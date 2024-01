Las 10 mejores películas de Javier Bardem

Javier Bardem nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 1 de marzo de 1969. El actor es miembro de una brillantísima saga de cómicos. Sus abuelos fueron los actores Rafael Bardem y Guadalupe Muñoz Sampedro, su tía abuela, Matilde Muñoz Sampedro, su madre, la actriz Pilar Bardem. Su tío fue el gran director Juan Antonio Bardem y su primo el también director Miguel Bardem. Además su hermano mayor, Carlos, también es actor y escritor de éxito, y su hermana Mónica también es actriz.

Aunque su primera vocación era el dibujo, con 11 años hizo un pequeño papel en 'El poderoso influjo de la luna' de Antonio del Real, protagonizada por su madre, Pilar Bardem, que le introduce en el cine. Dotado de un físico rotundo muy apropiado para personajes agresivos, Javier tuvo un breve papel en 'Las edades de Lulú' (1990) de Bigas Luna. El director le llamaría para protagonizar 'Jamón, jamón'. A partir de ahí comienza su leyenda. El actor estará presente este año en la segunda parte de 'Dune' y se acaba de anunciar su primer papel en una serie. Se trata de 'Monster' de Ryan Murphy.

10 Disponible en Flix Olé y Movistar Plus+ Éxtasis (Mariano Barroso 1995)

Protagonizada por Javier Bardem, Federico Luppi, Silvia Munt, Daniel Guzmán, Leyre Berrocal y Alfonso Lussón. Una excelente intriga dramática que enfrentó a Javier Bardem con Federico Luppi en un antológico duelo interpretativo. Tres amigos viven al límite mediante pequeños robos. Uno de ellos, de modo casual, entra a formar parte de un grupo de teatro que le permite saborear el lujo y la fama, aunque a cambio de pagar un precio personal muy alto.

Rober (Javier Bardem), un joven de 25 anos rebelde, ambicioso y enemigo del mundo oficial, está ansioso, casi desesperado y no sabe por qué. Comparte su vida con Ona (Leyre Berrocal) y Max (Daniel Guzmán). Una vida en la que únicamente tiene cabida un compromiso, el de la amistad, una amistad llena de sueños gestados por todo aquello que el mundo oficial les anuncia hasta emborracharles: dinero, poder y éxito. Para conseguir sus sueños, los tres desarrollan un plan perverso: robar a sus respectivas familias y escapar sin rumbo fijo. En Madrid, la víctima es Daniel (Federico Luppi) padre de Max, un prestigioso director de teatro que vive una relación tormentosa con Lola (Silvia Munt) una actriz excéntrica y fascinante. Daniel es un triunfador rotundo, un artista obsesionado por la búsqueda, por lo desconocido, por lo impenetrable. Rober suplanta la personalidad de su amigo Max para hacerse pasar por el hijo de Daniel. El encuentro entre Rober y Daniel se convierte en un choque frontal. Un choque entre dos fuerzas de la naturaleza. Un choque necesario para los dos porque cada uno es un espejo para el otro. Es el choque entre alguien que lo quiere todo porque está vacío (Rober) y alguien que está vacío porque lo tiene todo (Daniel). Daniel y Lola invitan a Rober a compartir una vida llena de glamour y éxito. Pero el juego es peligroso.

Este fué el segundo largometraje de Mariano Barroso, que firmó el guion junto Joaquín Oristrell. Su estreno en España tuvo lugar el 16 de febrero de 1996.

9 Disponible en Movstar Plus+ y Flix Olé, y en alquiler en Apple TV Los lobos de Washington (Mariano Barroso, 1999)

Protagonizada por Javier Bardem, Eduard Fernández, José Sancho, Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Vicenta N`Dongo y María Pujalte. Un cruce de thriller y drama sobre la ambición humana y las relaciones personales. Historia agobiante y claustrofóbica en torno a dos perdedores que, para salir de la miseria, planean dar un palo a su antiguo jefe, pero éste pronto se percata del asunto. Mariano Barroso, que vuelve a trabajar con Javier Bardem, con el que ya había colaborado en 'Éxtasis', explora el alma de tres perdedores, tres seres aparentemente oscuros pero cuya debilidad les convierte en personas normales.

