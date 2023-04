Las 10 mejores películas de Tim Burton

Es uno de los nombres imprescindibles del cine fantástico, Tim Burton (Burbank, California, 28 de agosto de 1958), un creador poseedor de un universo propio que ha sabido trasladar al terror, a la comedia, al musical o incluso a la animación. Estas son sus diez películas más destacadas entre las que se encuentran disponibles en plataformas.

10 Disponible en HBO Max, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'Mars Attack' (1996)

Protagonizada por Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan y Danny DeVito. Una comedia de ciencia ficción muy gamberra con la que Tim Burton respondía a 'Independence Day'. Pese a un reparto plagado de primeras figuras en breves personajes, los grandes protagonistas son unos marcianos descarados, juguetones y mentirosos, dispuestos a acabar con la humanidad.

Una manada de vacas huye despavorida por el campo después de que algo les haya prendido fuego. La causa es un grupo de naves espaciales llegadas de Marte dispuestas a invadir la Tierra. En la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos James Dale (Jack Nicholson) y la Primera Dama Marsha (Glenn Close), junto a Jerry Ross (Martin Short), secretario de prensa de la Casa Blanca, un hombre obsesionado por el sexo, deciden preparar un comité de bienvenida para recibir a los marcianos en señal de buena voluntad. Dos generales se encargan de ello, Cassey (Paul Winfield), convencido que vienen en son de paz, y Decker (Rod Steiger), un militar que nunca ha conocido una guerra que no le gustara y que es partidario de abrir fuego contra ellos primero, y preguntar después. El profesor Donald Kessler (Pierce Brosnan), un experto en extraterrestres experto en charlas televisivas que siempre se equivoca, y que quiere saber que buscan esos seres diminutos de grandes cerebros, ayuda en la comunicación entre los humanos y los marcianos. Bárbara (Annette Bening), casada con Art Land (Jack Nicholson), un estafador inmobiliario, una mujer que practica la purificación por los chakras y los doce pasos, está convencida de la espiritualidad de los marcianos.

Para cubrir el primer contacto entre humanos y marcianos están dos reporteros, Nathalie Lake (Sarah Jessica Parker), una moderna y ambiciosa periodista, y Jason Stone (Michael J. Fox), su novio y rival en la caza de noticias. En encuentro no se desarrolla como se preveía y los marcianos, unos seres juguetones y muy gamberros, se divierten desintegrando humanos. Un jugador empedernido (Danny DeVito), Un famoso y legendario cantante (Tom Jones) adorado por las mujeres, Richie Norris (Lukas Haass), un holgazán lanzapiedras, Byron Williams (Jim Brown), un ex boxeador profesional, ahora relaciones públicas de un casino y una despistada abuela (Sylvia Sidney) formarán el equipo intergeneracional de vigilantes en el que, cada uno por su lado y sin ninguna coordinación, intentarán combatirles.

Se nota que Burton se lo pasó muy bien haciendo esta película, deudora de los cómics y el cine de serie B su infancia, que sigue a diversos personajes, sin conexión aparente entre ellos, para presentar una invasión marciana muy peculiar, con unos alienígenas gamberros, mentirosas y juguetones. Un eficaz ejercicio de desmitificación con la desbordante imaginación de este director.

9 Disponible en HBO Max y en alquiler en Apple TV, Molvistar Plus+, Rakuten TV y Amazon 'Batman vuelve' (1992)

Protagonizada por Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer y Christopher Walken. Burton firma aqui un Batman mucho mejor que el primero, mucho más oscuro que aquel, donde desplegó una vez más su portentosa imaginación llevando su fascinante universo creativo a Gotham City.

