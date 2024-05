Las 10 películas imprescindibles de la Columbia

Se cumple el centenario de Columbia Pictures, uno de los grandes estudios del Hollywood clásico, hoy en manos de la japonesa Sony. El estudio que fundado como CBC Film Sales Corporation el 19 de junio de 1918 por Harry Cohn, su hermano Jack Cohn y Joe Brandt, y adoptó el nombre de Columbia Pictures en 1924 (hace ahora un siglo). Sus películas han tocado todos los géneros, aunque en sus inicios se decantó más por la comedia y el cine de aventuras. Imposible destacar las 10 películas más importantes de su historia. Hay que acotar las búsqueda. El señalar solo las que están disponibles en plataformas, ya es una primera criba. Por ejemplo, 'Taxi Driver', no está disponible en ninguna plataforma. La Sony hoy no tiene plataforma propia, por lo que sus películas son contratadas una a una por las otras, aunque el mayor contrato con el fondo de catálogo de Columbia Pictures en España la tiene la Forta, las televisiones autonómincas, que son las que más títulos del estudio programan. Y un puestos a acotar aun más, en la lista solo se ha puesto una película por director. Cabe recordar que algunos como Frank Capra desarrollaron gran parte su carrera en el estudio, y su filmografía está llena de obras maestras. Además, en esta ocasión,el orden del 10 al 1 es una pura formalidad. Todas las citadas son obras maestras, y todas podrían ser número uno.

10 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV A sangre fría (Richard Brooks, 1967)

Protagonizada por Robert Blake, Scott Wilson, John Forsythe, Paul Stewart y Gerald S. O'Loughlin. Adaptación del famoso libro de Truman Capote, que recoge el crimen, juicio y posterior ejecución de los culpables. Richard Brooks leyó 'A sangre fría' mucho antes de que el libro fuera publicado. Y fue el propio Truman Capote el que le procuró las pruebas de imprenta que iba corrigiendo incluso antes de que los dos criminales, Perry Smith y Dick Hickcock, fueran finalmente ejecutados. Capote siempre quiso a Richard Brooks detrás de la cámara, complacido por las adaptaciones cinematográficas que de otro gran escritor, Tennesse Williams -'La gata sobre el tejado de zinc', 'Dulce pájaro de juventud'- previamente había realizado. Aunque el interés personal de Otto Preminger interfirió en varios momentos del proyecto, Brooks no sólo la realizó sino que se encargó también del guion, cuya escritura le ocupó durante un año entero. El director pudo también imponer su criterio a los ejecutivos de la Columbia, que querían en el largometraje a actores del calibre de Paul Newman y Steve McQueen en los papeles de los dos criminales protagonistas.

Los Clutter, una familia acomodada de granjeros de Kansas, son asesinados a manos de dos ex presidiarios: Richard 'Dick' Eugene Hickock (Scott Wilson) y Perry Edward Smith 'Perry' (Robert Blake), ambos delincuentes de poca monta que compartieron celda en la Penitenciaría de Lansing (Kansas). El equipo de investigación, liderado por el agente Alvin Dewey (John Forsythe), (que en su día fue sheriff de Garden City, condado de Finney, donde suceden los hechos, y también ex agente del FBI), se encuentra con unas muertes extremadamente violentas que no parecen responder a una motivación plausible. Herbert W. Clutter (John McLiam), de 48 años, su esposa Bonnie (Ruth Storey), de 46, y sus hijos adolescentes Kenyon (Paul Hough) y Nancy (Brenda Currin), y otras dos hijas que ya no viven en la casa familiar, son precisamente el arquetipo de la familia estadounidense feliz, con sus virtudes y defectos, con sus glorias, como el éxito en el negocio agropecuario, el liderazgo en su comunidad, los hijos responsables y educados; y sus abismos, la madre, Bonnie, está gravemente afectada por problemas psicológicos, cuando no dudas existenciales, que la mantienen prácticamente recluida en su dormitorio o en centros de tratamiento especializado. Dewey y sus hombres no aciertan a explicarse por qué tanto ensañamiento sobre Herbert y su familia. El robo es descartado en primera instancia, por la inveterada costumbre del señor Clutter de no llevar dinero encima o guardarlo en la casa ('Desde que el barbero subió el corte de pelo a 1,5$ Clutter paga siempre con cheque', nos revela Truman Capote en su novela).

