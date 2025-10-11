Muere a los 79 años Diane Keaton, la eterna 'Annie Hall' Ganadora de un Óscar y musa de Woody Allen, conquistó durante décadas con su talento como actriz y su imagen de mujer independiente

C. P. S. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:23 | Actualizado 22:23h. Comenta Compartir

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció ayer sábado en California a los 79 años, según informó la revista 'People'. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su muerte, y su familia ha solicitado respeto a su privacidad, de acuerdo con un portavoz citado por la publicación.

Keaton fue galardonada en 1978 con un Oscar a la Mejor Actriz por su papel en 'Annie Hall' y se hizo con dos Globos de Oro y un Bafta. Además, fue reconocida por películas como 'El padre de la novia', 'El club de las primeras esposas', 'Buscando a Mr. Goodbar', 'Interiores', 'Manhattan' o 'Rojos'. Su versatilidad y autenticidad la convirtieron en un referente tanto del cine como de la moda.

De verdadero nombre Diane Hall, nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, siendo la mayor de cuatro hermanos. Su madre, Dorothy Deanne Keaton, aficionada a la fotografía, y su padre, John Hall, ingeniero civil y agente inmobiliario, influyeron en su temprano interés por el arte. La vocación de Keaton surgió tras observar el triunfo de su madre en un concurso local y por su admiración hacia Katharine Hepburn, modelo de mujer fuerte e independiente. Adoptó el apellido Keaton, el nombre de soltera de su madre, porque ya existía otra Diane Hall registrada.

Desde joven, Keaton participó en compañías de teatro aficionado, practicó la fotografía y trabajó como cantante en nightclubs, experiencias que evocaría más adelante en 'Annie Hall' y 'Días de radio'. Debutó en Broadway con el musical 'Hair', donde se negó a desnudarse, lo que le permitió mantener un estilo propio incluso dentro del reparto.

Posteriormente, se presentó a la obra de Woody Allen 'Sueños de un seductor', casi descartada por su altura (1,73 m), pero finalmente consiguió el papel y fue nominada al premio Tony, iniciando una relación profesional y personal con Allen que duraría décadas. Para Allen, Keaton fue una musa y alguien en quien siempre encontró apoyo.

En 1972, Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, la pareja de Michael Corleone (Al Pacino) en 'El Padrino', papel que repetiría en las secuelas de 1974 y 1990. Coppola destacó su excéntrica personalidad como ideal para el personaje.

Pero el verdadero salto a la fama llegó con Woody Allen. Protagonizó 'El dormilón' (1973), 'La última noche de Boris Grushenko' (1975) y finalmente 'Annie Hall' (1977), un personaje creado especialmente para ella. La película le valió el Oscar a la Mejor Actriz, y su estilo excéntrico -ropa masculina pasada de moda, corbatas, chalecos y sombreros Fedora- se convirtió en un icono de la moda de los años 70. La mayor parte de estas prendas pertenecían a la propia Keaton.

Mujer polifacética, Diane Keaton fue fotógrafa, escritora, productora y directora y en lo personal, fue pareja de celebridades como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, aunque nunca se casó. Se convirtió en una de las solteras más icónicas de Hollywood, lo que no le impidió ser madre de dos hijos adoptados.

Su vida privada fue también intensa y agitada en su juventud, y fue pareja de actores y cineastas como el propio Allen, Al Pacino o Warren Beatty. Ninguno de ellos logró eclipsarla y con ninguno de ellos se casó –nunca pasó por el altar–. Fue, eso sí, madre de dos hijos adoptados, Dexter y Duke.

Keaton no estaba retirada, pero en los últimos años se había centrado en papeles más tranquilos en producciones amables y familiares en las que, sin embargo, seguía brillando, con su sentido del humor y sus excentricidades. Una de sus últimos actuaciones para el recuerdo fue junto a Jack Nicholson en 'Cuando menos te lo esperas' (2003), sobresaliente comedia de enredos y amoríos de madurez. Con Keaton se va, pocas semanas después de Robert Redford, otro de los grandes nombres del cine americano de las últimas décadas del siglo XX.

Temas

California

Hollywood