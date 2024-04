Muere a los 87 años la cineasta Eleanor Coppola, esposa de Francis Ford Coppola

Eleanor Coppola, documentalista, directora de cine y matriarca de grandes nombres de la cinematografía mundial falleció el viernes a los 87 años en su casa de Rutherford, al norte de California, y rodeada de los suyos, según ha informado su familia en un comunicado, sin concretar las causas de la muerte.

Nacida en 1936 en California como Eleanor Jessie Neil, estaba casada desde 1963 con Francis Ford Coppola, con quien engendró una saga de cineastas encabezada por Sofía Coppola, Roman Coppola y Gian Carlo Coppola, fallecido a los 22 años en un trágico accidente en el que resultó decapitado cuando la lancha motora en la que viajaba, que era pilotada por el actor Griffin O'Neal, intentó pasar entre dos embarcaciones que estaban unidas por un cable.

Eleanor ejerció como directora de películas como 'París puede esperar' (2016) y 'Love is love is love' (2020), pero destacó como documentalista. En 'Corazones en tinieblas', su título más célebre, narra el accidentado rodaje de 'Apocalypse Now' (1979), que vivió de primera mano al acompañar a su marido a Vietnam a grabarla durante 15 largos meses. Muchas de las anécdotas que hoy se conocen de uno de los rodajes más tormentosos de la historia son gracias a ese trabajo. Otros de sus documentales recogen rodajes de filmes de Sofía Coppola, como 'María Antonieta' (2007) y 'Las vírgenes suicidas' (1999).

También tenía una faceta menos conocida como escritora que comenzó con el libro 'Notes on Making of Apocalypse Now' ('Apuntes sobre el rodaje de 'Apocalypse Now'') y terminó con su propia autobiografía, titulada 'Notes on a Life' ('Apuntes de una vida'), que comienza a partir de la muerte a los 22 años de Gian Carlo, el mayor de sus hijos, que se dedicaba a la actuación y producción de cine.

La esposa del director de la saga de 'El padrino' conoció a su marido cuando trabajaba como directora de arte en la película de terror 'Dementia 13' (1962), en la que Francis debutaba como director. Un año después se dieron el 'sí quiero'.