Filmada en formato panorámico y estrenada en Estados Unidos a finales de 1967, la película se hizo nada menos que con cuatro nominaciones al Oscar y con el favor del autor, que declaró: «No es exactamente mi libro pero sí una película endiabladamente buena». En el momento de su estreno, 'A sangre fría' significó lo último en violencia cinematográfica, un concepto que, por supuesto, ha quedado superado con creces en nuestros días. Brooks concibió una película cuya narración alternó desde diversos géneros: si bien arranca como una road movie, a partir del crimen cometido en la granja de los Clutter, comienza el thriller, que da lugar a una posterior investigación criminal.

Rodada con tanto realismo y dureza como los asesinatos, la secuencia de la película que refleja la ejecución se erige en un vigoroso alegato contra la pena de muerte. Brooks quiso evitar realizar un estudio del horror y todo juicio moral acerca de las acciones dictadas por las mentes psicópatas de Perry y Dick, que fueron interpretados finalmente por Robert Blake y Scott Wilson. Por eso la frase final del periodista que presencia sus ejecuciones -'Cuatro inocentes, dos culpables, seis asesinatos', dice exactamente- resume el sentido moral otorgado por Richard Brooks a su película. 'A sangre fría', fue nominada al Oscar al mejor director, mejor música, mejor fotografía y mejor guion adaptado. Se estreno en España tuvo lugar el 20 de octubre de 1968. Otras películas de Brooks para la Columbia fueron 'Objetivo mortal', 'Muerde la bala', 'Dólares' o 'Los profesionales'.

9 Disponible en Filmin 'La última película', (Peter Bogdanovich, 1971)

Protagonizada por Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Ben Johnson, Cloris Leachman, Ellen Burstyn y Eileen Brennan. La película que consagró a Peter Bogdanovich, rodada entre 'El héroe anda suelto' y '¿Qué me pasa doctor?', en el momento de su mayor fecundidad creativa. Se trata de una película nostálgica e iniciática. Nostálgica de un tipo de vida que desaparecía, reflejado en ese cine local que cierra definitivamente sus puertas ante el avance de la televisión, e iniciática para un grupo de adolescentes, narrando ese preciso momento en que pasan de la niñez a la madurez.

En 1951, en Anarene, un pueblo de Texas, la vida transcurre con su apariencia monótona tras la que se esconde una realidad llena de pequeños y grandes conflictos personales, como el caso de Sonny (Timothy Bottoms), un adolescente que después de finalizar un triste noviazgo, se enamora de Ruth (Cloris Leachman), la esposa de su entrenador deportivo, una mujer dura y solitaria. Duane (Jeff Bridges), un amigo de Sonny, es el novio de la coqueta Jacy Farrow (Cybill Shepherd), que se entretiene con él mientras busca un novio rico. Sonny, que se convierte en el amante de Ruth, cae bajo la influencia de Sam El León (Ben Johnson), un hombre bondadoso que es el dueño del cine, del café y de los billares del pueblo. Al morir Sam, deja los billares en herencia a Sonny. Tras el entierro, el muchacho descubre que Lois (Ellen Burstyn), la madre de Jacy, fue el gran amor de Sam, y que ha intentado olvidarlo convirtiéndose en una mujer de pésima reputación. Jacy deja a Duanne y empieza a seguir los pasos de su madre, hasta el punto de tener relaciones con Abylene (Clu Gulager), uno de los amantes de su progenitora. Al enterarse que Sonny es amante de Ruth, que le lleva 20 años, Jacy decide quitárselo por todos los medios.

La película descubrió y consagró a un espléndido plantel de jóvenes intérpretes, con Timothy Bottoms, Jeff Bridges y Cybill Shepherd, que después seguirían trayectorias de gran éxito. Shepherd se convertirá en musa y amante del director. La película tuvo una continuación, 'Texasville', con el mismo director y los mismos actores, que retoma a los mismos personajes veinte años después. Fue Oscar a la mejor interpretación masculina secundaria (Ben Johnson) y a la mejor interpretación femenina secundaria (Cloris Leachman). Nominada al Oscar en las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor secundario (Jeff Bridges), mejor actriz secundaria (Ellen Burstyn) y mejor guion adaptado. Su estreno en España fue el 28 de julio de 1976, una vez que la censura daba sus últimos coletazos. Otra película de Peter Bogdanovich para la Columbia fue 'Nickelodeón (Así empezó Hollywood)'.