Alberto (Javier Bardem) y Miguel (Eduard Fernández) son dos amigos y socios que intentan salir del hoyo engañando a su antiguo jefe, Claudio (José Sáncho), y robándole 20 millones de pesetas. Alberto es un tipo alcoholizado que reparte con su mujer, Sara (María Pujalte), la custodia de su hijo Paquito (Íñigo Garcés). Por su parte, Miguel tiene a sus espaldas el peso de la culpa, de la traición que está a punto de cometer con su mejor amigo. El tercero en discordia es Claudio, un hombre egoísta y voraz, tanto en los negocios como en el amor, Sin embargo, Alberto, ahogado en el alcohol y siempre a remolque de las decisiones de Miguel, no sospecha que la fría noche de Madrid le oculta la traición de su desesperado amigo. Los tres fueron socios en su tiempo, curtidos en furgonetas de mudanzas y retretes de gasolineras, aunque Claudio es el único que ha subido en el escalafón gracias a explotar a los demás, mientras que Alberto y Miguel han quedado en la cuneta. Se trata de un plan chapucero en el que involucran a un retrasado y al amante de la mujer del jefe. Llevados por la necesidad, la desesperación y la soledad, con la noche como escenario y la suerte en contra, se despellejan como lobos heridos.

Una película que reposa sobre el trabajo de un excelente grupo de actores (sin duda lo mejor del filme) en donde junto a Bardem están también Eduard Fernández, que fue nominado al Goya, Pepe Sancho, Alberto San Juan, Ernresto Alterio y Maria Pujalte, Una película inteligentemente humanista, oscuramente lírica, violenta y generosa. Su estreno en España tuvo lugar el 25 de agosto de 1999.

8 Disponible en Flix Olé Antes que anochezca (Julian Schnabel, 2000)

Imagen de Javier Bardem en 'Antes que anochezca'. RC

Protagonizada por Javier Bardem, Olivier Martinez, Andrea Di Stefano, Johnny Depp, Michael Wincott y Olatz López Garmendia. Una reconstrucción de la vida del poeta cubano Reinaldo Arenas, muerto en Nueva York en el exilio, a causa del sida, y que el pintor Julian Schnabel dirigió siguiendo la propia autobiografía del poeta. La película, segunda de Schnabel tras 'Basquiat' es, sobre todo, la voz de alguien que fue perseguido a lo largo de toda su vida y que luchó siempre por poder expresarse en libertad, alguien que supo convertir en belleza la rabia de su sufrimiento. El primer éxito internacional de Javier Bardem, que fue nominado al Oscar por primera vez.

Reinaldo Arenas (Javier Bardem) nació el 16 de Julio de 1943. Hijo de una bella joven (Olatz López Garmendia) a quien el padre de Reinaldo abandonó muy poco después. Viviendo una vida casta en una sociedad machista, la madre de Reinaldo regresó con este a la finca de sus padres en la provincia oriental de Cuba. La infancia de Reinaldo estuvo definida por el contraste entre la extremada pobreza de su familia y el esplendor natural que lo rodeaba. En 1958, la familia de Reinaldo se mudó al pueblo de Holguin. A pesar de su juventud, se unió a la insurgencia de Fidel Castro para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Con el triunfo de la Revolución, Reinaldo pudo tomar parte del ambicioso programa del Gobierno para educar a la juventud. En 1962, Reinaldo atendía a la Universidad de la Habana, viviendo en una ciudad cosmopolita llena de emociones y posibilidades. Conforme va descubriendo su homosexualidad e integrándose en círculos intelectuales considerados decadentes y aburguesados por el castrismo, la figura de Reinaldo Arenas comienza a molestar profundamente al régimen, por su obra y su reconocida y pública homosexualidad, que lo llevan a la cárcel, desde donde logra sacar algunos manuscritos que se publican en Francia y que le convierten en un escritor admirado, y posteriormente a abandonar definitivamente su Cuba natal para exiliarse en Nueva York, donde conoce a Lázaro Gómez Carriles (Olivier Martínez), que no solo se convierte en su amante sino en su mejor amigo, que le cuida cuando el poeta contrae el sida, enfermedad que le llevaría al suicidio en 1990.

Lo mejor de la película está precisamente en el trabajo de Javier Bardem, ganador además del premio de interpretación en el Festival de Venecia, que compone un Reinaldo Arenas profundamente humano, en el que tiene cabida la nada oculta inclinación homosexual y su entusiasmo por la literatura del poeta. En pequeños papeles están Sean Penn, un irreconocible Johnny Depp, que interpreta dos personajes distintos; Najwa Nimri, Diego Luna y Patricia Reyes Spindola. Se estrenó el 16 de marzo de 2001.

