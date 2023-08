Las 10 películas imprescindibles de Ryan Gosling

Ryan Gosling es el actor más emergente de este siglo XXI, nacido en London (Canadá) el 12 de noviembre de 1980, acaba de estrenar 'Barbie'. Es actor, pero también director, productor y músico. Fue estrella infantil de 'Mickey Mouse Club', de Disney Channel, pero sus inicios como actor adulto han estado muy ligados al cine independiente. Se consagró en 2004 como protagonista en 'The Notebook'. Dos años después nominado al Oscar por 'Half Nelson'. Pronto se consagra como actor todoterreno combinando comedias románticas, thrillers, fatásticas y musicales. Debutó como cantante al frente de su banda, Dead Man's Bones, en 2009. Y en 2014 hace sus pinitos como director productor y guionista con 'Lost River'.

Ryan Gosling fue pareja de Sandra Bullock, y tras una relación de amor-odio con Rachel McAdams, actualmente es pareja de Eva Mendes con la que tiene dos hijas. Estas son sus diez trabajos más destacados disponibles en plataformas, (donde no se encuentran, entre otros títulos, 'Lars y una chica de verdad', 'Seducidos y abandonados' o 'Solo Dios perdona', que sin duda estarían en esta lista), ordenados de menos a más.

10 Disponible en Netfilx, Prime Video y HBO Max, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV Crazy, Stupid, Love, de Glenn Ficarra y John Requa (2011)

Protagonizada por Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Analeigh Tipton, Jonah Bobo, Joey King y Marisa Tomei. Una comedia romántica sobre amor, sexo y divorcio producida y protagonizada por Steve Carrell y dirigida a cuatro manos por Glenn Ficarra y John Recua ('Philip Morris ¡Te quiero!') a medida del cómico estadounidense, que interpreta a un tipo de mediana edad, bastante confundido tras su divorcio, que recibe clases de seducción de un joven Don Juan, al que da vida un fabuloso Ryan Gosling.

Cal Weaver (Steve Carell), un hombre de cuarenta y tantos años y de carácter tradicional, está viviendo el sueño de su vida: tiene un buen trabajo, una casa bonita, unos hijos fantásticos y está casado con su novia del instituto. Pero cuando Cal se entera de que su mujer, Emily (Julianne Moore), le ha engañado y que quiere el divorcio, su vida «perfecta» se desmorona. Cal, que lleva décadas sin tener una cita, destaca bastante entre los solteros por su desmesurada torpeza. En una de sus noches libres, que aprovecha para amargarse solo en un bar de la zona, el apuesto casanova Jacob Palmer (Ryan Gosling) convierte al desgraciado Cal en su protegido y lo recluta como compañero de ligue para sus conquistas de soltero. Con la intención de ayudar a Cal a superar lo de su mujer y a comenzar a vivir la vida, Jacob le descubre las muchas opciones que tiene delante: mujeres con las que flirtear, bebidas varoniles, y un peinado y estilo de vestir excepcionales. Cal y Emily no son los únicos que buscan el amor en lo que podría ser una historia de amores no correspondidos: el hijo de 13 años de Cal, Robbie (Jonah Bobo), está enamorado de su canguro de 17 años, Jessica (Analeigh Tipton), quien a su vez, está totalmente colada… por Cal. Incluso el modus operandi de Jacob de «una mujer distinta cada noche» se ve afectado cuando emplea sus mejores tácticas para tratar de seducir a Hannah (Emma Stone), una chica en la que le parece imposible dejar de pensar, quizá por ser la primera mujer que conoce que no desconfía de él.

La película muestra como el amor puede hacer cometer locuras y estupideces a todos: a los matrimonios de mediana edad al borde del divorcio, a las parejas apasionadas de veinteañeros o treintañeros, e incluso a los adolescentes que se enamoran por primera vez. La película se estrení en España el 7 de Octubre de 2011.