8 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV 'De aquí a la eternidad' (Fred Zinnemann, 1953)

Deborah Kerr y Montgomery Clift. RC

Protagonizada por Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra, Ernest Brognine y Philip Ober. Mítica película del director Fred Zinnemann, basada en una novela de James Jones sobre la vida cotidiana en la base norteamericana de Pearl Harbour, previa al ataque japonés, Daniel Taradash realiza un notable trabajo de guion sobre el que Zinnemann construye un excelente melodrama antimilitarista. El filme contiene una de esas imágenes míticas que han dado la vuelta al mundo, con Burt Lancaster y Deborah Kerr basándose apasionadamente sobre la arena de la playa.

La película se sitúa en el verano de 1941. El corneta Robert E. Lee Prewitt (Montgomery Clift) es trasladado a los barracones del cuartel de infantería de Schofield, en Honolulú. El oficial al mando, el capitán Dana Holmes (Philip Ober), sabedor de sus dotes para el boxeo, le propone que luche en nombre de su compañía. Prewitt rechaza la sugerencia, ya que en un combate anterior dejó ciego a su contrincante, lo que provoca el menosprecio de sus superiores y compañeros, a excepción de Angelo Maggio (Frank Sinatra). La negativa provoca que Holmes ordene al sargento Milton Warden (Burt Lancaster), que le haga la vida imposible a Prewitt. Por otro lado, el sargento Warden se enamora de Karen (Deborah Kerr), la esposa del capitán Holmes, y Prewitt insiste en mantener una relación con Lorene (Donna Reed), una prostituta que trabaja en el club Nuevo Congreso y que sólo está interesada en hacer el dinero suficiente para regresar a su hogar y casarse con un millonario. Warden, incitado por las murmuraciones de los soldados, intenta conquistar a Karen llevándola a una tranquila y desierta playa. A la vez, por abandonar la guardia, Maggio es condenado a seis meses y un día y en la prisión es torturado. El bombardeo por sorpresa de la aviación japonesa a la base, provocará un drástico cambio en los personajes.

'De aquí a la eternidad' es una obra coral que cuenta con un deslumbrante reparto, en el que destacan las interpretaciones de Burt Lancaster, Montgomery Clift y Deborak Kerr, secundados por unos espléndidos Frank Sinatra y Donna Reed y una impecable factura cinematográfica. 'De aquí a la eternidad' logró el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor guion, mejor actor secundario (Frank Sinatra), mejor actriz secundaria (Donna Reed), mejor fotografía, mejor montaje y mejor sonido. Nominada al Oscar en las categorías de mejores actores principales (Burt Lancaster y Montgomery Clift), mejor actriz principal (Deborah Kerr), mejor música y mejor diseño de vestuario. La película tuvo su estreno en España el 17 de abril de 1954. Otras películas de Fred Zinnemann para la Columbia son 'Un hombre para eternidad' o 'Llegó el día de la venganza', película que enfadó tanto al franquismo, que impidió que la Columbia tuviese distribución propia en España hasta la muerte del dictador, y sus películas tuviesen que entrar a través de Suevia Films y Filmayer.

7 Disponible en alquiler en Amazon 'Deseos humanos' (Fritz Lang, 1954)

Protagonizada por Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick Crawford, Edgar Buchanan, Kathleen Case y Peggy Maley. Fritz Lang realiza una adaptación de la obra de Emile Zola 'La bestia humana', que ya había sido llevada al cine por Jean Renoir en 1937. Lang transforma la trama en una turbia historia de amor y perdición protagonizada por un joven ferroviario que es arrastrado al crimen por una mala mujer, creado una de las obras maestras del cine negro americano de los 50.