El oscuro y solitario millonario Bruce Wayne (Michael Keaton) sigue desarrollando su otra personalidad, la de Batman, el hombre murciélago, un superhéroe que colabora con la policía en acabar con el crimen en Gothan City. Allí, El Pingüino (Danny De Vito), una criatura solitaria y extrañamente deformada, con una mente brillante alimentada por la rabia y por una insaciable sed de venganza, establece una improbable alianza con el amoral magnate de los negocios Shereck, que siembra de terror a Gothan y hace doblegarse a sus autoridades y habitantes. Flanqueado por un ejército de pingüinos leales dispuestos a cumplir sus más diabólicas órdenes y por un grupo de salvajes traidores conocidos como La Banda del Círculo del Triángulo Rojo, El Pingüino lleva consigo el secreto de sus orígenes mientras se embarga en su diabólico plan de destruir Gothan City, y a su salvador, Batman. Sin embargo, Batman, tiene que enfrentarse a un reto aún mayor, encarnado por la hermosa y seductora, aunque letalmente peligrosa, Catwoman (Michelle Pfeiffer). Esta mujer, cuya propia existencia, al igual que la de Batman, surgió de la tragedia, es una importante luchadora que se enfrenta al hombre murciélago con una feroz energía, un ingenio mordaz y un secreto que Batman deberá descubrir antes de caer para siempre bajo el hechizo de Catwoman.

La película, a la vez que ahonda en los problemas psicológicos de la personalidad dual del protagonista, presenta un universo de nuevos y complejos personajes: El Pingüino, Catwoman, Max Shreck y la Pandilla del Circo del Triángulo Rojo.

8 Disponible en Filmin, y en alquiler en Amazon, Rakuten TV y Apple TV 'Big Fish' (2003)

Protagonizada por Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange y Helena Bonham Carter. Burton desarrolla un hermoso cuento cinematográfico en torno a la historia de un hombre y la de aquellos que lo aman. Cineasta único y personal, creador de un estilo visual propio, admirador de los personajes más extravagantes y las historias más increíbles, Burton rinde homenaje con este filme a su propio padre y a todos los narradores de cuentos, con un arriesgado equilibrio entre humor, drama y terror que trata de reflejar, según sus palabras, la esencia de la vida.

Aunque no siempre cree todo lo que dice, para Edward Bloom (Perry Walston) el cuento lo es todo. A los ocho años se pasa el día leyendo, confinado en la cama a causa de un crecimiento sobrenatural, y se fija en un artículo en el que aprende que si los peces grandes se guardan en una pecera pequeña se quedarán pequeños. Diez años más tarde, Ed Bloom (Ewan McGregor) se da cuenta de que, como los grandes peces, para crecer debe abandonar su hogar y explorar el mundo. Comienza entonces un viaje mítico e increíble, lleno de incontables aventuras. Muchos años después, Bloom (Albert Finney) es muy conocido como contador de historias sobre su colorida vida de joven poco ordinario, cuando su pasión por los viajes lo llevó por todo el mundo. Sus míticas proezas van de lo encantador a lo surrealista, entretejiendo sagas épicas sobre gigantes y hombres lobo, cantantes de salón coreanas, una bruja con un ojo de cristal que puede ver el futuro y, desde luego, un gran pez que se niega a ser cogido. Las fabulosas historias de Bloom encantan a cualquiera excepto a su hijo Will (Billy Crudup), que también ha abandonado su hogar, pero en este caso para escapar de la gran sombra de su padre. Cuando Edward enferma y su mujer Sandra (Jessica Lange) trata de reconciliarlos, Will se embarca en su propio viaje personal para separar el mito de la realidad de la vida de su padre y aceptar los grandes éxitos y los grandes fracasos de éste.

Tim Burton lleva a la pantalla una adaptación cinematográfica de la novela de Daniel Wallace que antes de llegar a sus manos estuvo en las de los poderosos Steven Spielberg y Ron Howard que cruza realismo mágico, cuento infantil y cine fantástico, con un resultado fascinante, que evoca directamente la tradición sureña de mezclar realidad y ficción.