Ampliar Gosling, en 'Blade Runner'. RC

9 Disponible en Netflix y Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV y Apple TV Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve (2017)

Protagonizada por Ryan Gosling, Dave Bautista, Robin Wright, Mark Arnold, Vilma Szécsi, Ana de Armas, Wood Harris, David Dastmalchian, Harrison Ford, Sylvia Hoeks, Jared Leto y Edwards James Olmos. Tardía secuela de 'Blade Runner' que se sitúa varias décadas después de la original de 1982, continuando la historia inicial escrita por Fancher y David Peoples, basada en la novela de Philip K. Dick 'Los androides sueñan con ovejas eléctricas'. Ryan Gosling en el papel del Oficial K, y Harrison Ford de nuevo en la piel del icónico Rick Deckard, encabezan el reparto de esta película fantástica, inferior a la precedente, que dirige el aclamado director Denis Villeneuve ('Incendies', 'Prisioneros', 'La llegada').

En 2049, un tipo de androide similar al ser humano y conocido como replicante se ha integrado en la sociedad, ya que la vida vinculada a la bioingeniería resultó ser necesaria para asegurar la supervivencia de la humanidad. K (Ryan Gosling), de un modelo más reciente creado para obedecer, funciona como un blade runner para el LAPD, cazando y retirando modelos de replicantes clandestinos más viejos. Su vida en el hogar la comparte con su pareja holográfica Joi (Ana de Armas), un producto de Wallace Corporation. La investigación de K acerca del Movimiento de Libertad Replicante lo conduce a una granja, donde retira al replicante clandestino Sapper Morton (Dave Bautista) y encuentra una caja enterrada con lo que parecen ser restos óseos en su interior. El análisis forense revela que son de una replicante femenina que murió como resultado de complicaciones de una cesárea de emergencia. K encuentra esto inquietante ya que el embarazo en replicantes se pensó originalmente que era imposible. La teniente Joshi (Robin Wright), superior de K, le ordena destruir todas las pruebas relacionadas con el caso y retirar al niño, ya que cree que el conocimiento de que los replicantes son capaces de reproducirse es peligroso y podría conducir a la guerra.

K, perturbado por sus órdenes, visita la sede del fabricante de replicantes Niander Wallace (Jared Leto), un millonario excéntrico que identifica al cuerpo como el de Rachael (Sean Young), una replicante experimental a la que le fueron implantados recuerdos humanos por su creador, el Dr. Eldon Tyrell (Joe Turkel). En el proceso, averigua su relación romántica con el veterano blade runner Rick Deckard (Harrison Ford), quien desapareció treinta años antes. K visita a un antiguo oficial de policía compañero de Deckard, Gaff (Edward James Olmos), pero este no sabe dónde se encuentra. Creyendo que la reproducción en replicantes puede reforzar su producción, pero incapaz de darles esta habilidad a sí mismos, Wallace envía a su replicante ejecutora Luv (Sylvia Hoeks) para robar los restos de Rachael de la sede del LAPD y seguir a K para encontrar al hijo de Rachael. Wallace espera utilizar al niño para diseñar una reproducción replicante y expandir sus operaciones fuera del mundo. En la granja de Morton, K encuentra una fecha oculta tallada en el árbol que coincide con un recuerdo suyo de la infancia vinculado al ocultamiento de un caballo de juguete. K encuentra más adelante el caballo de juguete en un orfanato, sugiriendo que sus recuerdos, que él pensó que eran implantes, son verdaderos. Joi insiste en que esto es una prueba de que K es de hecho una persona real, dándole el apodo de «Joe». Mientras busca registros de nacimiento para ese año, descubre una anomalía: unos gemelos nacieron ese día con un ADN idéntico excepto por el cromosoma sexual; solo el niño aparece como vivo. K localiza a la Dra. Ana Stelline (Carla Juri), una diseñadora de recuerdos que le informa que es ilegal programar replicantes con los verdaderos recuerdos de seres humanos, llevando a K a creer que podría ser el hijo de Rachael.

