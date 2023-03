Netflix estrena una comedia romántica de Alauda Ruiz de Azúa

A Netflix solo parece interesarle promocionar bien sus series. Este viernes se estrenó en la plataforma 'Eres tú', la segunda película de Alauda Ruiz de Azúa, cuya ópera prima, 'Cinco lobitos', ha sido uno de los títulos españoles del año. Presentada en la Berlinale, arrasó en el Festival de Málaga y se llevó tres Goyas, entre ellos el de dirección novel para la realizadora baracaldesa.

Pocas películas han dado tanto que hablar esta temporada. Pues bien, de 'Eres tú' no aparece ni una entrevista en internet con su autora. Este diario intentó charlar con ella unos minutos por teléfono el día del estreno y la respuesta de Netflix fue que resultaba «muy precipitado» y que «no era posible». El mismo viernes por la mañana 'Eres tú' no aparecía en el menú inicial de la plataforma y había que recurrir al buscador para encontrarla.

«Me costó mucho levantar mi primera película, un proyecto muy personal, y cuando terminé de rodarla me surgió la oportunidad de hacer un trabajo completamente distinto. Fue una oportunidad de aprendizaje, me di el lujo de probar las dos cosas», contaba Ruiz de Azúa a EL CORREO poco antes de la gala de los Goya, tras reconocer que esta comedia romántica era «muy distinta» a 'Cinco lobitos'. «Por eso me apeteció un viaje exótico después de venir de mi casa. No la he escrito yo, aunque supongo que siempre hay cosas que se cuelan en en la mirada».

Silvia Alonso, Gorka Otxoa y Álvaro Cervantes en 'Eres tú'.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, guionistas de películas como 'Cuerpo de élite' y 'Promoción fantasma' y la serie 'Reyes de la noche', firman esta entretenida fábula de hora y media ambientada en un Madrid cuqui, que descansa sobre el carisma de Álvaro Cervantes, un actor que siempre está bien. Su premisa inicial es de corte fantástico. El protagonista, dueño de una ruinosa editorial, posee desde la adolescente la facultad paranormal de ver el futuro que le espera con una pareja dándole un primer beso. Lo que los demás consideran temor al compromiso es simplemente prevención. Antes de que la relación se rompa lo hace él tras visualizar los buenos y malos momentos. Ante el pasmo de las mujeres, salta del barco antes de que se hunda.

Una generación viajada

Un beso accidental revelará al protagonista que la mujer de su vida (Silvia Alonso) es la novia de su mejor amigo (Gorka Otxoa). El futuro con esta experta en márketing que realiza 'focus groups' o estudios de mercado se antoja ideal, de no ser por una loca camarera-actriz-performer, encarnada por Susana Abaitua.

El mundillo editorial, las librerías en las que se realizan presentaciones y la Cuesta de Moyano son el escenario de fondo de este inofensivo enredo con chistes a cuenta de escritoras que viven de las rentas de sus primeros libros y novelistas machirulos que revisitan guerras que vivieron desde un hotel. 'Eres tú' aspira a compartir el tono urbano y sofisticado de las comedias de Woody Allen. Refleja a una generación viajada y alérgica al compromiso. Como es un producto Netflix para 231 millones de suscriptores todos los actores son guapos y las casas podrían salir en una revista de decoración. Su moraleja final: mejor dejar llevarse por el azar que tratar de planificar tu vida.