7 Disponible en Disney+, HBO Max, Movistar plus+ y Flix Olé Días contados (Imanol Uribe, 1994)

Protagonizada por Carmelo Gómez, Ruth Gabriel, Joavier Bardem, Candela Peña, Karra Elejalde, Elvira Mínguez, Joseba Apaolaza y Pepón Nieto. Con Javier Bardem en un deslumbrante personaje secundario premiado con el Premio de Interpretación en San Sebastián y con el Goya al mejor secundario, estamos ante un excelente cruce de drama y thriller de Imanol Uribe que mira al terrorismo etarra en sus años más sangrientos a través de dos hombre que viven al límite y de la mujer que los une. Uno es un etarra, que bajo una personalidad falsa prepara un atentado en Madrid. El otro es un yonqui que ya no espera nada de la vida. Estupendos trabajos de Carmelo Gómez, Javier Bardem y de Ruth Gabriel, que debutó en este filme.

Historia de amor de dos personas que viven al límite. Ella, Charo (Ruth Gabriel), casi ha cruzado esa frontera irreversible de la droga y, pese al sórdido ambiente en el que se mueve, no puede ocultar la ingenuidad propia de sus 18 años. El, Antonio (Carmelo Gómez), doce años mayor que ella, ha dedicado ese tiempo integrado en ETA, una causa en la que ya no cree y se encuentra atrapado en una dinámica de destrucción y muerte. Llega a Madrid dispuesto a cometer un acto terrorista y de forma casual conoce a Charo, la vecina de al lado. Entre ambos surge una historia de amor violenta y desesperada y a su alrededor deambulan una serie de personajes que no se conforman con ser meros comparsas.

Un thriller político-sentimental en el que Imanol Uribe logra un perfecto equilibrio en la descripción de los dos mundos marginales que pretende reflejar. Uribe asume un evidente riesgo, pero acierta plenamente, al convertir en un terrorista etarra al fotógrafo -último reducto de la movida madrileña- de la novela de Juan Madrid que sirve de base a esta historia de amour fou en la que, no en vano, subyace el mito de 'Carmen', permitiendo de esta forma impregnar de fatalismo su consecuente desenlace. Su estreno tuvo lugar el 7 de octubre de 1994.

6 Disponible en RTVEplay El buen patrón (Fernando León de Aranoa, 2021)

Protagonizada por Javier Bardem, Almudena Amor, Manolo Solo, María de Nati, Daniel Chamorro, Mara Guil y Sonia Almarcha. El director Fernando León de Aranoa y el actor Javier Bardem regresan al universo de relaciones laborales que habían construído previamente en 'Los lunes al sol', pero ahora desde el punto de vista empresarial, para mostrar una nueva fábula cada vez más amarga que sentencia que no puede haber un patrón honesto y bueno.

Blanco (Javier Bardem), es el carismático propietario de Básculas Blanco, una empresa que fabrica desde hace décadas balanzas industriales en la periferia de una ciudad española de provincias, para grandes superficies, de pesaje de vehículos y ganado, en la que los empleados son como su familia, a los que trata con un aparente paternalismo siempre y cuando no interfieran en el negocio. Ahora espera la inminente visita de una comisión que decidirá su destino y la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial, que le puede venir muy bien de cara a que le concedann una subvencion estatal: todo tiene que estar perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, en concreto uno de ellos, que fue despedido y que ha acampado, con pancartas y megáfono, en la entrada de la fábrica. A la vez intenta ligar con Liliana (Almudena Amor), que no es quien parece, a espaldas de su mujer Ángela (María de Nati). Este buen patrón intentará resolver la situación ante de que llegue la comisión, y para restaurar el equilibrio perdido cruzará todas las líneas imaginables, dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias.

Javier Bardem logró un nuevo Goya como mejor actor por este filme que se encuadra en el subgénero cada vez más numeroso de cine sobre conflictos laborales, y cuenta con un excelente trabajo de un Bardem avejentado y canoso, muy bien secundado por el resto de actores, con humor, aunque este vaya siendo cada vez más amargo y esperpéntico conforme avanza el filme. Su estreno tuvo lugar el 15 de octubre de 2021.