Después de fallar un test de referencia postraumático, K es suspendido por Joshi, pero explica que se equivocó la prueba porque terminó su misión de matar al niño y estaba confundido. Joshi, sabiendo que K será perseguido por desviarse de su referencia, le da 48 horas para desaparecer y alejarse de la ciudad. K transfiere a Joi a un emisor móvil de su señal de holograma a pesar de saber que si es dañado ella dejará de existir para siempre. Inquebrantable, el agente K analiza el caballo de juguete y encuentra rastros de radiación que lo llevan a las ruinas de lo que una vez fue Las Vegas, ahora inhabitable por la contaminación y radiación, donde encuentra a Deckard oculto. Mientras tanto, Luv mata a Joshi después de amenazarla para que revelase la ubicación de K. Deckard confiesa en su encuentro con K que enseñó a los replicantes a entremezclar los registros para cubrir sus huellas, viéndose obligado a dejar a una Rachael embarazada con el Movimiento de Libertad Replicante para protegerla. Tras lograr rastrear la localización de K, Luv y sus hombres llegan para secuestrar a Deckard. En la confrontación destrozan el Spinner de Deckard y Luv destruye el emisor de Joi, dejando a K herido gravemente de muerte. K es más tarde rescatado por el Movimiento de Libertad Replicante, revelándole su líder Freysa (Hiam Abbass) que el hijo de Rachael es en realidad una niña. Esto lleva a K a darse cuenta de que Stelline es la hija, ya que es la única capaz de crear el recuerdo y de implantarlo en él. Freysa insta a K a impedir que Wallace descubra los secretos de la reproducción replicante por cualquier medio necesario, incluyendo la muerte de Deckard.

La película obtuvo los Oscar a los mejores efectos visuales y a la mejor fotografía. Su premier fue en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 3 de octubre de 2017, estrenándose en los Estados Unidos el día 6 del mismo mes en 2D, 3D e IMAX 3D. A las pantallas españolas llegó el 6 de octubre de ese mismo año.

Ampliar Gosling, en 'Cruce de caminos'. RC

8 Disponible en alquiler en Rakuten TV, Apple TV y Amazon TV. Cruce de caminos, de Derek Cianfrance (2012)

Protagonizada por Ryan Gosling, Craig Van Hook, Eva Mendes, Olga Merediz, Anthony Angelo Pizza Jr., Mahershala Ali y John Facci. Un drama criminal épico en tres actos sobre el vínculo inquebrantable entre padres e hijos, la historia de cuatro hombres de dos generaciones, y su lucha por superar su sangriento legado. Dirigida por Derek Cianfrance ('Blue Valentine'), cuenta tres historias: un motorista que retoma una vida criminal para mantener a su recién nacido, un ambicioso policía novato que se enfrenta a un departamento policial corrupto en vez de enfrentarse a sus propios demonios, y dos angustiados adolescentes que se enfrentan a los misterios del pasado luchando entre ellos.

Un artista circense, rebelde, misterioso y mujeriego, Luke (Ryan Gosling), se entera que ha sido padre con su antigua amante, Romina, (Eva Mendes). De inmediato, decide cambiar de vida y aceptar la responsabilidad de la paternidad. El problema es que educar un niño, requiere de los ingresos económicos de los que no dispone en ese momento, por lo que decide junto con otro individuo empezar a asaltar bancos para ganar algo de dinero de manera fácil y rápida, utilizando su capacidad de motociclista para lograrlo. Su carrera delictiva se ve estorbada por un policía que empieza a seguir su huella, Avery Cross, (Bradley Cooper), un joven, novato y ambicioso, el cual trabaja en un departamento dirigido por un detective corrupto

Se trata de un drama demoledor que se extiende a lo largo de quince años, durante los cuales los pecados del pasado acaban acechando las vidas de dos adolescentes que se enfrentan al legado que han heredado y condicionando sus futuras vidas. El único refugio posible es el lugar más allá de los pinos. Se estrenó en España el 6 de septiembre de 2013.