7 Disponible en alquiler en Apple TV y Amazon 'Sleepy Hollow' (1999)

Protagonizada por Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson y Christopher Walken, entre la intriga, la fantasía y la aventura, esta libérrima adaptación de un cuento de Washington Irvin a cargo de Tim Burton es una deslumbrante historia de época que logró el Oscar a su estupenda dirección artística.

Ichabod (Johnny Depp), un policía de Nueva York es encargado de investigar unas misteriosas decapitaciones en el pequeño pueblo de Sleepy Hollow. A Ichabod se le ha encomendado esta misión porque la policía de Nueva York está harta de los extravagantes métodos científicos, entre los que se encuentran inventos de su propia creación, que usa para investigar los casos. Los habitantes de Sleepy Hollow insisten en que las muertes se deben a un extraño fantasma, un jinete sin cabeza provisto de un hacha que ataca a los temerarios que se atreven a merodear por el bosque de noche, pero Ichabod está convencido que puede encontrar una explicación lógica a los acontecimientos.

Ganadora del Oscar a la mejor dirección artística, la película es un cruce entre terror y humor que combina lirismo y negrura muy gratificante desde el punto de vista visual. Johnny Deep es aquí un policía excéntrico y serio, cuya forma de resolver los crímenes se sale de los procedimientos habituales. Una película muy bien hecha que atrapa desde el primer momento.

6 Disponible en HBO Max, y en alquiler en AppleTv, Rakuten TV y Amazon 'Bitelchús' (1988)

Protagonizada por Alec Baldwin, Geena Davis, Annie McEnroe, Maurice Page y Michael Keaton. Segundo largometraje de Tim Burton, una película juvenil y muy pop que le consagró en todo el mundo. La historia de una casa encantada, desde la perspectiva de los fantasmas, en donde son los humanos los que rompen la apacible tranquilidad del lugar esta tratada por Burton con una desbordante imaginación y un corrosivo sentido del humor.

Adam y Barbara Maitland (Alec Baldwin y Geena Davis) son un feliz matrimonio que viven felices en una preciosa casa de Winter River, Nueva Inglaterra (Conneticut). Sin embargo un fatal accidente automovilístico provoca que su idílica vida terrenal se transforme repentinamente en una confusa vida ultraterrena. Al principio, su antigua casa parece ser la misma, y empiezan a creer que podrán vivir toda la eternidad vagando por su casa, como habían deseado siempre. Pero de repente aparecen allí Charles y Delia Deete (Jeffrey Jones y Catherine O'Hara), un adinerado matrimonio neoyorquino que, acompañados de su hija Lydia (Winona Ryder), desean instalarse allí para que la tranquilidad y el sosiego del campo calme los nervios crónicamente desquiciados de Charles. Completamente inconscientes de sus fantasmales ocupantes, los Deetz compran la casa de los Maitland y se instalan en ella. Adam y Barbara ven truncados sus deseos de tranquilidad eterna con los ruidosos y horteras nuevos inquilinos de la casa, por lo que se proponen hacer algo que los espante del lugar. Tras diversos incidentes en donde los Deetz no parecen enterarse de nada, entra en acción Bitelchús (Michael Keaton), un fantasma todo terreno especializado en asustar a los mortales.

Como Bietlchús, un fantasma muy pasado de rosca, está un casi irreconocible Michael Keaton bajo un asombroso maquillaje. Fue el primer encuentro del actor con Burton, director que le convertiría en su intérprete fetiche, tomando el relevode Johnny Depp, durante bastantes años.

5 Disponible en alquiler en AppleTV y Rakuten TV 'Big Eyes' (2014)

Protagonizada por Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter y Danny Huston. No es habitual que Burton firme un biopic, pero aquí recrea la historia real de Walter Keane, llevándola a su terreno. Keane en los 50 fue saludado como un pintor de enorme talento, pero la verdadera autora de sus cuadros era su esposa, de los que su ambicioso marido se apropió la autoría. La película se centra en el despertar de Margaret como artista, en el fenomenal éxito de sus pinturas y la tumultuosa relación que mantuvo con su marido.

