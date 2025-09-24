Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano Mito erótico en los años 60, la actriz actuó en más de 150 películas y trabajó a las órdenes de directores como Visconti, Fellini o Monicelli

Darío Menor Roma Martes, 23 de septiembre 2025 | Actualizado 24/09/2025 00:38h. Comenta Compartir

Era uno de los últimos grandes mitos todavía con vida de la época dorada del cine italiano. La actriz Claudia Cardinale falleció este martes a los 87 años de edad, según anunció su agente, Laurent Savry, a última hora de la noche, especificando que murió «rodeada de sus hijos» en su residencia de Nemours, cerca de París. Intérprete en más de 150 películas, Cardinale, considerada una 'sex symbol' en los años 60 del siglo pasado, trabajó con algunos de los más grandes cineastas italianos, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Sergio Leone o Mario Monicelli. También se puso a las órdenes del director estadounidense Richard Brooks, con quien deslumbró en su western 'Los profesionales', y del franco-armenio Henri Verneuil, entre otros.

Su mayor reconocimiento, no obstante, le llegó con las dos cintas en las que participó en 1963 con Visconti y Felllini como directores. Con el primero rodó 'El Gatopardo', en la que estuvo acompañada por otros gigantes del celuloide de la época como Alain Delon y Burt Lancaster. Aquel año formó además parte del reparto de la 'felliniana' 'Ocho y medio (8 ½)', en la que coincidió con Marcello Mastroianni.

Con el reconocido actor italiano ya había rodado 'El bello Antonio', de Mauro Bolognini, un proyecto en el transcurso del cual Mastroianni se enamoró perdidamente de Cardinale, quien advertida de su fama de mujeriego, no tuvo problema en rechazarlo. Ambos, no obstante, protagonizaron algunas escenas que pasaron a la historia del cine italiano.

«Nos deja la herencia de una mujer libre e inspirada, tanto en su carrera femenina como en la artística», señaló el agente de la actriz, Laurent Savry, al dar a conocer la noticia de su fallecimiento. Nacida en Túnez en 1938 en una familia de emigrantes de origen siciliano, Cardinale debutó en el cine en los años 50 del siglo pasado para convertirse en la década siguiente, junto a la también italiana Sofía Loren, en una de las grandes estrellas del celuloide, tanto en su país como internacionalmente.

En la imagen, Claudia Cardinale en 'Hasta que llegó su hora', un western de culto donde se confirmó como actriz polifacética; debajo, en 'El gatopardo', una de las mejores películas del cine italiano; por último, la musa en una imagen de los años 60. Reuters y AFP

Precisamente en aquella época se le consideraba como una de las mujeres más hermosas del mundo. Durante sus cerca de 60 años de interpretaciones cinematográficas, Cardinale acumuló una gran cantidad de premios, como un León de Oro del Festival de Venecia y un Oso de Oro del Festival de Berlín, ambos en reconocimiento a su carrera, además de cinco David de Donatello.

El «encierro» de la fama

Con una enorme capacidad para reírse de sí misma y afrontar papeles muy diferentes entre sí, la actriz no tenía problemas para pasar de la comedia italiana a los 'spaghetti western', sin desdeñar las producciones de Hollywood o las cintas más dramáticas. El público comenzó a fijarse en ella por su papel en la inolvidable 'Rufufú', dirigida por Mario Monicelli en 1958, una cinta nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa y en la que Cardinale compartió pantalla con Mastroianni y con otro divo del cine de su país como Vittorio Gassman.

Como contaba la propia actriz en su última entrevista, publicada en la revista semanal del diario Corriere della Sera el pasado mes de enero, aunque logró una excelente acogida con 'Rufufú' y con 'La chica con la maleta', dirigida por Valerio Zurlini, no fue hasta que rodó las citadas cintas en 1963 cuando entendió «que el mundo me acogía como a su diva».

En aquella entrevista se mostraba orgullosa de haber sido una referencia de la cultura italiana, aunque reivindicaba sus orígenes tunecinos y sicilianos, que le llevaron a ser doblada en sus primeras cintas debido a su fuerte acento. También justificó su decisión de residir en Francia porque «la relación con las personas públicas es un poco más vivible que en Italia», donde se sentía «un poco encerrada» a causa de la fama.

Los últimos años de su vida Cardinale los ha pasado impulsando la labor de su fundación, dedicada a promocionar a artistas contemporáneos. Madre de dos hijos, el primero de ellos fruto de una violación, deja además dos nietos.