Ampliar Michelle Williams y Ryan Gosling, en 'Blue Valentine'. RC

7 Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Rakunten TV Blue Valentine, de Derek Cianfrance (2010)

Protagonizada por Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel, John Doman, Faith Wladyka, Marshall Johnson y Jen Jones. Un drama que muestra la relación de un matrimonio a través de los años intercalando diferentes periodos: Su inicio y el deterioro, con Michelle Williams (que fue nominada al Oscar por este trabajo) y Ryan Gosling. La película se inspira en situaciones reales vividas en su adolescencia por el propio director Derek Cianfrance ('Metalhead'), que también firma el guion.

Dean Pereira (Ryan Gosling), mozo de carga en un almacén, y Cindy Heller (Michelle Williams), enfermera, llevan seis años como pareja viviendo una apasionada historia de amor. Han tenido una hija juntos, Frankie (Faith Wladyka) y han decidido casarse. Pero tras su apasionada relación inicial, su amor empieza a desmoronarse. Cindy ha perdido interés por la relación y él tiene una conflictiva relación con el alcohol. En un intento por juntar las piezas y reconstruir lo que habían construido juntos, Dean propone ir a pasar la noche a un hotel temático donde elige la «habitación del futuro». Desde este futuro, que Dean y Cindy difícilmente podían haber intuido años atrás, se desvela la historia de esta pareja, desde sus comienzos hasta el momento en que su amor se va deteriorando irremediablemente.

Una historia que va desvelando el misterio de por qué incluso las relaciones más esperanzadoras e intensas pueden irse al traste, en un viaje emocional que hace que dos personas ya nunca vuelvan a ser las mismas, y que que habla de la vulnerabilidad de las relaciones humanas diseccionando con eficacia el sentimiento amoroso narrada a base de constantes saltos en el tiempo, hacia delante y hacia atrás. La película se estrenó en España el 22 de febrero de 2013.

Ampliar Imagen de 'Song to song'. RC

6 Disponible en Netflix Song to Song, de Terrence Malick (2017)

Protagonizada por Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, Bérénice Marlohe y Val Kilmer. Un drama en torno al mundo de la música con personajes atormentados de Terrence Malick: Dos triángulos amorosos interrelacionados, la de las parejas formadas por los compositores Faye y BV, y la del productor musical Cook y su novia camarera, todos en pos del éxito.

Faye (Rooney Mara) es una joven guitarrista, que encuentra el apoyo de Cook (Michael Fassbender), un promotor musical. Éste también apoya a BV (Bryan Gosling), un cantante prometedor. Faye y BV acaban siendo pareja, pero Cook también pretende a Faye, y acaban teniendo una relación a sus espaldas. Por otro parte Cook queda fascinado por Honda (Natalie Portman), una camarera de un motel de carretera, hasta el punto de enamorarse y cubrirla de una vida de lujo de la que también se beneficia su madre. Pero Cook, por su posición, tiene acceso a muchas y hermosas mujeres, y cae en excesos sexuales de todo tipo, todos persiguiendo el éxito mientras tropiezan con la obsesión y la traición en el mundo de la escena musical de Austin, Texas.

Una película en la que aparentemente no pasa nada pero que fascina por la forma en que el director muestra a sus actores, que película indaga en las relaciones de pareja que mantienen los diferentes personajes y del cómo estos estarán unidos sin quererlo. Su estreno español se produjo el 25 de septiembre de 2020.