Carl Buckley (Broderick Crawford) trabaja como ferroviario bajo las órdenes de Owens. Ante el peligro de perder el empleo, le pide ayuda a su bella y atractiva esposa Vicki (Gloria Grahame), quien acaba por reunirse con el osado capataz. Cuando Carl se encuentra a Vicki en el interior del tren con su jefe, enloquece de celos y le mata, implicando con ello a su mujer. Jeff Warren (Glenn Ford), un maquinista que ha presenciado los hechos, protege a la joven y se opone a testificar contra ella. Pronto, Vicki y Jeff comienzan un romance. Ante la locura incontrolable de Carl, los nuevos enamorados idean un plan para asesinarle y Vicky pìde a Jeff que sea el ejecutor.…

Una trama de pasionales venganzas y bajos deseos, cumbre del cine negro. A destacar el excelente trabajo de los dos actores principales, Glenn Ford y Gloria Grahame, a los que Lang ya había reunido un año antes en 'Los sobornados', también con Columbia, y en el especial sentido de la atmósfera y la fatalidad que embarga a sus protagonistas, características de toda la producción de este director dentro del género negro. La constante presencia de trenes se puede interpretar como un símbolo del destino inexorable hacia el que caminan los personajes. La película no se pudo estrenar en España hasta el 18 de abril de 1969.

6 Disponible en Filmin 'Solo los ángeles tienen alas' (Howard Hawks, 1939)

Protagonizada por Cary Grant, Jean Arthur, Richard Barthelmess, Rita Hayworth, Thomas Mitchell, Allyn Joslyn, Sig Ruman y Victor Kilian. Una obra maestra de Howard Hawks sobre los pioneros de la aviación y el correo aéreo. Una joven americana llega haciendo escala a Barranca, un puerto sudamericano. Allí conocerá una pequeña gran familia de pilotos que arriesgan sus vidas llevando el correo con sus avionetas a través de las montañas.

En Barranca, una localidad panameña, desciende en una escala del barco en el que viaja de vacaciones Bonnie Lee (Jean Arthur), donde conoce a Geoff Carter (Cary Grant), director de una compañía aérea encargada del correo aéreo y el transporte de mercancías propiedad del 'Holandés' Van Reiter (Sig Ruman). Este le cuenta sus problemas, entre ellos la niebla, que muchas veces impide el vuelo de sus aparatos, uno de los cuales acaba de estrellarse al aterrizar, falleciendo su piloto. La solución estaría en un permiso del gobierno para regular la situación de los vuelos. Poco después llega también como piloto sustituto, Bath McPherson (Richard Barthelmess), a quien acompaña su esposa Judith (Rita Hayworth), antigua novia de Carter. McPerson tiene fama de piloto amedrentado, sobre todo cuando en un vuelo saltó en paracaídas dejando que el avión se estrellase y falleciese un compañero, que era el hermano menor de Kidd Babb (Thomas Mitchell), uno de los hombres de Carter en la base. En una arriesgada misión Kidd Babby McPherson sufren un accidente, quedando malherido Kidd, que le pide que salte en paracaidas y se salve, ya que él no puede moverse, pero McPherson desatiende sus consejos, y con gran riesgo de su vida, logra alcanzar la pista de la base, llevando a cabo un espectacular aterrizaje. Antes de morir, Kidd cuenta a Geoff Carter el acto de heroísmo realizado por su compañero.

La película se sustenta en personajes perfectamente definidos, ingeniosos diálogos, un duro y jovencísimo Cary Grant y el debut de Rita Hayworth en un filme que contribuyó a que el 1939 fuera uno de los mejores años de cine de la historia: 'Lo que el viento se llevó', 'La diligencia', 'El mago de Oz', 'Tú y yo' y 'La regla del juego', entre otros. La película fue nominada al Oscar a la mejor fotografía en blanco y negro y a los mejores efectos especiales. 'Solo los ángeles tienen alas' se estrenó en España el 23 de febrero de 1943. Otras películas de Howard Hawks para la Columbia fueron 'Luna nueva', 'Peligro, Línea 7000', 'La comedia de la vida' o 'El código criminal'.

