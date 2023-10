Los 20 mejores clásicos del catálogo de Warner de Filmin

La Warner está de fiesta celebrando su centenerio. Este 1 de octubre se han incorporado a Filmin 75 clásicos del catálogo de Warner, que no solo son los grandes clásicos de ese estudio sino tambien de otros como la MGM que Warner ha ido incorporando a su catálogo y que ahora llegan a Filmin. Los 75 títulos son imprescindobles para cualquier buen amante del cine, pero puestos a acotar, he aqui una selección de 20 títulos. Por supuesto el orden es pura formalidad, todos ellos son números uno.

20 Alan J. Pakula, 1976 Todos los hombres del presidente

Protagonizada por Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden, Martin Balsam, Hal Holbrook, Jason Robards y Jane Alexander. Un clásico del cine americano que se ha convertido en un punto de referencia en la historia del cine sobre política y periodismo y que retrata lo que fue el caso Watergate, que finalizó con la dimisión de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos. El hecho real que narra dejó marcado a toda una generación estadounidense, cuyos valores se vinieron abajo al comprobar por primera vez que el mismísimo presidente de los Estados Unidos podía ser un hombre tan corrupto y mentiroso como cualquiera.

En 1972, dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, Carl Bernstein (Dustin Hoffman) y Bob Woodward (Robert Redford), comienzan a investigar el allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington. Sus descubrimientos desencadenan el llamado 'caso Watergate', que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon.

La película obtuvo los Oscar a la Mejor dirección Artística, al Mejor Actor de Reparto (Jason Robards), al Mejor Sonido y al Mejor Guión Adaptado. Se estrenó en España el 21 de octubre de 1976.

19 Alfred Hitchcock, 1953 Yo confieso

Protagonizada por Montgomery Clift, Anne Baxter, Karl Malden y Brian Aherne. Rodada inmediatamente después de 'Extraños en un tren', 'Yo confieso' toma como base una mediocre pieza teatral del autor francés Paul Anthelme sobre un sacerdote católico que se ve indirectamente implicado en un caso de asesinato. Según Hitchcock, a su película le faltaba sentido del humor y nunca ha figurado entre sus favoritas, pese a ser una de las predilectas del público.

Un sacerdote escucha la confesión de un criminal. Cuando las circunstancias implican al cura, y las sospechas de la policía recaen sobre él, entonces tendrá que afrontar una espinosa situación: no puede contar lo que sabe; tiene, pues, que encubrir al culpable porque está obligado a respetar el secreto de confesión.

Al igual que ocurriera en 'Falso culpable', Alfred Hitchcock renunció a la intriga -de antemano el espectador es sabedor de la inocencia del sacerdote- para decantarse por la lucha interna del atormentado personaje que incorpora Montgomery Clift. Las pruebas circunstanciales que confluyen en torno a los protagonistas de 'Yo confieso' y 'Falso culpable' les convierten en figuras épicas en su lucha contra un destino adverso. Sin embargo, tanto Clift aquí como Fonda en 'Falso culpable' supieron reflejar en sus miradas una dignidad (consecuencia de su firme creencia en la fe cristiana, que profesaba también Hitchcock) que hace adivinar un desenlace feliz. Se estrenó el 25 de octubre de 1954.

18 Frank Capra, 1944 Arsénico por compasión

Ampliar Protagonistas de 'Arsénico por compasión'. RC

Protagonizada por Cary Grant, Priscilla Lane, Peter Lorre, Raymond Massey y Josephine Hull. Magistral comedia negra de la era dorada de Hollywood, que adapta la pieza teatral de Joseph Kesseiring 'Arsénico y encaje antiguo' donde Cary Grant encarna a un recién casado que descubre para su sorpresa que sus dos encantadoras tías, unas bondadosas viejecitas, han 'dado el pasaporte' a un buen número de ancianos solitarios, con el único objetivo de 'aliviarles sus penas'.

Mortiner Brewster (Cary Grant), un crítico teatral que se ha hecho famoso por su empecinada defensa de la soltería, ha renunciado a sus principios y se dispone a contraer matrimonio con la mala suerte que en la ceremonia de la boda dos fotógrafos le descubren y amenazan con amargarle su vida. Antes de emprender su viaje de novios Mortimer acude a casa de sus tías con las que vivía, a presentarles a su esposa y para recoger sus papeles. Por casualidad descubre el cadáver de un hombre en un arcón. Es entonces cuando sus encantadores y viejecitas tías, le hacen una confidencia: Las autoras del asesinato han sido ellas y el difunto es un tal señor Haskins, al que han envenenado para librarle de la soledad que tanto le agobiaba. Y no ha sido el primero.

Capra rueda con gran economía de medios una comedia muy negra y algo cruel que supuso su retorno al cine de ficción tras la serie de documentales rodados durante la Segunda Guerra Mundial. Su estreno en España se produjo el 5 de abril de 1947.

17 Nicholas Ray, 1955 Rebelde sin causa

Protagonizada por James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran, Corey Allen y Dennis Hopper. Una película emblemática de la generación del rock and roll de los 50 en la que James Dean fue su héroe. Un joven que ha crecido rodeado de complejos que le han creado sus padres encuentra, en la nueva ciudad donde se ha trasladado junto a su familia, el amor en la persona de una chica que sufre la misma situación que él. Fue la película que consagró definitivamente a James Dean y su personaje ha sido posteriormente imitado hasta la saciedad.