5 Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Skyfall (Sam Mendes, 2012)

Javier Bardem en 'Skyfall'. RC

Protagonizada por Daniel Craig, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Judi Dench, Ben Whishaw, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Helen McCrory y Albert Finne y. El director Sam Mendes se incorporó a la saga Bond con la dirección de esta aventura, la 23 de las oficiales de la franquicia que, como las anteriores cruza intriga, acción y exotismo. Javier Bardem da vida al villano, que se aleja bastante de los otros malvados aparecidos en anteriores entregas de la saga, mientras que Daniel Craig interpreta a 007 por tercera vez. La acción muestra como, cuando el pasado de M vuelve para atormentarla, la lealtad de Bond hacia ella es puesta a prueba. Pero el agente 007 se propone eliminar cualquier amenaza a la vida de su jefa, sin tener en cuenta las peligrosas consecuencias de su decisión.

James Bond (Daniel Craig) se encuentra en una misión en Estambul, dirigida desde la sede central de los servicios secretos británicos del M16 por M (Judi Dench). En Turquía también se encuentra Eve (Naomi Harris), una operativa de la organización. La operación termina con un fracaso absoluto, con 007 desaparecido y dado por muerto y con la identidad de varios agentes secretos en distintos puntos del planeta desvelada a través de Internet, poniéndoles a todos y a las operaciones en que están involucrados, en peligro. Pronto la sede del MI6 es atacada y numerosos de sus miembros asesinados, obligando a M a trasladar su agencia mientras que su cargo cuestionado por Mallory (Ralph Fiennes), el nuevo Jefe del Comité de Inteligencia y Seguridad del gobierno. Ahora, el MI6 se enfrenta a amenazas tanto externas como internas por lo que M decide acudir al único aliado en quien puede confiar: James Bond, que reaparece de nuevo. El agente 007 desaparece en las sombras con una única aliada: la agente de campo Eve. Juntos le seguirán la pista al misterioso Silva (Javier Bardem), cuyas letales y ocultas motivaciones están aún por desvelarse. Silva parece tener en su objetivo no solo a 007 sino especialmente a M, de quién parece conocer ciertos detalles de su pasado que ella siempre ha procurado mantener en secreto. Bond se reúne con Q (Ben Whishaw) y se desplaza a continuación a China, donde contacta con la misteriosa, elegante y sofisticada Séverine (Bérénice Marlohe), que le advierte acerca de Silva.

En la película se pone a prueba la lealtad de Bond hacia M. Es uno de los Bond de más éxito, tanto de crítica como de taquilla. Su estreno en España se produjo el 31 de octubre de 2012.

4 Disponible en Netflix, Prime Video y Filmin. Y en alquiler en Rakuten TV Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002)

Protagonizada por Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Egido, Nieve de Medina, Enrique Villén, Celso Bugallo, Joaquín Climent, Aida Folch. Tercer largometraje de Fernando León de Aranoa, una historia de presencias y de ausencias, de calendarios antiguos, de buenos y malos ratos, de ratos a secas, de teléfonos que nunca suenan, de memoria dulce, pegajosa, de silencios, de abandonos, una historia de fragilidad y blindajes, de tiernas y calladas esperanzas. Bardem ibtuvo un Goya como mejor actor.

El clima frío, invernal, azula el paisaje, impone bufandas y gorros. Una ciudad al norte, costera, que hace ya tiempo dio la espalda al campo y se rodeó de industrias que la hicieron crecer desproporcionada, a empujones, que la alimentaron de inmigración y trabajadores y dibujaron para ella un horizonte de chimeneas, de aristas y esperanzas, de futuros desarraigos. Una ciudad en la que nadie mira hacia el mar, porque el mar es aquí rutina semanal, trabajo diario. Un grupo de hombres que viven en ella, que cada día recorren sus calles en cuesta, que hacen de sus bares trinchera, de sus barras soporte de esperanzas y silencios, que miran los relojes con recelo y caminan despacio porque no tienen a dónde ir. Funambulistas de fin de mes, y de principio también. Funambulistas sin red y sin público, sin aplausos al final, que caminan cada día por la cuerda floja del trabajo precario, que sujetan su existencia con andamios de esperanza y hacen de sus pocas alegrías trinchera, como si ese naufragio del que tratan de ponerse a salvo a diario no fuera el suyo, mientras hablan de sus cosas y se ríen, de todo y de nada en concreto, esperanzados, tranquilos, la mañana de un lunes al sol. Muchos hombres y mujeres dejaron atrás el campo o el mar para ir a trabajar a las fábricas, a las refinerías, al astillero. Pero después llegó la reconversión industrial.

