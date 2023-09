Las 10 mejores películas de Hayao Miyazaki

Premio Donosti en el presente Festival de San Sebastián, el japonés Hayao Miyazaki (Tokio, 1941), cofundador del mítico Studio Ghibli, es uno de los más grandes creadores del cine de animación, dotado de una sensibilidad especial y de una enorme belleza artística en todos sus trabajos.

Hayao Miyazaki debutó como director de largometrajes 'El castillo de Cagliostro' en 1979. En 1984, escribió y dirigió 'Nausicaä del Valle del Viento', basada en su novela gráfica original serializada en la revista mensual de animación Animage. A partir de ahí ya trabajará siempre para su Studio Ghibli, creando un precioso collar de perlas, cada una cn forma de un largometraje animado insuperable. Su hijo Goro, también animador y director, sigue sus pasos. En breve estrenará su nuevo trabajo, 'El chico y la garza'. Estas son las 10 perlas más destacadas de Hayao Miyazaki:

10 Disponible en Netflix y en alquiler en Apple TV El castillo en el cielo (Hayao Miyazaki, 1986)

Fue la primera película que Miyazaki realizó para el Studio Ghibli. El filme sigue las aventuras de dos jóvenes que intentarán evitar que una antigua piedra mágica caiga en manos de un grupo de agentes militares, quienes intentarán usarla para llegar a una legendaria isla flotante:

La huérfana Sheeta ha heredado un misterioso cristal que la une al mítico reino de las nubes de la isla flotante de Laputa. Una aeronave se desliza sobre un mar de nubes, en una noche de luna llena. Muska, un agente secreto del gobierno, acompaña a Sheeta a la fortaleza de Tedis. Repentinamente la nave es atacada por los piratas que, al igual que el gobierno, buscan el secreto de la piedra mágica de levitación que Sheeta lleva alrededor del cuello. La piedra es la llave que abrirá las puertas de La Fortaleza celeste, isla flotante en medio del cielo creada por una misteriosa raza que hace mucho tiempo desapareció del planeta. Pazu, un joven muchacho, se hace amigo de Sheeta, le ayuda a escapar de sus seguidores y juntos se disponen a resolver el misterio de la Fortaleza Celeste. Cuando Sheeta y Pazu inician su viaje hacia la Fortaleza Celeste, ponen en marcha una cadena de acontecimientos irreversibles. Sheeta y Pazu deberán ser más listos que el malvado Muska, quien planea usar la tecnología de Laputa para dominar el mundo. En ese misterioso lugar encontrarán un tesoro mucho más grande que el poder de gobernar el mundo.

La película inspiró a Miyazaki tras leer 'Los viajes de Gulliver'. Su estreno en España tuvo lugar el 2 de noviembre de 1992

9 Disponible en Netflix.y en alquiler en Apple TV Nicky, la aprendiz de bruja (Hayao Miyazaki 1989)

Una preciosa historia de animación que nos transporta al mundo mágico de una joven bruja que esta a punto de empezar su formación. Una de las joyas más desconocidas de la filmografía de Hayao Miyazaki, con unos personajes están escritos con candidez y gentileza.

Nicky es una joven bruja de 13 años, en periodo de entrenamiento, que se divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato negro. Según la tradición, todas las brujas de esa edad deben abandonar su hogar durante un año para saber valerse por sí mismas. Así, Nicky descubrirá lo que significa la responsabilidad, la independencia y la amistad. En su camino Nicky y Jiji harán un nuevo amigo, Tombo, con el que vivirán extraordinarias aventuras.

La película solo se estrenó en España a través de DVD, a partir del 14 de octubre de 2003.

8 Disponible en Netflix Ponyo en el acantilado (Hayao Miyazaki 2008)

La relación entre un niño y una chica-pez que desea ser humana que dirige Hayao Miyazaki basado en 'La sirenita'. El filme contiene todas las claves que han convertido las películas de Miyazaki en obras maestras: imágenes de gran emoción, personajes carismáticos, imaginación desbordante, y la amistad y la naturaleza como ejes centrales.