Tres jóvenes, Jim Stark (James Sean), Judy (Natalie Wood) y Platón (Sal Mineo) coinciden en una comisaría. Cada uno está allí por un motivo distinto: Jim está borracho, Judy se ha escapado de su casa y Platón acababa de matar a tiros a unos cachorros. El inspector Ray (Edward Platt) descubre que los tres mantienen una relación conflictiva con sus familias. A Jim y a Judy los van a recoger sus padres, pero Platón, hijo de una pareja divorciada, tiene que conformarse con la visita de la criada negra que vive con él.

Todos los jóvenes protagonistas tienen una sicología compleja, con problemas familiares, algunos atormentados y rompiendo con unos caducos comportamientos sociales que les hacen estar siempre al borde del abismo. Nicholas Ray los cuida y los entiende. Nicholas Ray huye de los clásicos tópicos del tema y se implica con sus personajes rodando el filme en un cuidadísimo cinemascope. La película fue nominada al Oscar al Mejor Actor Principal (Sal Mineo), Mejor Actriz Principal (Nathalie Wood) y Mejor Guión Adaptado. Entre nosotros se estrenó el 20 de febrero de 1964.

16 Vincente Minelli, 1953 Melodías de Broadway

Protagonizada por Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanette Fabray, Jack Buchanan y James Mitchell. Uno de los grandes musicales del cine y de los más logrados de Vincente Minnelli. Pese al título castellano, nada tiene que ver con la serie 'Melodías de Broadway', que popularizó el género en los años 30, salvo que se desarrolla en el mundo del teatro de Broadway. Minnelli se vuelca aquí hacia lo más abiertamente popular. La película tiene un delicioso sentido del humor y conserva el estilismo y buen gusto habitual en este director.

Una estrella de cine llamada Tony Hunter (Fred Astaire) se encuentra en el momento más bajo de su popularidad de su trayectoria, por lo que intenta producir e interpretar un muical de Broadway que vuelva a relanzar su fama. Contacta para ello cos sus amigos Lester Marton (Oscar Levant) y Lily (Nanette Fabray), para que le escriban una obra a su medida. Sin embargo, todo se complica cuando el director propuesto se muestra como un genio creído y pretencioso que, para llamar la atención todo lo posible, pretende transformar el espectáculo en una nueva versión de 'Fausto'.

La película posee números musicales legendarios, sofisticados y muy espectaculares como 'That's entertainment', auténtica cumbre del género que se convierte desde entonces en la mejor sintonía sobre el mundo del espectáculo. Todas las canciones están escritas por Howard Dietz y Arthur Schwartz. Fred Astaire protagoniza la cinta en su mejor momento artístico y forma una pareja muy completa con Cyd Charisse, también mejor que nunca. Fue nominada al Oscar al Mejor Guión, a la Mejor Música y al Mejor Diseño de Vestuario. su estreno fue el 20 de septiembre de 1955.

15 George Cukor, 1981 Ricas y famosas

Protagonizada por Jacqueline Bisset, Candice Bergen, David Selby, Hart Bochner, Steven Hill y Meg Ryan. George Cukor se despidió del cine, con 82 años, con esta película, un actualizado remake de un viejo filme de los años cuarenta protagonizado por las eternas rivales Bette Davis y Miriam Hopkins después de que el director inicialmente previsto, Robert Mulligan, abandonara el proyecto por desavenencias con una de las protagonistas, Jacqueline Bisset, que era también productora del filme. Cukor demostró inteligencia, sabiduría y un perfecto conocimiento del universo femenino en esta historia de comprensión y amistad entre dos mujeres que optarán por caminos diferentes.

Estados Unidos, años 40. Merry Noel (Candice Bergen) y Liz Hamilton (Jacqueline Bisset), íntimas amigas desde el colegio, donde habían sellado un pacto de fidelidad, se separan cuando Merry se casa. Veinte años después, Merry, prototipo de mujer burguesa, madre y ama de casa, se ha convertido en una popular escritora de best-sellers. Liz, en cambio, como escritora de carácter intelectual, no goza de la misma popularidad. Aprovechando una gira por California, Liz visita a Merry, que parece feliz dentro de un ambiente frívolo y superficial. El reencuentro sacará a relucir lo que ambas han cambiado durante todo ese tiempo.

Como en todas las películas de Cukor, cuenta con ua sabia dirección de actrices, legendaria en este director, lo que contribuyó decisivamente a las excelentes composiciones de Jacqueline Bisset y Candice Bergen en un filme que alterna con indudable maestría el drama y la comedia, proporcionando además a Meg Ryan uno de sus primeros papeles relevantes. Memorable banda sonora a cargo del romántico compositor francés George Delerue. Se estrenó el 17 de febrero de 1982.

