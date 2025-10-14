Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez comparece ante la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad
Cartel promocional de 'John Candy. Yo me gusto'. R. C.

San John Candy

Crítica de televisión ·

'John Candy. Yo me gusto' convierte en santo al cómico. La plana mayor de genios salidos del 'Saturday Night Live' se rinde en halagos a la estrella canadiense

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Martes, 14 de octubre 2025, 23:23

Comenta

Todo aquel que haya crecido en los 80 y 90 conoce a John Candy. Su oronda presencia alegró comedias memorables como '1941', 'Granujas a todo ... ritmo', 'El pelotón chiflado', '1,2,3... Splash', 'La loca historia de las galaxias', 'Solo en casa'... Un documental en Prime Video reivindica la figura del actor, que falleció en 1994 de un infarto a los 43 años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  7. 7 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»
  8. 8 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  9. 9 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  10. 10 Guanarteme levanta otra barricada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San John Candy

San John Candy