5 Disponible en alquiler en Apple TV 'Encuentros en la tercera fase' (Steven Spielberg, 1977)

Protagonizada por Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban, J. Patrick McNamara y Warren J. Kemmerling. Steven Spielberg, que siempre había manifestado su entusiasmo por la ciencia-ficción, realiza, tras el gran éxito de 'Tiburón', esta película en donde, en contraste a lo que era habitual hasta el momento, se presenta a unos extraterrestres amigables, en donde lo que prevalece es la incógnita antes que el terror a lo desconocido.

En un campo de México aparecen varias avionetas que fueron dadas por desaparecidas en 1945. En el centro de control aéreo de Indianápolis varios aviones acusan la presencia de un objeto brillante que se les acerca. Hay cortes en el fluido de energía eléctrica. Roy Neary (Richard Dreyfuss), un joven técnico, es encargado de arreglar uno de los sectores. En la carretera es alcanzado por un gran fulgor que le deja atónito. En casa de Jilliam (Melinda Dillon), algo llama la atención del pequeño Bill (Warren J. Kemmerling) y sale de casa. Su madre lo encuentra en la autopista a punto de ser atropellado y ambos observan unas luces que se acercan en el horizonte. Roy vuelve a casa e intenta hacer comprender a su familia lo que ha visto, pero creen que lo ha soñado.

Desde ese día no parece el mismo y está obsesionado por algo de forma cónica. Una noche Jillian ve con terror que una luz, llena de fuerza, intenta entrar en su casa. Bill está contento y escapa de las manos de su madre. Cuando lo busca, el niño ha desaparecido. Las gentes oyen una extraña música. Un investigador y científico francés, Claude Lacombe (François Truffaut), estudia los sonidos, identificándolos con el lenguaje armónico de los sordos. Se trata de unas coordenadas que indican un lugar, una montaña del desierto de Sonora llamada Diablo. Al ver la montaña en televisión, tanto Roy como Jillian comprenden que deben ir allí. Cerca de la montaña son detenidos por el ejército. Se conocen y escapan juntos. Cuando un ovni desciende, majestuoso, ante ellos Jillian encuentra a Bill y Roy decide irse con ellos.

Con una hermosísima banda sonora de John Williams, con Richard Dreyfuss convertido en una especie de alter ego del propio Spielberg y con el director francés François Truffaut (que siempre se había manifestado admirador de Spielberg) interpretado a un experto científico, la película es ya un clásico del cine fantástico. La película logró los Oscars a la mejor fotografía y Premio Especial a los efectos de sonido. Estuvo nominada al Oscar en las categorías de mejor director, mejor música, mejor dirección artística, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor sonido y mejor actriz secundaria (Melinda Dillon). Su estreno en España se produjo el 17 de marzo de 1978. Steven Spielberg también hizo para la Columbia '1941'.

4 Disponible en alquiler en Apple TV 'Gandhi' (Richard Attenborough, 1982)

Imagen de 'Gandhi'. RC

Protagonizada por Ben Kingsley, Candice Bergen, Edward Fox, John Gielgud, Trevor Howard, John Mills, Martin Sheen, Ian Charleson. El actor, director y Sir británico Richard Attenborough ('Un puente lejano', «Grita libertad', 'Chaplin', 'Tierras de penumbra', 'En el amor y en la guerra', 'Búho Gris') tardó veinte años en ver realizado su proyecto de llevar a la pantalla la vida y obra del más importante pacifista y defensor de los derechos humanos del siglo XX. El británico Ben Kingsley, de la tradicional escuela interpretativa shakesperiana, se convirtió en una estrella de renombre con su delicadísima encarnación de Gandhi. Para realizar su papel, Kingsley adelgazó hasta límites realmente peligrosos para conferir mayor veracidad al personaje.

Después de graduarse en leyes en Londres, Gandhi (Ben Kingsley), un joven hindú, se traslada a Sudáfrica con la intención de ejercer su profesión. Su estancia en el país africano le servirá para darse cuenta del racismo existente en la sociedad occidental y le forzará a tomar partido ante esta problemática. Tras defender los derechos de los ciudadanos de origen no europeo en Sudáfrica, decide que los hindúes se han convertido en ciudadanos de segunda clase en su propia tierra y consigue hacer sublevarse al pueblo hindú del régimen del Imperio Británico mediante la doctrina de la no violencia. En Sudáfrica iniciará su campaña de reivindicaciones de los derechos de todos los ciudadanos, y su equiparación a los británicos. De vuelta a su patria, inicia su particular lucha contra los colonialistas británicos basando su estrategia en la no violencia y la libertad de culto. Con la liberación de India, Gandhi se convierte en un héroe nacional y es apodado Mahatma, que significa Alma Grande. Los problemas, sin embargo, no han cesado. Las diferencias étnicas provocan una huelga de hambre de Gandhi, a modo de protesta que finalizará de forma salvaje con su asesinato a manos de un fanático.