14 John Huston, 1950 La jungla de asfalto

Ampliar Protagonistas de 'La jungla de asfalto'. RC

Protagonizada por Sterling Hayden, Louis Calhern, Jean Hagen, James Whitmore y Marilyn Monroe. Todo un clásico del cine negro que toma como base argumental una novela del especialista W.R. Burnett en torno a los preparativos de un atraco a una joyería llevado a cabo por un grupo de 'outsiders'. De nuevo aparecde aquí la tradicional filosofía de John Huston del perdedor, aparece aquí apoyada por la imposiblidad de que el criminal salirse con la suya.

Roc Riedenschneider (Sam Jaffe) sale de la cárcel decidido a llevar a cabo un importante robo de joyas. Alonzo Emmerich (Louis Calhern), un abogado en bancarrota como consecuencia de un loco romance con Angela (Marilyn Monroe), está dispuesto a ser su 'socio' en el asalto. Junto a Gus Minissi (James Whitmore) y Dix Handley (Sterling Hayden), Doc y Alonzo perpetran el robo conforme a lo planeado, pero pronto la policía termina acorralándoles.

Excelente estudio de caracteres de los distintos integrantes de la banda resultando en este sentido admirables las composiciones de Sterling Hayden y Sam Jaffe, este último dando vida al cerebro del grupo que será detenido tras sucumbir a los encantos de la belleza y la juventud. Igualmente este clásico de Huston propició una de las primeras apariciones de la mítica Marilyn Monroe. La película fue nominada al Oscar al Mejor director, al Mejor Guion, al Mejor Actor Secundario (Sam Jaffe), al Mejor Guion y a la Mejor Fotografía. Su estreno tuvo lugar el 18 de diciembre de 1950.

13 Peter Bogdanovich, 1972 ¿Qué me pasa, doctor?

Protagonizada por Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Madeleine Kahn, Kenneth Mars, Austin Pendleton y Michael Murphy. Un cinéfilo de pro, como Peter Bogdanovich, no podía permanecer ajeno a uno de sus géros de referencia, la comedia. Si bien 'La fiera de mi niña' es el principal modelo de referencia, '¿Qué me pasa, doctor?' supone un cálido y sentido homenaje a la comedia americana, desde los slapstick hasta la comedias de Howard Hawks, sobre la lucha de los sexos. Ryan O'Neal y Barbra Streisand no hacen olvidar las comedias de Cary Grant y Katherine Hepburn, pero cumplen con la típica regla del género sobre la atracción de los contrarios.

Howard Bannister (Ryan O'Neal) es un joven musicólogo, serio, tímido y despistado. Acude a un hotel de San Francisco con su novia para participar en una convención en la que se le va a conceder una beca para poder seguir investigando. Ambos, verán modificadas de repente sus vidas al verse implicados en un robo de joyas. Howard, por su parte, conoce a Judy (Barbra Streisand) una joven que le hará vivir una serie de situaciones disparatadas y que se encargará de hacerle un poco más infeliz su existencia. Una vulgar maleta de cuadros, donde se supone están las joyas robadas, es el detonante de los líos, confusiones y sospechas entre varios clientes del hotel, ya que todos tiene el mismo modelo de maleta.

La película posee excelentes gags (recordemos el de las dos personas cruzando una calle aparentemente desierta con un gran cristal) o los enredos con unas maletas exactamente iguales por fuera pero con un contenido sorprendentemente distinto en cada una, con risa asegurada durante hora y media. Se estrenó el 12 de septiembre de 1972.

12 Elia Kazan, 1955 Al Este del Edén

Protagonizada por Julie Harris, James Dean, Raymond Massey, Burl Ives y Richard Davalos. La película que consagró a James Dean como un mito. Alumno de Elia Kazan en el famoso Actor's Studio, el director le ofreció el protagonismo de esta adaptación de Steinbeck en la que a través de la novela Kazan mostraba una parábola de resonancias bíblicas sobre la historia de Caín y Abel, sobre el puritanismo americano y sobre la toma de decisiones que pueden resultar incomprendidas, con las que de nuevo se autojustificaba ante su actitud delatora en los años de la Caza de Brujas.

Cal Trask (James Dean), un joven rebelde, sigue a una mujer mayor hasta una casa aislada que cumple la función de local de juego y casa de citas. Es 1917 y después regresa a su pueblo donde ve a su hermano Aaron (Richard Davalos) y su novia Abra (Julie Harris) que salen del colegio, entre un grupo de estudiantes, al terminar las clases de un día cualquiera. La posibilidad de que Estados Unidos entren en guerra es el tema obligado de todas las conversaciones. Sin embargo, en ese instante, la mayor preocupación de Aaron es Cal, que, inesperadamente, hace su aparición en el patio del colegio, después de una inexplicable ausencia de su casa la noche anterior. Cal acompaña a Abra y a Aaron que se dirigen hacia la cámara frigorífica de su padre, Adam Trask (Raymond Massey), al que encuentran muy entusiasmado, explicando a Will Hamilton (Albert Dekker) su proyecto de conservar las verduras frescas por un sistema de refrigeración.