En el bar de Rico se reúnen un grupo de amigos, conversan en las horas muertas, se juegan sus esperanzas en la máquina. En el bar se mezclan los recuerdos y los proyectos, se comparten las frustraciones y las esperanzas. Como un fantasma, el cierre del astillero planea sobre ellos. En su calendario todos los días son festivos, pero en todos hay motivo para la desesperación. Santa (Javier Bardem), José (Luis Tosar) y Lino (José Ángel Egido) son tres ex trabajadores de estos astilleros. Los tres están en una edad difícil, alrededor de los cuarenta, para salir adelante en el panorama laboral y personal. Lino intenta parecer más joven, José lucha ante su mujer Ana (Nieve de Medina) y Santa vive aferrado a sus ideales.

Fernando León vuelve a tocar un tema social, en este caso el drama de un grupo de amigos en paro tras la reconversión de un astillero, con algunas gotas de humor y mucho de drama humano. Una historia de perdedores, de los que permanecen en la sombra lejos de los titulares de los periódicos. Su estreno en España tuvo lugar el 27 de septiembre de 2002

3 Disponible en Prime Video, Movistar Plus+ y Flix Olé, y en alquiler en Apple TV Jamón, jamón (Bigas Luna, 1992)

Protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem, Jordi Mollà, Stefania Sandrelli, Juan Diego y Anna Galiena. Aunque Javier Bardem ya había trabajado en películas desde los 7 años, está fue la que le consagró definitivamente. Bigas Luna inició lo llamó 'Trilogía ibérica', compuesta también por 'Huevos de oro' y 'La teta y la luna'. La película contiene un erotismo soterrado con una mezcla de humor y drama y consagró a tres actores que después han desarrollado una carrera intenacional, y que aquí daban sus primeros pasos: Además de Bardem, Penélope Cruz y Jordi Mollà. Bigas Luna imprimió a la película una estética goyesca en un paisaje duro y áspero con un fondo de tragedia clásica con personajes guiados inexorablemente hacia un fatal desenlace. Una combinación en armónica convivencia del Mercedes y el jamón, de la Yamaha y la tortilla de patatas, en una lúdica y cáustica tragicomedia que combina ironía, sátira y esperpento, dando incluso cabida al surrealismo.

En una pequeña localidad de los Monegros, vive Silvia (Penélope Cruz), una joven muy atractiva que trata de abrirse camino en un mundo con estrechos horizontes y que acaba de quedarse embarazada de José Luis (Jordi Mollà), un niñato hijo de los dueños de una fábrica de calzonzillos, la insatisfecha Conchita (Stefanía Sandrelli) y Manuel (Juan Diego). Silvia es hija de Carmen (Anna Galiena), una mujer que ha sido abandonada por su marido y que trabaja en un bar de carretera. Conchita es una madre muy posesiva y no quiere que José Luis se case con la hija de la puta del pueblo, por lo que, para impedirlo, contrata a Raúl (Javier Bardem), un joven rudo que trabaja en un almacén de jamones y que quiere ser torero, para que seduzca a su hija. Raúl no sólo acabará conquistando el corazón de Silvia, sino también el de Conchita. Las cosas se complican y provocarán que todos los personajes acaben buscando sus deseos inconscientes: Silvia buscará al padre, Carmen, la puta, buscará a un hijo, Conchita, la madre, buscará un amante que le devuelva su juventud, Raúl buscará la fama, José Luis buscará la libertad, y Manuel buscará al símbolo del deseo, Silvia.

Una de las películas importantes de la España de 1992, que resulta un notable ejercicio de estilo, que cuenta con una fotografía excelente, y un tema musical verdaderamente delicioso. Logró el Premio al Mejor Director en el Festival de Venecia. Se estrenó el 2 de septiembre de 1992.

2 Disponible en Prime Video, Disney+, HBO Max y Flix Olé, y en alquiler en Movistar Plus+ y Apple TV Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004)

Bardem encarnó a Ramón Sampedro en 'Mar adentro'. RC

Protagonizada por Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas, Mabel Rivera, Celso Bugallo, Clara Segura, Joan Dalmau. Un profundo melodrama en el que Alejandro Amenábar reconstruyó el caso real de la eutanasia de Ramón Sampedro para hablar de la vida. Cuarto Oscar al cine español en la categoría de mejor película de habla no inglesa, Globo de Oro y 14 de los 15 Goya a los que aspiraba, avalan la trayectoria de esta extraordinaria película que se apoya en un magistral trabajo de Javier Bardem como el hombre que lleva casi treinta años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, junto al mar por el que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces, su único deseo es terminar con su vida dignamente.