Ampliar Gosling, dirigiendo 'Lost River'. RC

5 Disponible en alquiler en Apple TV y Rakuten TV Lost River, de Ryan Gosling (2014

Protagonizada por Christina Hendricks, Iain De Caestecker, Saoirse Ronan, Matt Smith, Ben Mendelsohn y Eva Mendes. Primera película producida, escrita y dirigida por Ryan Gosling, que abandona el protagonizar a la vez el filme. Una historia a medio camino entre el fantástico y el thriller en torno a una mujer que lucha por su familia. Un lisérgico viaje a un mundo decadente que, a caballo entre el drama y el cine de suspense, Gosling intenta implantar una identidad propia a este cuento de hadas moderno plagado de personajes sombríos.

En los decadentes suburbios de Detroit, Billy (Christina Hendricks) lucha por sacar adelante a sus dos hijos y no perder su casa. Cuando su tiempo se agota, Billy, acompañada de Cat (Eva Mendes), decide aceptar un nuevo trabajo que le ofrece Dave (Ben Mendelsohn) en un misterioso y extraño lugar en el que nada es lo que parece. Al mismo tiempo, su hijo Bones (Iain de Caestecker) intenta sobrevivir, con la ayuda de Rat (Saoirse Ronan), al acoso del violento y peligroso Bully (Matt Smith). En sus intentos de huir de los 'monstruos' que les acechan, Billy y Bones se adentran en un mundo mágico e irreal que les llevará a lugares que nunca hubiesen imaginado.

Notable ópera prima donde Gosling se supo rodear de actores conocidos con los que había trabajado enteriormente. Aunque en su estreno tuvo críticas muy divididas, el paso del tiempo le ha sentado muy bien y se ha revalorizado mucho. Su estreno español fue el 17 de abril de 2015.

Ampliar Seymour Hoffman y Gosling en 'Los idus de Marzo'. RC

4 Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV Los Idus de Marzo, George Clooney (2011)

Protagonizada por Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti y Evan Rachel Wood. Geoge Clooney incide con sus denuncias dirigiendo aquí las las mezquindades que adornan la carrera a la Casa Blanca. Una intensa historia de sexo, ambición, lealtad y venganza, ambientada en las elecciones primarias del Partido Demócrata de donde saldrá el futuro candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Se basa en la obra teatral 'Farragut North'. El título hace referencia al décimoquinto día del mes de marzo en el calendario romano, mes del año 44 A.C., en que Julio César fue asesinado en el senado romano.

Stephen Meyers (Ryan Gosling) es el jefe de campaña de Mike Morris (George Clooney), el gobernador de Pennsylvania que opta a la candidatura demócrata para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Su rival en el partido es Ted Pullman (Michael Mantell), cuyo jefe de campaña es Tom Duffy (Paul Giamatti). Durante las primarias de Ohio, éste se cita en secreto con Meyers con el fin de captar sus servicios, una reunión ilegal. Pero lo que era una reunión que en teoría nunca pasó pronto se les escapa de las manos a sus dos implicados, con Paul Zara (Philip Seymour Hoffman), el mentor de Meyers, Ida Horowicz (Marisa Tomei), una periodista de The New York Times y Molly Stearns (Evan Rachel Wood), una becaria de la campaña de Meyers, que inicia una relación con Meyers y este descubre que tuvo un affaire con el propio gobernador, un hombre casado, que si se descubre hundiría su candidatura. Meyers le cuenta su encuentro con Tom Duffy a su jefe Paul Zara. Poco después Molly Stearns descubre el asunto y amenaza con publicarlo, mientras que Molly le cuenta a Meyers que está embarazada. Todos forman parte de un juego del poder tan peligroso como traicionero.

La película se inscribe en la mejor línea del cine político estadounidense, siempre realizando una autocrítica con personas e instituciones, mostrando como es imposible ser completamente ético en el juego de la película, donde abundan los golpes bajos, las zancadillas, las ambiciones y las traiciones, incluso entre compañeros de un mismo partido. El filme se estrenó en España el 9 de marzo de 2012.

