Paco Roca inunda Málaga de emoción con el recuerdo de su padre

Ya sea hablando del alzhéimer de nuestros mayores en 'Arrugas', de una compañía republicana que combatió en la II Guerra Mundial en 'Los surcos del azar' o abordando las fosas del franquismo, como en su última novela gráfica, 'El abismo del olvido', Paco Roca extrae emoción de ley hablando de quiénes fuimos y quiénes somos. Pasado y presente se entremezclan asimismo en su cómic más íntimo y personal, 'La casa', que la editorial bilbaína Astiberri publicó en 2015 y que Álex Montoya ha convertido en una conmovedora película que compite en el Festival de Málaga.

David Verdaguer en 'La casa'.

Al atronador aplauso al equipo en la rueda de prensa sucedió la primera pregunta de una periodista, que rompió a llorar porque el filme le había recordado a sus padres. Si la Biznaga de Oro en Málaga premiase las lágrimas, ya tendríamos ganadora. La casa de la que habla nuestro dibujante de cómic más popular es la que se construyó su padre, que como tantos españolitos de su tiempo quiso hacer realidad el sueño burgués de una segunda residencia en este caso en la huerta valenciana. No hablamos del chalé en la sierra, sino de una construcción muchas veces ilegal, que la familia iba terminando los fines de semana durante años.

A la casa de campo se destinaba todo el esfuerzo del tiempo de ocio, a la vez que servía de almacén de aquello que se iba desechando en el piso de la ciudad. Cenar al aire libre en el jardín o bañarse en la alberca compensaba todo. David Verdaguer, último ganador del Oscar por ser un clon del cómico Eugenio en 'Saben aquell', regresa a la casa de verano familiar tiempo después de la muerte de su padre. Allí se reunirá con sus otros dos hermanos (Óscar de la Fuente y Lorena López) para decidir qué hacen con la finca.

Al igual que 'Los pequeños amores', de Celia Rico, también a concurso en Málaga, 'La casa' retrata a una generación de cuarentones y cincuentones en crisis vital enfermos de nostalgia. Algunos han formado una familia y otros no, pero todos empiezan a entender ahora a sus progenitores, que les brindaron una vida notablemente más cómoda que la que ellos tuvieron. La herencia familiar, la incomunicación, la enfermedad, la vejez y el duelo son temas clave del tercer largometraje de Álex Montoya, que se ha rodado en el hogar real de la familia Roca, que el dibujante finalmente se quedó.

«'La casa' es mi cómic más íntimo, el que más me ha marcado y el que tuvo un efecto sanador», reconoce el autor de 'El faro', que perdió a su padre justo cuando él lo fue. «Yo llegué a odiar ese lugar, porque todos los fines de semana nos los pasábamos trabajando en la casa. Solo con la muerte de mi padre volví para arreglarla y venderla. Pero empecé a entender qué significaba para él, el sueño de tantas familias de clase media obrera. Ahora es mía y me veo haciendo lo mismo que hacía mi padre. Me he puesto en su piel y se ha cerrado el círculo».

Página del cómic de Paco Roca. Astiberri

Montoya no necesita siquiera hora y media de metraje para poner un nudo en la garganta al espectador. Todo rezuma autenticidad, los juegos de mesa y el Scalextric guardados en el garaje y un grupo de actores en estado de gracia, como Luis Callejo, que sufrió cinco horas para envejecer en el papel del padre, así como un espectacular Óscar de la Fuente, el hermano 'cuñao' y amargado que acabará mostrando su corazón. Las imágenes del pasado en Súper 8 demuestran el talento y sensibilidad del director para introducir los recuerdos.

«Con esta historia empatizarán muchos españoles», aventura Álex Montoya. «Cuenta cosas muy universales como el paso de las generaciones y cómo los lugares que creemos que son nuestros al final son ellos los que nos tienen a nosotros». 'La casa' debería figurar en el palmarés de Málaga para estrenarse con premio en los cines el próximo 1 de mayo.