Sosuke, un niño de cinco años, vive en lo más alto de un acantilado que da al mar. Una mañana, mientras juega en una playa rocosa que hay bajo su casa, se encuentra con una pececita de colores llamada Ponyo, con la cabeza atascada en un tarro de mermelada. Sosuke la rescata y la guarda en un cubo verde de plástico. Ponyo y Sosuke sienten una fascinación mutua. Él le dice: «No te preocupes, te protegeré y cuidaré de ti». Sin embargo, el padre de Ponyo, Fujimoto, que en otro tiempo fue humano y ahora es un hechicero que vive en lo más profundo del océano, la obliga a regresar con él a las profundidades del mar. «¡Quiero ser humana!», exclama Ponyo y, decidida a convertirse en una niña y regresar con Sosuke, escapa. Se desata el caos. Las aguas se agitan. Las hermanas de Ponyo se transforman en enormes maremotos con forma de pez que llegan hasta la casa de Sosuke, en lo alto del acantilado. La locura del mundo marino envuelve el pueblecito de Sosuke, que se sumerge bajo las olas… Una niña y un niño. Amistad y responsabilidad. El mar y la vida misma. Hayao Miyazaki ofrece en Ponyo una historia apasionante sobre una madre, su hijo y una pececita muy curiosa.

Una deliciosa fábula sobre la fascinación entre un niño y un pez de colores que se estrenó el 24 de abril de 2009.

7 Disponible en Netflix, y en alquiler en Apple TV Nausicaä del Valle del Viento (Hayao Miyazaki, 1984)

Ampliar Imagen de 'Nausicaä del Valle del Viento'. RC

El primer gran éxito de Hayao Miyazaki, su segundo largometraje, donde aún no estaba en marcha el Studio Ghibli. En esta historia, que narra el combate de una princesa que vive en un planeta consumido por la industria aparecen dos elementos que se repetirán en sus películas: el pacifismo y la obsesión por la ecología. Es el gran giro de su carrera. Así nacerá Studio Ghibli (patronímico elegido por Miyazaki en memoria a un avión de caza italiano).

1.000 años después de una guerra mundial catastrófica, la humanidad sobrevive a duras penas a orillas de un bosque contaminado con gases tóxicos e insectos mutantes gigantes, que cubren gran parte de la Tierra. El Valle de Viento es un reinado minúsculo, rodeado de reinos más poderosos y hostiles. Nausicaä es la princesa del Valle del Viento y única hija del rey; gran piloto y guerrera, es también compasiva, dulce y bondadosa, que guarda un gran respeto por la naturaleza y solícita de toda vida; trata de encontrar un sentido del bosque contaminado y se resiste a ver a los insectos como enemigos, sobre todo a los Ohms, artrópodos gigantescos y temibles con los que tiene una extraña simpatía. La crisis estalla cuando el reino vecino de Tolmekia, al mando de la princesa Kushana, invade el pueblo e intenta revivir a un mortífero «Dios de la guerra», de los tiempos de la gran guerra, para triunfar contra sus enemigos y contra el bosque contaminado. Kushana, siendo una excelente estratega, se preocupa por los soldados que le son fieles. Este hecho hace que tanto su padre como sus hermanos sean reticentes con ella y su ejército, ante la posibilidad de que algún día pueda alcanzar el trono.

Una película deliciosa que se estrenó en España el 7 de junio de 1988.

6 Disponible en Netflix, y en alquiler en Apple TV Porco rosso (Hayao Miyazaki, 1992)

La película con la que Hayao Miyazaki alcanzó una enorme popularidad en España. La historia de un ex-piloto de guerra de la Marina Italiana. Su mote se debe a que pilota un hidroavión de color carmín y sufre una maldición que le da la apariencia de un hombre-cerdo.

Periodo de entreguerras con el dictador Benito Mussolini gobernando con mano de hierro Italia. Marco Pagot es un experimentado piloto militar italiano que, después de ver a un compañero morir en batalla, se convierte en víctima de un extraño hechizo que le hace tener apariencia de cerdo. Debido a esto y a que pilota un hidroavión carmín toma el nombre de Porco Rosso, convirtiéndose en un reconocido cazarrecompensas. A Porco le encanta frustrar los intentos de pillaje de las bandas de piratas que atacan en la costa del mar Adriático. Los piratas, cansados del boicot de Porco, deciden contraatacar contratando a un aventurero estadounidense cuyo objetivo es vencer a Porco Rosso.

Planeada inicialmente como una película para mostrar en los vuelos de Japan Airlines, basada libremente en el manga de Miyazaki 'The Age of the Flying Boat', la producción fue ensombrecida por la guerra en Yugoslavia, lo que acabó dándole a la película un tono más serio. Aunque al principio iba a ser un cortometraje de unos cincuenta minutos de duración, Miyazaki decidió hacer del cortometraje un largometraje y estrenarlo en cines convencionales. La aerolínea, confiando en un posible éxito, decidió cambiar el contrato y ser uno de los productores de la cinta. En nuestro país se estrenó el 1 de enero de 1996.