Adam, al presentar a su amigo Hamilton a sus dos hijos, no disimula que es Aaron su preferido. Cuando su padre se va, Cal se sube sobre la cámara y, salvajemente, arroja las barras de hielo, mientras Abra y Aaron le miran sorprendidos sin comprender los motivos de su extraña actitud. Aunque en el fondo solo sea más que una profunda disconformidad con todo, una rebeldía contra el mundo que le rodea. Se siente incomprendido y humillado hasta por su propio padre. Esa noche Cal confiesa a Aaron que su madre no ha muerto, como les había dicho su padre, cosa que Aaron niega enfurecido. Cal regresa a la casa aislada donde había estado el día anterior. Allí una camarera le conduce subrepticiamente hasta el despacho de Kate (Jo Van Fleet), la mujer a la que había estado siguiendo, que es la dueña del establecimiento. Esta le zarandea y le expulsa del local, pero en la oficina del sheriff Cal confirma sus sospechas: Kate es su madre.

Oscar a la Mejor actriz Secundaria (Jo Van Fleet), fue nominada al Oscar en las categorías de Mejor Director, Mejor Actor (James Dean) y Mejor Guión Adaptado. Destaca también la exelente banda sonora de Leonard Rosenman, que también debutaba e el cine interpretando al profesor de piano de James Dean. Se estrenó en espala el 6 de octubre de 1958.

11 Robert Altman, 1971 Los vividores

Ampliar Warren Beatty y Julie Christie. RC

Protagonizada por Warren Beatty, Julie Christie, Rene Auberjonois, William Devane, John Schuck, Corey Fischer, Bert Remsen, Shelley Duvall y Keith Carradine. Uno de los primeros y más prestigiosos trabajos (la película fue incluida entre las diez mejores de la década) de Robert Altman, que propone una visión desmitificadora del Oeste. Warren Beatty da vida a un hombre insignificante que, con la ayuda de una madame de un burdel (maravillosa Julie Christie), lleva la prostitución organizada al viejo Oeste, perdiendo finalmente su imperio a favor de los más poderosos que él.

A comienzos del siglo XX, en el salvaje Oeste, cerca de la frontera entre Washington y Canadá, se encuentra la localidad de Presbyterian Church (Rene Auberjonois) en el pueblo también existe una taberna, que regenta Patrick Sheechan, un irlandés de mal carácter. Hasta allí llega John Q. McCabe (Warren Beatty), un espabilado jugador de cartas, quien mantiene a los mineros jugando al póker, semana tras semana. Su intención es montar un prostíbulo con el dinero ganado Pronto llega también al pueblo una mujer adicta al opio, Mrs. Miller (Julie Christie), que se convierte en su amante. Ambos se asocian montando un burdel que en poco tiempo se convertirá en el negocio más rentable de todo el lugar. Las adineradas fuerzas vivas del lugar, viendo los beneficios que genera el negocio en que se ha transformado el establecimiento, intentan comprarlo.

Es un western crepuscular que borra la nobleza y grandeza habitual del género y que arremete contra el llamado sueño americano a través de una bella y pesimista historia de eternos perdedores con una cuidada fotografía de tonos pasteles que firma Vilmos Zsigmond retatando los paisajes nevados como nadie, y con una estupenda banda sonora de Leonard Cohen. Se estrenó el 16 de septiembre de 1971.

10 Alfred Hitchcock, 1954 Crimen perfecto

Protagonizada por Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson y Leo Britt. Alfred Hitchcock adapta la obra teatral de Fredric Kontt ciñéndose al texto original y manteniendo la tensión del espectador. La película fue rodada en 3-D, sistema de moda en la época, si bien Hitchcock muestra más preocupación en contar la historia que en cómo contarla.

Margot Wendice (Grace Kelly), una mujer de buena posición casada con Tony (Ray Milland), un ex jugador de tenis, mantiene relaciones con Marck Halliday (Robert Cummings), un amigo de los dos. Al regresar éste de un viaje por América, Margot le comunica que deben romper sus relaciones porque ha mejorado su situación con su esposo y además, porque una de las cartas que él le escribiera ha sido robada y está siendo víctima de un chantaje. El marido llega a casa y anima a la pareja para que vaya al teatro y, a continuación, telefonea a un tal Lesgate (Anthony Dawson), a quién le expone un complicado plan que acabará con la muerte de su esposa para heredar su fortuna. Cuando Tony y Marck acuden a una reunión, Lesgate entra en la casa con la llave que Tony le ha proporcionado, intenta estrangular a Margot, pero ésta encuentra unas tijeras y es el desconocido quién muere. A primera vista todo parece indicar que Margot ha sido la que ha cometido el asesinato porque era víctima de un chantaje. Margot es procesada y condenada a muerte. Pero el inspector Hubbard (John Williams), que investigó el caso, ayudado por Marck, no acaba de verlo claro y no está de acuerdo con el veredicto.

La secuencia del intento de estrangulamiento de Grace Kelly (que aquí ejerce de típica rubia hitchcockniana), y la posterior muerte del agresor con unas tijeras clavadas en la espalda figura por derecho propio entre las más memorables de su autor. Ray Milland, un actor hasta entonces encasillado en la comedia, mostró aquí el lado más oscuro de su personalidad, mientras que Kelly inició aquí una fructífera relación profesional con Hitchcock que se haría extensible a dos nuevos títulos, 'La ventana indiscreta' y 'Atrapa a un ladrón'. La película se estrenó en España el 23 de febrero de 1954.