Ampliar Gosling y McAdams. RC

3 Disponible en Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+ El diario de Noa, de Nick Cassavetes (2004)

Protagonizada por Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, Joan Allen y Sam Sephard. Un sólido melodrama muy lacrimógeno que se desarrolla en dos tiempos, en la actualidad y en el pasado. Cuarto largometraje dirigido por el también actor Nick Cassavetes, narrado a base de flash back en la que un hombre mayor lee a una mujer con alzheimer el diario que él mismo escribió de joven, que narra una apasionada historia de amor con una joven en los años de la Segunda Guerra Mundial, con la oposición de la familia de ella:

La historia de amor de Allie Hamilton (Rachel McAdams) y de Noa Calhoun (Ryan Gosling) es recordada en una residencia de ancianos, décadas después de que sucediera, cada vez que Duke (James Garner) se la lee, en una vieja y descolorida libreta, a una mujer (Gena Rowlands) a la que visita regularmente. En la década de 1940, Allie Hamilton llega a la ciudad costera de Seabrook (Carolina del Norte) para pasar el verano junto a su familia. Allí reside, junto a su padre, el joven Noa Calhoun, que trabaja en una fábrica y que pronto se queda prendado de la belleza de Allie. Sus vidas se cruzan e inician un apasionado romance de verano que se verá interrumpido por el repentino estallido de la II Guerra Mundial y por las diferencias sociales y económicas que separan irreconciliablemente a las dos familias. Cuando, años después, Noa regresa de la guerra, Allie ya está comprometida con un soldado rico al que conoció mientras trabajaba como voluntaria en un hospital militar.

Una historia sobre oportunidades perdidas, sobre el hacerse mayor y el poder del amor duradero, un relato sencillo y muy bien narrado, basado en una novela de Nicholas Sparks. La película se estrenó en España el 22 de octubre de 2004.

Ampliar Gosling en 'Drive'. RC

2 Disponible en Disney+ y en Movistar Plus+ Drive, de Nicolas Winding Refn (2011)

Protagonizada por Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina Hendricks y Ron Perlman. Adaptación de la novela de mismo nombre escrita por James Sallis que desarrolla la historia de un joven solitario, que trabaja durante el día como doble en Hollywood y de noche como chófer de un grupo de mafiosos en su actividad delictiva. Su plan está bien concebido, hasta el día en que uno de los robos sale mal y se lleva a una persecución infernal. Entonces decidirá vengarse de aquellos que le han traicionado.

Driver (Ryan Gosling) es un conductor especialista de cine por el día y un conductor para fugas por la noche. Pero no importa el trabajo que tenga que hacer porque Driver se siente siempre a gusto detrás del volante. Shannon (Bryan Cranston) es mentor de Driver a la vez que su jefe. Desde que se dio cuenta del talento de Driver al volante, le busca directores de cine y televisión del mundo del entretenimiento o a ladrones que necesitan el mejor conductor para sus fugas, pero llevándose una comisión en ambos casos. Shannon siempre está planeando la forma de hacer dinero y ahora quiere encontrar un coche de carreras que pueda competir en el circuito profesional. Dado que Bernie Rose (Albert Brooks) es el hombre más rico que conoce, y a pesar de que los orígenes de su dinero son bastante dudosos, Shannon le propone convertirse en su inversor. Después de ver a driver en acción en la pista de carreras, Bernie Rose insiste en que Nino (Ron Perlman) sea también su socio.