Toda una superproducción de carácter biográfico con una espectacular ambientación histórica, ofrece una visión sincera y equilibrada de la figura de Gandhi, desde sus inicios profesionales como abogado en Sudáfrica hasta su comprometida vuelta a la India, donde se convirtió en el famoso líder Mahatma Gandhi. No fue ni un militar, ni un gran gobernante, ni siquiera una gran intelectual, pero se convirtió en todo un símbolo de paz, consiguiendo lo que otros antes no pudieron. Sin lugar a dudas, se trata de una de las figuras que mayor impacto han tenido en la creación del pensamiento político del siglo XX, en un momento clave en que el mundo vio nacer un nuevo orden internacional basado en el poderío atómico.

La película 'Gandhi' es una épica obra maestra que retrata el pensamiento y alma de un hombre que imprimió a su gente la esperanza, a través de un modo de sentir y vivir diferente, el único camino que conocía para conquistar el tesoro más grande del ser humano que es la libertad. Generando un aclamado movimiento de desobediencia civil, siguiendo el principio de la resistencia pasiva, la filosofía de Gandhi (sustentada en la fe budista) supuso una regeneración y una oportunidad para millones de personas desamparadas en la India. El filme plantea la búsqueda de una aplicación práctica de estos preceptos básicos. La meta política de Gandhi comprendía la convivencia pacífica de todas las visiones religiosas de la Humanidad. La película acaparó Oscars: mejor película, mejor director, mejor actor principal (Ben Kingsley), mejor guion original, mejor fotografía, mejor decoración, mejor montaje y mejor vestuario, siendo nominada al mejor maquillaje, mejor música original y mejor sonido. Su estreno en España se produjo el 28 de marzo de 1983.

3 Disponible en alquiler en Apple TV 'El último hurra' (John Ford, 1958)

Protagonizada por Spencer Tracy, Jeffrey Hunter, Dianne Foster, Pat O'Brien, Basil Rathbone, Donald Crisp, James Gleason, Edward Brophy y John Carradine. Una de las grandes obras maestras de John Ford, un canto nostálgico a toda una visión de la vida que ya no tiene cabida en la nueva sociedad. Está producida por el propio Ford para Columbia y cuenta con geniales interpretaciones tanto de Spencer Tracy, como un veterano y honesto político enfrentado ahora a un joven arribista, como de Basil Rathbone, John Carradine o Donald Crisp en papeles más secundarios.

En una ciudad de Nueva Inglaterra, el alcalde Frank Skeffington (Spencer Tracy) se postula para un quinto mandato. Salió de la pobreza en un gueto irlandés y es hábil en usar el poder de su cargo y una enorme maquinaria política de partidarios del barrio para recibir apoyo de su base católica irlandesa y otros grupos demográficos. Sin embargo, los rumores de corrupción y abuso de poder están muy extendidos, y el obispo protestante Gardner (Basil Ruysdael), el editor de periódicos Amos Force (John Carradine), el banquero Norman Cass (Basil Rathbone) y otros miembros de la élite tradicional de la ciudad a quienes reemplazaron los católicos irlandeses se oponen a Skeffington; también lo hacen el cardenal católico Martin Burke (Donald Crisp), amigo de la infancia de Skeffington, y otros católicos. Los oponentes de Skeffington apoyan la candidatura de Kevin McCluskey (Charles B. Fitzsimons), un joven abogado católico y veterano de guerra sin experiencia política. Adam Caulfield (Jeffrey Hunter) es periodista deportivo del periódico de Force y sobrino de Skeffington. Su suegro, Roger Sugrue (Willis Bouchey), se encuentra entre los que se oponen a Skeffington, a pesar de que Sugrue creció en el mismo complejo de viviendas que Skeffington y Burke.