9 Bob Rafelson, 1981 El cartero siempre llama dos veces

Protagonizada por Jack Nicholson, Jessica Lange, John Colicos, Michael Lerner, John P. Ryan y Anjelica Huston. Una novela de James M. Cain, llevado a la pantalla en diferentes ocasiones, alcanza aquí todo su espléndor gracias a un modélico guion de David Mamet y unas interpretaciones en estado de gracia de Jack Nicholson y Jessica Lange. Bob Rafelson, uno de los directores más representativos del llamano «nuevo cine americano», consigue entretejer con maestría una densa red de sucesos y emociones en torno a la relación amorosa entre la pareja protagonista que se mantienen a lo largo de todo el film con un realismo sorprendente.

La acción se sitúa en Estados Unidos, durante la Depresión económica, una época de conflictos, problemas y miseria. Al restaurante de una carretera secundaria llega un autostopista, Frank (Jack Nicholson), un buscavidas El dueño, Nick (John Colicos), le atiende y le ofrece un trabajo, para atender el surtidor de gasolina, pero él lo rechaza. Sin embargo, cuando aparece Cora, (Jessica Lang), la sensual y atractiva mujer del propietario del local, Frank decide quedarse. Frank se instala en la caseta que hay junto al surtidor en donde, además de expender gasolina, realizará funciones de mecánico. El trabajo incluye comida, pero como la caseta carece de cocina Frank deberá ir al restaurante. Con el paso de los días, Frank va ampliando sus relaciones tanto con Nick como con Cora. Así, Frank se entera de lo solitaria, insatisfecha y aburrida que es la vida de Cora que se casó con Nick, algo mayor que ella, por conveniencia y no por amor. Con el tiempo, ocurre lo inevitable. Un día que Nick está ausente, FranK y Cora mantienen un primer contacto sexual en la cocina. Convertidos en amantes, comienzan una sórdida relación que les empuja a planear el asesinato de Nick para quedarse con su dinero e iniciar juntos una nueva vida. Traman el crimen perfecto, lo perpetran mediante un accidente provocado, en el que resultan ser ellos las víctimas, y se enfrentan a la justicia con el miedo de ser traicionados por el otro. Pero la historia no acabará así, el destino puede llegar a la puerta nuevamente.

David Mamet que pone el acento en las relaciones sexuales de los dos protagonistas, refleja magistralmente toda una época americana y cuenta con unos excelentes trabajos de Jack Nicholson y de Jessica Lange, cuya secuencia erótica entre ambos sobre la mesa de la cocina ha hecho historia. Se estrenó el 29 de mayo de 1981.

8 Sam Peckinpah, 1969 Grupo salvaje

Protagonizada por William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, Ben Johnson o Emilio Fernández. La incuestionable obra maestra de Sam Peckinpah que supone toda una desmitificación del western. Es una película en la que se sintetizan todas las constantes creativas de este director: amistad traicionada, personajes desarraigados y violentos y pistoleros otoñales, a través de la historia de una banda de forajidos en la que será su última misión en un lejano oeste cambiante por el ritmo de los tiempos.

Una banda de forajidos, liderados por Pike Bishop (William Holden), disfrazados bajo unos uniformes militares acuden a San Rafael, una pequeña ciudad en la frontera de Texas, dispuestos a asaltar el banco local. Pero Deke Thronton (Robert Ryan), un antiguo cómplice de Pike, ahora al servicio de la compañía del ferrocarril, les espera y les tiende una emboscada. Cuando Pike y los suyos se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Se organiza un tiroteo en el que mueren muchos civiles. Pike y sus hombres descubren que los sacos que han robado contienen chatarra y no oro. Se ven obligados a cruzar la frontera y refugiarse en México, donde ofrecen sus servicios a Mapache (Emilio Fernández), un general rebelde. Por encargo de él, asaltan un tren cargado de municiones y armas. La operación funciona a pesar de Deke Thornton que no cesa en su persecución. Tras la operación, Mapache no siente ninguna necesidad de pagar lo prometido a Pike y los suyos, y toma como rehén a Angel (Jaime Sánchez), uno de los hombres de Pike, dejando a sus soldados que lo torturen. Pike y sus compañeros en vez de abandonar a Angel a su destino, movidos por su propio código del honor entran en el campo de Mapache. Es el comienzo de una verdadera masacre con Pike y sus camaradas y Mapache y los suyos disparándose mutuamente.

En esta dramática lucha entre el nuevo Oeste que surgía con los albores del siglo XX y el viejo oeste que se esfumaba para siempre, Peckinpah acentúa el tono desesperadamente romántico de la historia, buscando el contraste con el estallido final de violencia, tan habitual en todas las películas de este director. Su estilo narrativo incluye las habituales ralentizaciones de escenas y el montaje fragmentado. Excelente utilización del formato panorámico y reparto brillantísimo. Peckinpah montó la película con una duración de 190 minutos, siéndole suprimidos 52 por parte de los productores. A nostros llegó el 19 de enero de 1970.