El pintor Walter Keane (Christoph Waltz) alcanzó una notoriedad asombrosa al revolucionar la comercialización y accesibilidad del arte popular con sus enigmáticas pinturas de niños abandonados con grandes ojos. Sin embargo, la verdad terminaría saliendo a la luz: la obra de Keane no fue creada por él, sino por su esposa, Margaret (Amy Adams). Al parecer, los Keane vivieron una mentira que fue creciendo hasta alcanzar proporciones gigantescas. Margaret se descubre como artista, con en el fenomenal éxito de sus pinturas y la tumultuosa relación que mantuvo con su marido, catapultado a la fama mundial llevándose él todo el honor y admiración por el trabajo de ella.

Burton se contiene mucho en la puesta en escena, apostándolo todo en reflejar la historia real de uno de los mayores engaños en la historia de la pintura, mostrando como un hombre con mucha labia y dotado de cierto encanto para las relaciones públicas, se apropia del trabajo de su esposa y hace pasar como suyos las grandes creaciones artísticas de ella. El Burton menos estrafalario para mostrar una profunda injusticia.

4 Disponible en HBO Max, y en alquiler en AppleTV, Rakuten TV y Amazon 'La novia cadáver' (Tim Burton y Mike Johnson, 2006)

Película de animación que sigue la línea de 'Pesadilla antes de Navidad', pero si en aquella Burton sólo quiso figurar como productor, aquí firma también la dirección junto a Mike Johnson. La película muestra como el mundo de los muertos entra en conflicto con el de los vivos cuando un tímido jovencito destinado a casarse, por motivos económicos, con la heredera de una arruinada familia de la alta sociedad, devuelve a la vida, de forma casual, el cadáver de una novia abandonada, prometiéndose accidentalmente a ella y quedando loco por sus huesos.

En un pequeño, triste y reprimido pueblo victoriano, dos tímidos jóvenes están a punto de casarse, aunque no se han visto nunca antes. Los burdos y arribistas magnates de las conservas de pescado Nell y William Van Dort siempre han soñado con formar parte de la alta sociedad, pero si bien no les falta riqueza, carecen por completo de la clase necesaria. Por el contrario, a los aristócratas de toda la vida Maudeline y Finis Everglot, descendientes directos del duque de Everglot, algo que no tendrán reparos en manifestar a cualquiera que quiera escucharles – les sobra clase pero les falta dinero. Su dinero se ha agotado hace tiempo, y todo lo que les queda de valor es su nombre y su posición social… y, como parece, su hija. Si bien nunca han visto ninguna valía en ella, puede que sea su pasaporte para volver a la escala social, ya que parece que los Van Dort tienen un hijo soltero, Víctor. Los Everglot están dispuestos a transigir y casar de mala gana a Victoria con el hijo de los espantosos Van Dort, después de todo, un nuevo rico es rico a fin de cuentas. Se llega a un acuerdo, y las dos familias están muy nerviosas, ya que todo el mundo está muy excitado por los inminentes esponsales excepto los novios. Pero de todos modos todo el mundo sabe que el matrimonio no tiene nada que ver con el amor, no hay más que preguntarles a Maudeline y a Finis. Víctor y Victoria se ven por primera vez la víspera de su boda, cuando las familias se reúnen para presentar adecuadamente a los próximos recién casados, a lo que seguirá inmediatamente un ensayo de la boda.

Junto a la desbordante imaginación de la historia, en la que el mundo de los muertos resulta mucho más divertido y colorista que el mortecino de los vivos, destacan los tres personajes principales, inspirados en las figuras de Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Emily Watson. Los tres actores ponen sus voces a los personajes en la versión original, junto a otros actores prestigiosos como Christopher Lee o Albert Finney. También se debe mencionar que el diseño de los personajes ha correspondido a los hermanos españoles Jordi y Carlos Grangel, que llevan años trabajando, desde su estudio en Barcelona, para las películas animadas de DreamWorks, y que fueron llamados personalmente por Tim Burton para crear los personajes de esta película.