El alcalde invita a Caulfield a observar en persona las que serán sus últimas elecciones, su 'último hurra', para documentar la política urbana antes de que la radio y la televisión cambien por completo las campañas. Skeffington prefiere la política práctica y anticuada y asiste a numerosos mítines, almuerzos, cenas y discursos. Su influencia es tal que cuando Skeffington asiste al velorio de un viejo amigo impopular, cientos se apresuran a estar presentes. Disgustado por cómo el velorio se convierte en otro evento político, Caulfield se marcha.

La película se basa en una novela de Edwin O'Conner inspirada en la vida de James Curley, uno de los alcaldes más célebres y polémicos de Boston en los 50. El papel del alcalde Frank Skeffington se le ofreció primero a Orson Welles, que lo rechazó. Curley se opuso a la producción de la película, pero no por la imagen negrativa que podría dar de su vida, si no, más bien, creía que 'El último hurra' podría impedir que Hollywood hiciera una película biográfica de su vida. La Columbia pagó a Curley 25 000 dólares a cambio de renunciar a cualquier acción legal futura. La película llegó a nuestras pantallas el 18 de octubre de 1970. John Ford también colaboró con la Columbia en 'Dos cabalgan juntos' o 'Pasaporte a la fama'.

2 Disponible en Filmin 'Sucedió una noche' (Frank Capra, 1934)

Protagonizada por Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, Roscoe Karns, Jameson Thomas, Alan Hale y Arthur Hoyt. Obra maestra de la comedia clásica norteamericana que muestra la tradicional guerra de sexos en estado puro: Se trata de una comedia ligera, llena de gags, firmada por Frank Capra, que se sigue manteniendo hoy tan fresca como el primer día, conteniendo escenas memorables como la del ascensor o las de las Murallas de Jericó. La química entre Claudette Colbert y Clark Gable echa chispas.

Ellen 'Ellie' Andrews (Claudette Colbert), heredera de una cuantiosa fortuna, ha decidido fugarse con el piloto y cazador de fortunas King Westley (Jameson Thomas), en contra de los deseos de su millonario padre, Alexander Andrews (Walter Connolly), quien quiere que se cancele la ceremonia porque sabe que a Westley realmente solo le interesa su dinero. Ellen huye y se sube a un autobús que se dirige a Nueva York para reunirse con su prometido. Como compañero de viaje tiene a Peter Warne (Clark Gable), un periodista. Pronto Warne la reconoce y le da una opción: si ella le da una exclusiva sobre su historia, la ayudará a reunirse con Westley; de lo contrario, le dirá a su padre, que ha desplegado numerosos detectives por la zona, dónde está. Ellie acepta la primera opción y abandonan la ciudad. A medida que pasan por varias aventuras juntos, Ellie pierde su desdén inicial por él y comienza a sentir atracción por él. Cuando tienen que hacer autoestop, no logran asegurar un viaje hasta que Ellie muestra su pierna bien a uno de los conductores que van pasando. Cuando se detienen en el camino, el conductor intenta robarles, pero Peter lo persigue y toma su Ford T. Casi al final de su viaje, Ellie confesará su amor a Peter. Cuando los dueños del motel en el que se quedan notan que el auto de Peter ya no está, expulsan a Ellie. Creyendo que Peter la ha abandonado, Ellie telefonea a su padre quien acepta que se case con Westley. Mientras tanto, Peter obtiene dinero de su editor para casarse con Ellie pero más tarde se da cuenta de que se ha ido.

Aunque Ellie no desea estar con Westley, cree que Peter la ha traicionado por el dinero de la recompensa y acepta tener una segunda boda formal con su prometido. El día de la boda, finalmente revela toda la historia a su padre. Cuando Peter Warne llega a la casa de Ellie, Andrews le ofrece el dinero de la recompensa, pero Peter insiste en que le paguen solo sus gastos: unos insignificantes 39.60 dólares por artículos que tuvo que vender para comprar gasolina. Cuando el padre de Ellie lo presiona para que explique su extraño comportamiento y exige saber si la ama, Peter primero trata de eludir las preguntas, pero luego admite que ama a Ellie y se va de la casa.