7 Esplendor en la hierba

Ampliar Warren Beatty y Natalie Wood. RC

Protagonizada por Natalie Wood, Warren Beatty, Pat Hingle, Audrey Christie, Barbara Loden, Zohra Lampert y Fred Stewart. Melodrama de desaforado romanticismo, que firma Elia Kazan a partir de un guión de William Inge, autor también de los guiones de 'Bus Stop' y 'Pic Nic', entre otros, con la acción situada hacia finales de la década de los años veinte del siglo XX, cuando los Estados Unidos están a punto de sumergirse en una gran depresión económica y social. Este factor, sumado a la incomprensión generacional ya apuntada por el propio director en 'Al este del Edén', marcará el triste destino de la pareja protagonista, deparando a ambos un desenlace que les conducirá a la desolación y la locura.

En una pequeña localidad de Kansas, en 1928, con la Gran Depresión que llevó a la ruina a muchas familias estadounidenses en ciernes, dos adolescentes, Deanie (Natalie Wood) y Bud (Warren Beatty) se aman y desde el primer momento deciden no separarse jamás. Aunque ellos desean contraer matrimonio cuanto antes, sus padres se oponen a ello de momento, aconsejándoles paciencia y que esperen a que él tenga un porvenir. Especialmente el padre del chico, nuevo rico metido en los negocios del petróleo, tiene grandes proyectos para él, en contra de su verdadera vocación, ya que el joven desea convertirse en granjero. Pero el padre, con una total incomprensión de sus problemas, fuerza su vocación y le obliga a estudiar en la universidad, donde se entrega a la mala vida, abandonando a su novia, a la que quiere respetar y de la que se cree indigno. Ella, creyendo que él no la ama, y al enterarse de sus relaciones con una compañera, sufre una crisis terrible, en la que intenta quitarse la vida, siendo rescatada cuando iba a perecer, pero teniendo que ser internada en un sanatorio psiquiátrico. Cuando sale de él, años más tarde, se encuentra con su antiguo prometido, cuya familia se ha arruinado como consecuencia de la depresión económica, casado con la camarera de un restaurante italiano con la que mantuvo relaciones durante su estancia en la ciudad, compartiendo una pequeña granja.

Estamos ante una película llena de lirismo y de amargura, que contrasta con el realismo de otras películas de este brillante director. El famoso poema «Oda a la inmortalidad», de William Wordsworth: «Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello, que me deslumbraba. Aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba de la gloria en las flores, no hay que afligirse. Porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo», incluido en el filme, resume el argumento. En España se estrenó el 26 de diciembre de 1962.

6 Martin Scorsese 1990 Uno de los nuestros

Protagonizada por Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Braco, Paul Sorvino, Frank Sivero y Tony Darrow. Martin Scorsese profundiza en cómo se crea un gángster con esta adaptación de una novela de Nicholas Pileggi en torno a la actual mafia neoyorquina. Rodada de forma muy brillante, con un ritmo muy ágil, cuenta con unas extraordinarias interpretaciones, significando la consagración definitiva de Joe Pesci, un eterno segundón de gran número de películas, con un trabajo que fue premiado con el Oscar.

Henry Hill es un niño de 13 años completamente fascinado por los gangsters de su barrio del Este de Nueva York, en Brooklyn. Hijo de padre irlandés y madre siciliana, entra a formar parte de la familia Pauline, dueña absoluta de la zona, siendo tomado bajo su protección por el patriarca Paul Cicero Pauline (Paul Sorvino). Rápidamente asciende dentro de la organización llamando la atención de Jimmy Conway (Robert de Niro), irlandés como su progenitor, que será el encargado de conducir sus primeros pasos dentro del hampa local junto a Tommy de Vito (Joe Pesci), un irascible pistolero de origen siciliano.

Años después Henry Hill (Ray Liotta) es detenido y condenado a cuatro años de cárcel, permaneciendo fiel al pacto de silencio sellado con la organización. Cuando abandona la prisión consigue una sólida reputación dentro del clan de los Pauline. Se casa por el rito hebreo con Karen Hill (Lorraine Bracco), una rica muchacha judía a la que ha conocido en compañía de Tommy. Durante una bronca en un bar, Henry, Jimmy y Joe se deshacen de Billy Bats (Frank Vinncent), un pequeño capo bien relacionado con los Pauline. Después de rematarlo en el maletero del coche de Henry, entierran su cuerpo. Paul sospecha de su participación en la misteriosa desaparición y le advierte para que cuide sus amistades, sobre todo cuando el tráfico de drogas ha comenzado a ser una actividad muy lucrativa. Vista con reticencias por los Pauline frente al entusiasmo de Henry. La banda perpetra un robo en unas oficinas del aeropuerto, logrando un botín de siete millones de dólares. Sucesivamente van siendo asesinados todos los que han tomado parte en el atraco. La respuesta de Paul no se hace esperar y envía a un sicario para que acabe con Tommy. Metido de lleno en el narcotráfico, Henry es detenido y para salvar el pellejo no duda en acogerse al programa de protección del gobierno americano, declarando en contra de Paul y Jimmy.