3 Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'Sweeney Todd: El barbado diabólico de la calle Fleet (Tim Burton, 2007)

Protagonizada por Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall y Sacha Baron Cohen. Adaptación del musical de Stephen Sondheim que Burton lleva a su terreno con una fascinante puesta en escena, personajes sorprendentes y decorados y fotografía muy elaborados. La historia de una venganza realizada con todo lujo de detalles y unas brillantes interpretaciones.

Benjamin Barker (Johnny Depp) es un hombre encarcelado injustamente a cadena perpetua en Australia que tras 15 años aislado del mundo, logra escapar y regresar al Londres del siglo XIX con la promesa de vengarse, del juez que provocó su desgracia, contando con la complicidad de la obsesiva y devota cómplice, la señora Nellie Lovett (Helena Bonham Carter). Adoptando el disfraz de Sweeney Todd, Barker regresa a su antigua barbería encima del local de empanadas de carne de la señora Lovett, y fija sus miras en el juez Turpin (Alan Rickman) que, con la ayuda de su vil secuaz Beadle Bamford (Timothy Spall), le mandaron lejos con una acusación falsa y así poder robarle a su esposa, Lucy (Laura Michelle Kelly), y a su hija bebé. La señora Lovett le cuenta a Todd que su mujer se suicidó con veneno después de que el juez Turpin se aprovechara de ella. Pero cuando un barbero rival, el flamante italiano Pirelli (Sacha Baron Cohen), amenaza con descubrir la verdadera identidad de Sweeney, Todd le mata cortándole la garganta.

Al no saber qué hacer con el cuerpo, la Sra. Lovett ve esta circunstancia como una potencial solución para su debilitado negocio, y sugiere usar la carne humana para el relleno de sus empanadas de carne. Sweeney descubre que el juez ha volcado todo su cariño hacia Johanna (Jayne Wisener), la ya adolescente hija de Sweeney, la cual está ahora bajo la tutela de Turpin. Prisionera en su casa, un día Anthony (Jamie Campbell Bower), el joven marinero que rescató a Sweeney del mar, se fija en Johanna. Perdidamente enamorado, Anthony jura rescatar a Johanna y casarse con ella. Mientras tanto, las empanadas de carne de la Sra. Lovett pronto se convierten en la comidilla de Londres, y mientras su negocio florece, sueña con una vida respetable junto al lado del mar junto a Sweeney como su marido y con el ex ayudante de Pirelli, Toby (Edward Sanders) ahora a su cargo, y también con su hijo adoptado.

El musical de Sondheim se estrenó en Broadway en 1979 y un año después en Londes, donde fue visto por Tim Burton y ya desde ese momento, aunque aún no había debutado como director, comenzó a pensar en una adaptación al cine. Sin embargo el proyecto de llevar a la pantalla esta obra paso por las manos de Alan Parker, Steven Spielberg y Sam Mendes, hasta que de rebote, el proyecto le fue ofrecido a Tim Burton que lo aceptó inmediatamente. El filme logró el Oscar a la mejor dirección artística.

2 Disponible en Disney+ y en alquiler en Rakuten TV y Amazon 'Ed Wood' (Tim Burton, 1994)

Protagonizada por Johnny Depp, Martin Landau, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker y Bill Murray. Burton recrea aquí la vida del que fue considerado como el peor director de la historia del cine, Edward D. Wood Jr. Es una película que de algún modo le rinde homenaje desatando la pasión que Wood sentía por poder rodar películas, fuese cual fuese su precio. Burton reconstruye el Hollywood de los 50 y se detiene en cómo se llegaron a rodar algunas de las películas de este director, que logró convencer a un Bela Lugosi ya muy olvidado para que tuviese pequeñas intervenciones y después, con su nombre poder vender mejor el filme. Una película muy divertida que cuenta de nuevo con un camaleónico Johnny Depp para dar vida al protagonista. En su talento para abordar al personaje reside también el éxito del filme.