Driver es un solitario y no le entusiasman los planes que Shannon le busca. Pero su mundo cambia el día que se encuentra con Irene (Carey Mulligan) en el ascensor del edificio donde vive. Cuando vuelve a verla en la tienda de comestibles con su hijo pequeño, Benicio (Kaden Leos), se queda paralizado y le ofrece ayuda cuando se encuentran de nuevo en el aparcamiento y el coche de Irene no arranca. A partir de ese momento, Driver se acostumbra a llevar a Irene a su trabajo de camarera y a vigilar a Benicio mientras el coche de Irene está en el taller. Este interludio en la vida de Driver termina bruscamente cuando Standard (Oscar Isaac), el marido de Irene, sale de prisión antes de tiempo por buen comportamiento. A pesar de que no ha pasado nada entre Driver e Irene, Standard se siente amenazado por la presencia de otro hombre en su vida familiar. Driver se retira ya que respeta el deseo de Irene de mantener unida a su familia. Pero cuando encuentra a Standard ensangrentado y tirado en el garaje con Benicio a su lado y muy asustado, Driver se enreda mucho más en la vida de Irene. Y es cuando empiezan los problemas...

La película, que muestra el lado más oscuro de la ciudad de Los Angeles, con Ryan Gosling emulando a los duros clásicos del cine policiaco americano. Dirige el danés Nicolas Winding Renf, que se distancia del habitual cine de intriga y acción, estando mucho más próximo al policíaco de las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo, con una violencia perfectamente coreografiada y con escenas de acción muy bien planificadas y resueltas... El estreno en España se produce el 28 de diciembre de 2011.

Ampliar Gosling y Stone en 'La, la land' RC

1 Disponible en Movistar Plus+, Prime Video y Sky Showtime, y en alquiler en Rakuten TV, Apple TV y Amazon La ciudad de las estrellas (La, la, land), de Damien Chazelle (2016)

Protagonizada por Ryan Gosling, Emma Stone, Amiée Conn, Terry Walters, Thom Shelton, Cinda Adams, Callie Hernandez y Jessica Rothe. Brillante película musical que narra un tempestuoso romance, desde el tierno comienzo del amor juvenil hasta los sacrificios de una gran ambición entre un pianista de jazz y una aspirante a actriz en Los Angeles. Escrita y dirigida por Damien Chazelle, busca recuperar el espíritu de los musicales del Hollywood clásico, con la ciudad de Los Angeles como marco.

En una autopista de Los Ángeles es donde Sebastian (Ryan Gosling) conoce a Mia (Emma Stone), gracias a un desdeñoso claxon en medio de un atasco, que refleja a la perfección el estancamiento de sus respectivas vidas. Los dos están centrados en las esperanzas habituales que ofrece la ciudad. Sebastian, un músico de jazz se gana la vida tocando en sucios bares, intenta convencer a la gente en pleno siglo XXI de que les guste el jazz tradicional y Mia, una aspirante a actriz que sirve café a estrellas de cine solo quiere acabar por una vez una prueba de casting sin que la interrumpan con un «gracias por venir».

Ninguno de los dos espera que su inesperado encuentro les va a llevar por un camino que jamás habrían podido recorrer solos. Tras algunos encuentros inesperados, las chispas entre Mia y Sebastián estallan. Pero la lucha por conseguir lo que quieren amenaza con separarlos. Ella escribe un monólogo teatral que logra estrenar con un fracaso de público y él debe renunciar a su pasión por el jazz más puro para tocar los teclados en un grupo musical para adolescentes. Cuesta abrirse paso en la ciudad de las estrellas. Sebastián enlaza giras con grabaciones discográficas y sesiones promocionales de fotografías, y a Mia le suge la grabación de una serie en París que la mantendrá alejada de Los Angeles muchos meses. Pronto deberán elegir entre el triunfo artístico o el sentimental.

A destacar junto a los números musicales, las interpretaciones de sus dos protagonistas, Ryan Gosling como la de un perdedor incapaz de retener una victoria, transmitiendo una eterna melancolía, y Emma Stone, que llena toda la pantalla solo con su potente carisma. Ambas logran emocionar al espectador. La trama está dividida en cinco capítulos según las estaciones del año. La película se quedó a las puertas del Oscar. A las pantallas españolas llegó el 13 de enero de 2017.