El filme está narrado en un largo flash back donde el narrador, en off, dice una de las frases más famosas de la historia del cine: «desde pequeño siempre quise se un gángster», en en ella Scorsese mezcla con maestria las recetas de la salsa para spaghettis y la sangre de los asesinatos. Se estrenó el 19 de octubre de 1990.

5 Ernst Lubitsch, 1939 Ninotchka

Protagonizada por Greta Garbo, Melvyn Douglas, Ina Claire, Bela Lugosi, Sig Rumann, Felix Bressart y Alexander Granach. Una de las grandes obras maestras de Ernest Lubitsch, que parte de un guión coescrito por Billy Wilder en el que ya hacía gala de su cinismo sarcástico que será una de las marcas de identidad de su cine. A la suma de los talentos de Lubitsch y Wilder hay que sumar a Greta Garbo, por entonces en todo su esplendor, que como se encargó de anunciar la publicidad de la época, se reía por primera vez en la pantalla.

Los camaradas Iranoff (Sig Rumann), Buljanoff (Felix Bressart) y Kopalski (Alexander Granach) han sido enviados a París para obtener dinero para el Gobierno ruso mediante la venta de las joyas confiscadas a la gran duquesa Swana (Ina Claire), que vive en la capital francesa. Los tres camaradas se instalan en un hotel de lujo mientras los tribunales franceses deciden quién es el verdadero propietario de las joyas. El amante de Swana, el conde Leon d'Algout (Melvyn Douglas) ayuda a la duquesa enseñándoles a los tres camaradas rusos la buena vida de París en espera de la decisión de los jueces. Ante el cariz que toman las cosas, el Gobierno ruso envía a Nina Ninotchka Ivanovna Yakushova (Greta Garbo) a arreglar las cosas. Camino de la Torre Eiffel conoce a Leon y, sin saber quién es, va a su apartamento. Cuando cada uno se da cuenta de quién es el otro, ambos se marchan. Al día siguiente la sigue a un pequeño café en el que, finalmente, la hace reír, aunque accidentalmente, y ella se transforma en una mujer diferente.

Mientras que Iranoff, Buljanoff y Kopalski se encuentran completamente entregados al desenfreno capitalista, Ninotchka se compra un sombrero ridículo que antes le había parecido estúpido, y se viste con elegancia para volver al apartamento de Leon. Más tarde él la lleva a un club nocturno y Ninotchka se emborracha. De regreso al hotel abre la caja fuerte dónde están guardadas las joyas, para enseñárselas a Leon, y se queda dormida. A la mañana siguiente Swana le dice que ya tiene las joyas, robadas por Rakonin (Gregory Gaye), un conde ruso que trabaja de camarero en el hotel, cuando ella se dejó la caja fuerte abierta. Swana promete a devolver las joyas sin Ninotchka regresa a Rusia sin Leon. Aunque le ama, ella acepta las condiciones de swana porque es su deber y se marcha sin despedirse. León intenta desesperadamente un visado para ir a Rusia a buscarla, sin ningún éxito y el gobierno ruso censura incluso sus cartas de amor. Pero Ninotchka y Leon se reúnen finalmente cuando a ella la envían a Estambul a arreglar otra chapuza de Iranoff, Buljanoff y Kopalski. Leon la convence de que no vuelva a Rusia.

El filme, que sigue conservado toda su ironía, tuvo un remake musical, dirigido por Rouben Mamoulian en 1957 con el título de «La bella de Moscú». Su estreno español tuvo lugar el 12 de abril de 1941.

4 Howard Hawks, 1959 Río Bravo

Ampliar John Wayne en 'Río Bravo'. RC

Protagonizada por John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan, Ward Bond y John Russell. Uno de los grandes western de la historia del cine y una obra maestra absoluta de Howard Hawks, quién junto a 'El Dorado' y 'Río Lobo' recrea una trilogía en torno a los mitos del oeste. Hawks realizó este western modélico como contestación a las pretensiones intelectuales de 'Sólo ante el peligro' de Fred Zinneman.

Hohn T. Chance (John Wayne), Sheriff de Río Bravo, ciudad en la frontera con México, arresta a Joe Burdette (Claude Akins), acusado del asesinato de un hombre desarmado. Nathan (John Russell), hermano del acusado y poderoso ganadero, sitia la ciudad con sus hombres, de forma que al sheriff le resulte imposible entregar al prisionero al agente especial del gobierno. Pistoleros del ganadero se introducen en la ciudad para tratar de liberar al prisionero. El sheriff, que en un principio cuenta solo con la ayuda del anciano Stumpy (Walter Brennan) y de Dude (Dean Martín), borracho oficial del pueblo, que pronto se reforma, verá reforzada su posición con la presencia de la joven Fethers (Angie Dickinson) y la llegada de su amigo Pat Wheeler (Ward Bond) y sus hombres. La primera víctima de los pistoleros es Pat Wheeler, más tarde Dude es capturado en su puesto de guardia y los forajidos lo ofrecen a cambio del detenido. En el momento del intercambio de rehenes se produce el enfrentamiento final contra los pistoleros, que son muertos o detenidos. Río Bravo recupera su tranquilidad y el sheriff Chance se queda junto a Feathers, que resultó ser una jugadora tramposa.

