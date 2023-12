«Netflix existe gracias a mí», recuerda un mordaz Kevin Spacey

Cuando hubo que elegir a un presidente de Estados Unidos tan vil que orinaba en la tumba de su padre, Kevin Spacey (Nueva Jersey, 1959) fue la primera opción para 'House of Cards'. Hace diez años, arrancaba una serie que parecía un escalón más hacia la gloria en la carrera de un actor superdotado, que ya tenía dos Oscar y una colección de personajes memorables: el hastiado americano medio de los suburbios de 'American Beauty', el escalofriante villano de 'Seven', el mefistofélico mafioso de 'Sospechosos habituales'...

30 denuncias por delitos sexuales contra el actor en Estados Unidos y el Reino Unido, donde fue director del teatro Old Vic de Londres durante más de una década, originaron su expulsión de 'House of Cards' y el destierro de Hollywood. Su pesadilla terminó el pasado 26 de julio, cuando un tribunal británico le absolvió de la cadena de acusaciones tras un proceso mediático en el que el actor siempre mantuvo su inocencia. Un «depredador sexual», en palabras del fiscal, que vio cómo Ridley Scott eliminaba su participación de 'Todo el dinero del mundo' para volver a rodar sus escenas con Christopher Plummer.

Kevin Spacey, que había guardado silencio desde su sentencia absolutoria, ha reaparecido con un 'discurso navideño' en su canal de YouTube titulado 'Being Frank With Tucker', un juego de palabras con su personaje de Frank Underwood en 'House of Cards' y la expresión 'ser franco'. Son siete minutos en los que, metido en la piel del político sin escrúpulos, es entrevistado por Tucker Carlson, el presentador trumpista despedido de Fox News por sus mentiras y amigo de Santiago Abascal.

Entrevista de Tucker Carlson a Kevin Spacey.

Rodeado de árboles de navidad y una chimenea, Spacey/Underwood habla sobre la posibilidad de participar en la carrera electoral a la presidencia de Estados Unidos este año que arranca. «Es una decisión que tiene que tomar la gente», responde con el tono de voz del personaje. «No es algo en lo que piense o quiera hacer, aunque creo que ambos podríamos estar de acuerdo en que necesitamos que algunos adultos regresen al despacho, así que si eso significa asumir el papel de director ejecutivo, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por esta nación. Nuestro país debe dejar de disculparse y endurecerse».

Spacey comenzó en 2018 la tradición de colgar un vídeo en Navidad en el que, bajo el título de 'Let me be Frank' (déjame ser franco), aprovechaba para defenderse tanto de las acusaciones de agresión sexual como para arremeter contra el desenlace de su personaje en 'House of Cards'. Este año va más allá en el tono sarcástico. «El control de armas es importante, pero seamos sinceros: muere más gente cada día por culpa de los trolls de internet», afirma en su discurso ante Tucker Carlson, que, al igual que el actor, también fue despedido de un poderoso medio.

«Ellos (por Netflix) intentaron matarte», le recuerda el presentador. «Cierto, pero aquí estamos más fuertes que nunca», reta Spacey. «¿Sigues viendo Netflix?», pregunta el entrevistador. «Probablemente tanto como tú ves Fox», responde mordaz Spacey/Underwood, que se despacha a gusto contra la plataforma. «Es extraño que hayan decidido cortar públicamente los lazos conmigo basándose únicamente en acusaciones. Acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas. Netflix existe gracias a mí. Yo les puse en el mapa y ellos intentaron hundirme».

Kevin Spacey a su salida del tribunal londinense que le absolvió de todos su cargos el pasado 26 de julio. Efe

Carlson se interesa por su vuelta al trabajo. «He vuelto desde el momento en el que tú y yo estamos hablando», ironiza Spacey, que califica la entrevista que mantienen como una mezcla de «un episodio y algo real». «¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el arte? ¿Qué es real? ¿Qué es actuación? Me encanta cuando todo se mezcla porque resulta interesante», filosofa el invitado, que sugiere a su entrevistador que quizá necesite un vicepresidente si llega a la Casa Blanca.