5 Disponible en Netflix, y en alquiler en Apple TV El viento se levanta (Hayao Miyazaki 2013)

Miyazaki narra la historia de Jiro Horikoshi, el hombre que diseñó varios de los cazas japoneses durante la II Guerra Mundial y cómo su trabajo choca frontalmente con su espíritu sensible y apasionado.

En la Era Taisho japonesa (1912-1926), Jiro sueña con volar y diseñar hermosos aviones, inspirados por el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Corto de vista desde niño y por ello incapaz de volar, sueña con la construcción de un avión que vuele como el bello viento. Siendo joven, va a la universidad en Tokio, convirtiéndose en ingeniero de elite en la gran industria militar. Su talento aflora y consigue crear un bello avión que dejará huella en la historia de la aviación – el Mitsubishi A6M1, luego se convertiría en el Navy Type 0 Carrier Fighter, más conocido como el caza Zero. Durante tres años desde 1940, el caza Zero fue el mejor avión de combate del mundo. Desde su infancia a su juventud, los años en que los principales personajes están agobiados por una sensación de estancamiento más intensa que la que pesa sobre el Japón de hoy: El Gran Terremoto de Kanto de 1923, la Gran Depresión, el desempleo, la pobreza y la tuberculosis, revoluciones y fascismo, la supresión de la libertad de expresión, una guerra tras otra. Mientras tanto, la cultura popular floreció; modernismo y nihilismo, así como el hedonismo, triunfaban. Los poetas fueron presa de la enfermedad y la muerte en sus viajes.

La película fue nominada al Oscar a la mejor película de animación. En España su estreno tuvo lugar el 25 de abril de 2014.

4 Disponible en Netflix, y en alquiler en Apple T El castillo ambulante (Hayao Miyazaki, 2004)

Octava producción dirigida por Hayao Miyazaki dentro de Studio Ghibli y la decimoquinta del estudio. Al igual que varias otras películas de Miyazaki, esta también refleja el amor del director por volar y por los aviones. Algunas secuencias de la película incluyen varios aviones con diseños estrafalarios, así como también el personaje de Howl transformándose en un pájaro.

Sophie tiene 18 años. Trabaja sin descanso en la tienda de sombreros que mantenía su padre antes de fallecer. En uno de sus poco frecuentes paseos por la ciudad, Sophie conoce al mago Howl. Howl es un joven con poderes extraordinarios y extremadamente seductor. Sin embrago, a Sophie le da la impresión de que Howl esconde algo. El encuentro entre Sophie y Howl no ha pasado desapercibido para la Bruja de las Landas, quien odia visceralmente a Howl. Cuando Sophie vuelve a la tienda, la Bruja, haciéndose pasar por una clienta, la engaña y la hechiza, transformándola en una anciana de 90 años que no puede revelar su verdadera identidad.

Un aspecto atractivo de la historia es la forma positiva en que Miyazaki retrata la vejez. El filme, que fue nominado al Oscar a la mejor película de animación, se estrenó en España el 3 de marzo de 2006.

3 Disponible en Netflix, y en alquiler en Apple TV Mi vecino Totoro (Hayao Miyazaki, 1988)

Ampliar Los personajes de 'Mi vecino Totoro'. RC

En esta tercera película de Miyazaki dentro del Estudio Ghibli se pueden destacar los contrastes que se muestran tanto en la ambientación como en la temática.

Japón, año 1958. El profesor universitario Tatsuo Kusakabe y sus dos hijas, Satsuki y Mei, se trasladan a una antigua residencia rural para estar más cerca del hospital donde la madre de las niñas, Yasuko, se recupera de tuberculosis. Satsuki y Mei descubren que la casa está habitada por diminutas criaturas de hollín llamadas susuwatari —espíritus pequeños, oscuros y similares al hollín que viven en lugares abandonados—. Cuando las niñas y su padre se sienten cómodos en su nueva casa y los susuwatari observan que son personas buenas, estos abandonan la residencia, presumiblemente en busca de otro sitio para vivir. Un día, Mei observa a una criatura similar a un conejo blanco y lo sigue por debajo de la casa. Luego descubre que en realidad se trata de un pequeño espíritu, que junto a otra criatura la conducen a través de un camino del bosque y posteriormente hasta el hueco de un gran árbol de alcanfor. Allí, conoce y se hace amiga de una versión mucho más grande del mismo tipo de espíritu, a quien ella identifica como Totoro con base de una serie de rugidos que este emite.