Ramón (Javier Bardem) lleva casi treinta años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, junto al mar por el que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces, su único deseo es terminar con su vida dignamente. Ramón, pese a su estado y a su deseo de que alguien le ayude a morir, es un hombre optimista y con un sutil sentido del humor. Su mundo se verá alterado por la llegada de dos mujeres: Julia ((Belén Rueda), la abogada de la asociación por una muerte digna, que quiere apoyar su lucha, y que también sufre una enfermedad degenerativa y Rosa (Lola Dueñas), una mujer del pueblo que intentará convencerle de que vivir merece la pena. La luminosa personalidad de Ramón terminará por cautivar a ambas mujeres, que tendrán que cuestionar como nunca antes los principios con que rigen sus vidas. Su planteamiento ante los tribunales de justicia para que se le practique la eutanasia, ya que su estado de inmovilidad le impide a él mismo quitarse la vida, será rechazado tras tener que pasar por diferentes recovecos legales, y que provocarán una de las escasas salidas del personaje, que siempre rechazó la silla de ruedas, de las cuatro paredes de su habitación en la que está postrado.

El proceso de transformación en Ramón Sampedro supuso para Bardem cinco largas horas diarias de maquillaje antes de rodar, además de entrenar el acento gallego característico del personaje. El actor logró el premio al mejor actor en el Festival de Venecia y el Goya por este trabajo. El filme se estrenó el 3 de septiembre de 2004.

1 Disponible en SkyShowtime, y en alquiler en Apple TV, Amazon y Rakuten TV No es país para viejos (Joel y Ethan Coen, 2007)

Protagonizada por Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson y Kelly Macdonald. Película con la que Berdem ganó el Oscar al mejor actor secundario (también el Globo de Oro y el BAFTA), creando a un psicópata inolvidable. Un fresco americano sin demasiadas contemplaciones, como manda el propio relato de Cormac McCarthy en que se basa, casi a palo seco: esa voz y el escenario del crimen; nada de música, sólo el sonido del viento y el panorama desolador de una escabechina al sol, drogas... y un botín «caído del cielo»; luego será todo lo demás, la huída consiguiente y el sicario de turno pisando los talones. No hay más en este cuento fronterizo, coral y casi previsible. Pero el truco, claro, está en cómo discurre. Y cómo responden todos y cada uno de los actores. Y Ahí están los hermanos Coen para llevarlo a cabo.

En una época en que los cuatreros han sido sustituidos por traficantes de droga, Llewelyn Moss (Josh Brolin), un vaquero cazador de antílopes, encuentra una camioneta rodeada por varios hombres muertos en medio de la llanura tejana. En la parte trasera hay un cargamento de heroína y un maletín con dos millones de dólares. Moss se lleva el maletín con el dinero, sin darse cuenta que lleva incorporado un transmisor que permite su localización, provocando una reacción en cadena de violencia, que la ley, representada por el desilusionado sheriff Bell (Tommy Lee Jones), no consigue detener. Mientras Moss intenta huir de sus perseguidores, especialmente del misterioso cerebro de la operación, un asesino psicópata llamado Anton Chigurh (Javier Bardem), que se juega las vidas de otros a cara o cruz, se pone al descubierto la delincuencia en Estados Unidos y amplía su significado hasta incluir temas tan antiguos como la Biblia y tan contemporáneos y sangrientos como los titulares de esa mañana. Chigurh, que untiliza como arma una pistola incorporada a un depósito de aire comprimido, va dejando un reguero de cadáveres a sus espaldas, siguiendo le señal del transmisor del maletín del que se ha apropiado Moss, mientras que el sheriff Bell sigue el rastro de cadáveres siempre a distancia.

Para Bardem este personaje, con su caracterización, su peluca, sin pocas palabras, su eficacia asesina... fue como un caramelo que los Coen pusieron a su disposición, y del que le supo sacar el mejor partido posible con una interpretación impecable. Se estrenó el 8 de febrero de 2008.

Y no hay que olvidar 'Biutiful', por la que Bardem logró el premio al mejor actor en Cannes, y 'Vicky Cristina Barcelona', de Woody Allen