Ed Wood (Johnny Depp) es un joven director de cine, un visionario sin ninguna formación académica, aficionado a vestirse de mujer y con muy pocas oportunidades de hacer películas en un gran estudio. Sin embargo no ceja en su empeño de convertirse en un director famoso. Tras reunir a un curioso grupo de personajes, y convencer al mítico Bele Lugosi asegurándole que el filme de devolverá sus momentos de esplendor, realiza películas de bajo presupuesto, excéntricas y no muy cuidadas técnicamente, auténticas chapuzas fílmicas.

Ganadora de dos Oscar, el de mejor actor secundario para Martin Landay y el de mejor maquillaje, es también una de las películas más transgresoras de Tim Burton, en la que, de alguna manera, se refleja su propia personalidad en la figura de Ed Wood en su pasión por el cine. Una gran película sobre el peor director del mundo.

1 Disponible en Disney+, y en alquiler en Apple TV, Rzuten TV y Amazon 'Eduardo Manostijeras' (Tim Burton, 1990)

Protagonizada por Johnny Depp (su actor fetiche), Vincent Prince, Winona Ryder y Dianne Wiest. Un agradable cuento que retoma mitos clásicos como 'Frankenstein', 'Pinocho' o 'La bella y la bestia', que Burton lleva a su original universo personal, una fábula mágica que muestra una historia de amor única y eterna entre una creación «monstruosa», un ser especial y diferente, marginado por la sociedad, y una bella joven, por encima de cualquier barrera física o social.

Durante una noche de invierno una anciana le cuenta a su nieta la historia de un muchacho robot creado por un inventor que no pudo acabar su obra, y que dejó al joven con cuchillas en vez de manos. Una criatura que vivía sola en un castillo hasta que un día la visita de una vendedora de Avon cambia su vida. Peg Boss (Dianne Weist) es una vendedora de productos cosméticos que, ante la falta de ventas, decide probar fortuna en la vieja y tenebrosa mansión gótica que preside las alturas de la pequeña localidad de Suburbia. Allí dentro encontrará a Eduardo (Johnny Depp), un extraño ser, tímido y de buen corazón, que vive solo y que tiene en vez de manos unas enormes tijeras. Eduardo fue creado por un inventor (Vincent Price), que dedicó parte de su vida a crear una criatura perfecta, que le dio todo lo necesario para vivir y que falleció antes de terminarle. Peg, tras conocer la historia de Eduardo, se lo lleva a su casa junto con su familia, donde descubrirá un mundo donde todo parece ser maravilloso y donde encontrará la amistad. Entre las cualidades de Eduardo, la principal habilidad es practicar la jardinería en la que se revela como un verdadero artista. Esta afición es desarrollada también para convertirse en el peluquero canino y de señoras de la villa, ocupación que asimismo le servirá para ir encontrando un universo femenino en el cual conviven ninfómanas insatisfechas, beatas fanáticas y guapas jóvenes por las que se sentirá atraído.

Tim Burton describe el entorno social de Eduardo de forma crítica ridiculizando a los personajes, los cuales sienten fascinación y a la vez miedo hacia un ser diferente, que no comparte sus actitudes ni valores. El filme, que gana enteros con la música de Danny Elfman, supuso la despedida del gran actor Vincent Price, ya que murió poco después de finalizado el rodaje y al que el filme rinde homenaje. Johnny Depp, nominado en los Globos de Oro, realiza aquí unos de los mejores trabajos de su carrera despuntando ya como el actor camaleónico en que se ha convertido.