El filme está diseñado en tres partes de 30 minutos aproximados cada una. En la primera, las dos niñas protagonistas y su padre se mudan a la nueva casa en el campo, donde el espectador conoce este nuevo entorno. Finaliza con la visita de la familia a la madre enferma en el hospital. La segunda parte comienza cuando Mei descubre a los Totoros y finaliza cuando comienzan a brotar los árboles mágicos que han plantado previamente. La tercera, por último, arranca con la situación de tensión de la madre enferma y la hija desaparecida y finaliza cuando deciden a pedirle ayuda a los Totoros. Su estreno español tuvo lugar el 30 de octubre de 2009, y tuvo una reposición en enero de 2019.

2 Disponible en Netflix, y en alquiler en Apple TV La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997)

Obra maestra de animación de Hayao Miyazaki y una de las grandes producciones del Studio Ghibli. Película que combina magia, leyendas, mensaje ecológico y amor, con una historia llena de delicadeza: Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, un joven guerrero sale en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la Naturaleza.

En un pueblo lejano de las montañas, muy al norte de Japón, Ashitaka, el último joven guerrero del clan Emishi, a punto de extinguirse, se ve obligado a matar a un monstruo para proteger su pueblo. Al fin, aunque demasiado tarde, descubre que la criatura con forma de jabalí que acaba de matar es uno de los dioses protectores del bosque. Al matar al jabalí demoníaco, cae sobre Ashitaka una maldición, que adopta la forma de una cicatriz torcida en el brazo y que va extendiéndose poco a poco. Ashitaka emprende un viaje hacia las tierras del clan Tatara, donde espera poder comprender el origen de la misteriosa maldición antes de que se cobre su vida. Allí conoce a Lady Eboshi, una gran mujer y una auténtica líder. En el camino, se ve involucrado en una agria lucha entre dos pueblos en desacuerdo y en una carrera de las divinidades del bosque. En una de estas batallas, Ashitaka conoce a San, la Princesa Mononoke, una joven criada por los lobos y dispuesta a morir para derrotar a los humanos. Ashitaka deberá escoger bando y decidir si ayudar a los hombres o a las deidades intentando detener la maldición de su herida que se extiende por su cuerpo sin cuartel.

La película fue un éxito de taquilla casi instantáneo, teniendo a su vez una repercusión mediática excepcional, convirtiéndose en la película de mayor recaudación en Japón de 1997. El filme también fue la película más taquillera de Japón hasta el lanzamiento de Titanic en noviembre de ese año. También ocupó el primer puesto de las películas más taquilleras de la historia de Japón hasta el 2001, cuando se estrenó 'El viaje de Chihiro', otra película escrita y dirigida por Miyazaki. En Rspaña se estrenó el 07 de abrol de 2000, conociendo una reposición el 22 de julio de 2022

1 Disponible en Netflix, y en alquiler en Apple TV El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001)

Ampliar

Multipremiada película de Miyazaki, que se apoya en un guion conmovedor, una animación extraordinaria y, sobre todo, en su originalidad, desmarcándose de argumentos predecibles, planteamientos maniqueos y ofreciendo una película profundamente personal que desarrolla un universo poético. Entre otros premios obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín y el Oscar a la mejor película de animación.

Chihiro es una niña de diez años caprichosa y testaruda que cree que el universo entero debe someterse a sus deseos. Camino de su nuevo hogar junto a sus padres, una idea que la enfurece, la familia se equivoca de camino y aparece al final de un misterioso callejón sin salida, donde topan con un extraño edificio con un largo pasaje que los conduce a un pueblo fantasmal donde les espera un magnífico banquete. Los padres de Chihiro se lanzan con avidez sobre la comida mientras ella observa cómo, de repente, son transformados en cerdos. Sin saberlo han entrado en un mundo habitado por dioses antiguos y seres mágicos, dominado por la diabólica hechicera Yubaba, que transforma a los intrusos en animales para después comerlos. Tras encontrar un aliado en el enigmático Haku, Chihiro se encontrará sola y asustada, descubriendo que para sobrevivir y lograr salvar a sus padres deberá hacerse útil y superar su habitual pereza, aunque a la vez tendrá que perder su humanidad, sus recuerdos e, incluso, su nombre.

Miyazaki escribió el guion después de haber decidido que la película estaría basada sobre la hija de diez años de un amigo, a quien iba a visitar su casa cada verano. En ese momento Miyazaki estaba trabajando en dos proyectos personales, pero ambos fueron rechazados. En España se estrenó el 24 de octubre de 2002, teniendo una reposición el 21 de mayo de 2021.