesarán el tiempo que Fernando y Enric conversaron a través de dispositivos electrónicos, separados por un océano, en mitad de una pandemia que nunca permitió que se pudieran encontrar. El doctor Enric Benito es médico especialista en oncología y miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Fernando Sureda es la persona a la que ayuda a morir, un reconocido contador uruguayo que protagonizó la lucha por la eutanasia legal en su país, junto a su familia. Hay una puerta ahí es la historia del nacimiento de una inesperada amistad. El poderoso Victoria (Raúl Ramón) La historia se desarrolla en el pueblo de la Esperanza, enclavado en el desierto mexicano. Cuando Durán, el joven mecánico del ferrocarril ve truncado su sueño de convertirse en maquinista a causa del cierre de la ruta del tren que conecta su remoto pueblo con la civilización, deberá enfrentar la disyuntiva de emigrar al vecino país del norte y renunciar a sus raíces y al amor de su vida ó ayudar a un pintoresco grupo de pobladores que se resisten a abandonar su hogar con el plan más descabellado: Construir su propio tren. Un largo viaje (Víctor Nores) Violeta está harta de la vida. Solo conserva un único interés, su hijo Samuel, aunque la relación es distante. Ambos se ven obligados a sobrevivir en una autocaravana entorno a un complejo comercial donde experimentarán una transformación vital y donde tratarán de reconducir su relación. 1212 La batalla de Las Navas de Tolosa (Santiago Mazarro) Documental sobre la batalla más famosa de la historia medieval en la península ibérica. Más de 800 años después de la batalla de Las Navas de Tolosa, y por primera vez, un equipo de arqueólogos excava el campo de batalla en busca de respuestas. Recreaciones históricas, animaciones en 3D, y entrevistas sobre el terreno nos meterán de lleno en esta historia contada en dos tiempos; el medieval, y el actual.