Ni Gable ni Colbert fueron la primera opción para interpretar los papeles principales. Miriam Hopkins fue la primera en rechazar el rol de Ellie. Luego se les ofrecieron los papeles a Robert Montgomery y Myrna Loy, pero ambos rechazaron el guion, aunque más tarde Loy notó que la historia final, tal como se filmó, tenía muy poco que ver con el guion que le habían ofrecido para su lectura. 'Sucedió una noche' fue la primera película de la historia que obtuvo los cinco Oscars más importantes: Mejor película, actor (Clark Gable), actriz (Claudette Colbert), director y guion. Además participó en el Festival de Venecia. Su estreno en España fue el 16 de octubre de 1934. Capra fue el director favorito de la Columbia. Para ellos hizo 'Vive como quieres', 'El secreto de vivir', 'Caballero sin espada', 'Horizontes perdidos' y un largo etcétera.

1 Disponible en alquiler en Apple TV 'Lawrence de Arabia' (David Lean, 1962)

Protagonizada por Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains y Arthur Kennedy. Aventura épica que recoge las hazañas de T. H. Lawrence, que buscó la unión de todos los árabes en su lucha contra los turcos durante la Primera Guerra Mundial. La película es un espectáculo cinematográfico de primer orden en el que David Lean se decantó ya por un tipo de cine colosalista que ha sido el que le ha dado fama, y a la vez, sabe jugar con la ambigüedad en la descripción de Lawrence. Lo curioso es que la película de Lean no da respuesta a los muchos interrogantes sobre la personalidad y las auténticas intenciones del personaje, teniendo que ser el propio espectador quien de respuesta a sus lógicas dudas sobre la verdadera personalidad de T. H. Lawrence.

En 1935, en Inglaterra, un motorista que circula a gran velocidad por una carretera sufre un accidente que pone fin a su vida. El fallecido es Sir Thomas Lawrence (Peter O'Toole), el legendario héroe de la guerra de Arabia. A la salida del funeral, un periodista poco documentado, busca opiniones de los hombres que le conocieron, reconstruyendo así la historia de un militar británico que se convirtió en ídolo al lograr la unión de los pueblos árabes en su lucha contra los turcos, aliados de los alemanes. El joven oficial Lawrence llega a Arabia procedente de la academia militar. Sus excelentes dotes le hacen escalar, en poco tiempo, varios puestos en el ejército. Pronto conoce al príncipe Feisal (Alec Guimess), enemigo acérrimo de los turcos, con el que establece una gran amistad. Feisal y Lawrence deciden atacar por tierra el puerto de Ákaba, un reducto que los ingleses pretendían desde hace años. Para ello debe poner de acuerdo a los diferentes caudillos de las tribus árabes. Aunque Ákaba, a orillas del mar y de espaldas al desierto, se consideraba inatacable por tierra, Lawrence, al frente de un gran ejército árabe, cruza el desierto y ataca Ákaba por la retaguardia. La noticia de su conquista impresiona tanto al mando británico, que decide ayudar a las tropas árabes de Lawrence y Feisal para que continúen avanzando sobre los turcos. Durante una misión en la Lawrence se infiltra en un campamento turco, es hecho prisionero y torturado para intentar sonsacarle información. Afortunadamente, los turcos, que desconocen su identidad, dejan pronto de interrogarle.

Peter O'Toole borda literalmente su personaje, acompañado por un lujoso elenco artístico del que sobresalen igualmente Alec Guinness, Omar Shariff, Anthony Quinn y José Ferrer. La partitura musical de Maurice Jarre es todo un clásico de la banda sonora. Aunque situada en Oriente Medio, la película se rodó en muchos lugares muy diferentes, desde Jordania a España, en dónde la Plaza de España de Sevilla o el Hotel Alfonso XIII son fácilmente reconocibles. El filme logró los Oscars a la mejor película, a la mejor dirección, a la mejor dirección artística, a la mejor fotografía en color, al mejor montaje, a la mejor música y al mejor sonido. Además, fue nominada al Oscar al mejor actor principal (Peter O'Toole), al mejor actor secundario (Omar Sharif) y al mejor guion adaptado. Su estreno en España tuvo lugar el 1 de enero de 1965, conociendo numerosas reposiciones.