La lealtad y la profesionalidad, dos de los pilares que sustentan el cine de este director, están aquí presentes junto a un sentido parejo de la aventura y la comedia, una combinación con momentos muy brillantes con un excepcional reparto. Hawks volvería sobre el mismo tema posteriormente en 'El Dorado', casi una parodia, igualmente brillante, sobre el mismo tema. Su estreno tuvo lugar el 23 de noviembre de 1959.

3 (Howard Hawks, 1946 El sueño eterno

Protagonizada por Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Charles Waldron, Martha Wickers, John Ridgely, Dorothy Malone y Peggy Krudsen. También de Howard Hawks, director que triunfó en todos los gérenos cinemarográficos, es esta adaptación de la novela homónima de Raymond Chandler. Con los recién casados Humphrey Bogart y Lauren Bacall como protagonistas, demostrando su excelente química, la película incide en las relaciones de Philip Marlowe con las muchas mujeres que lo rodean y los eficaces y divertidos diálogos, frente a una historia complejaa y apoyada en la palabra.

En Hollywood, el rico, viudo y viejo general Sternwood (Charles Waldron) contrata al detective privado Philip Marlowe (Humphrey Bogart) al que le encarga que investigue la desaparición de uno de sus hombres de confianza y que descubra quién chantajea, con fotos comprometedoras, a su hija menor, Carmen Sternwood (Martha Wickers). El asunto se complica cuando la hija mayor, Vivian Sternwood (Lauren Bacall), soberbia e imperiosa, mal educada e provocativa, que también se mueve en círculos poco recomendables y ha tenido varios matrimonios, descubre que su hermana ha matado a uno de sus chantajistas. Marlove descubre a Carmen Sternwood en la casa de un hombre que según dice, se dedica al negocio de libros raros, drogada y vestida únicamente con un kimono chino tras someterse a una sesión de fotos para los clientes del dueño de la casa. Vivian trata de ayudar a su hermana y se enamora de Marlowe, que logra detener al malvado Eddie Mars (John Ridgely), que está detrás del asunto.

Una cumbre del cine negro realizada en el mejor periodo del género, que una vez finalizado el rodaje, la película tardó dos años en estrenarse debido a que se siguió trabajando en el montaje hasta que la Warner Bros estuvo conforme con el resultado. Una película imprescindible. A España llegó el 4 de abril de 1972 en un ciclo dedicado a Humphrey Bogart.

2 David Lean, 1965 Doctor Zhivago

Protagonizada por Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod Steiger, Alec Guinness, Tom Courtenay, Siobhan McKenna y Ralph Richardson. Una de las más famosas superproducciones del director británico David Lean, una imprescindible obra maestra. Tomando como base la novela del premio Nobel ruso Boris Pasternak, 'Doctor Zhivago' ilustra una historia de amor con ribetes épicos, ambientada en los turbulentos años de la Revolución Rusa, que marcará las vidas de sus protagonistas. Una larga, hermosa y muy emotiva película en donde el ser humano está por encima de ideologías y revoluciones.

En una central hidroeléctrica soviética de la Rusia de los años 60, un oficial del ejército soviético, el general Yevgraf Zhivago (Alec Guinness), hermanastro del Dr. Zhivago, busca entre las trabajadoras a la posible hija de aquel. Cuando cree haber encontrado a la persona que buscaba le narra la historia de su hermanastro. Yuri Zhivago (Omar Sharif) es un cirujano y poeta en la época del advenimiento de la Revolución rusa. Está casado con Tonya (Geraldine Chaplin), una joven de la alta burguesía que le quiere y le admira, tiene un pasar tranquilo. Pero Zhivago se terminará enamorando de Lara (Julie Christie). Lara es una mujer hermosa y desgraciada que está atada a Victor Komarovsky (Rod Steiger), un hombre mayor perteneciente a la burguesía adinerada, que la posesiona obsesivamente y que sólo quiere sexo con ella.

Tras abandonar de una manera un tanto violenta esa vida miserable y casarse con Pasha Antipov (Tom Courtenay), un joven revolucionario tremendamente entregado a sus ideales, Lara terminará sirviendo como enfermera en el frente durante la Primera Guerra Mundial, donde coincidirá con Yuri Zhivago, que ejerce como médico en el frente, dando comienzo así el futuro romance. Zhivago duda acerca de lo que debe hacer, si seguir con su pasión por Lara o si debe ser fiel a su esposa. La Primera Guerra Mundial, primero, y la revolución, después, cambian su vida profundamente como la de toda la población. Es reclutado a la fuerza por partisanos rojos debido a su titulación médica, pero logra finalmente escapar convirtiéndose así en un desertor. Sus sentimientos hacia Lara siguen vivos. Zhivago se encuentra con ella en un pequeño pueblo y la lleva a vivir a los Urales en medio de la soledad y la nieve. Zhivago es un desertor y que además Lara está muy vigilada por las autoridades soviéticas ya que su marido, Pasha Antipov, se está convirtiendo en una figura demasiado poderosa y fuera de control. Allí, en un palacete abandonado y cubierto de nieve, mientras está con ella, los poemas fluyen en la mente de Yuri y finalmente crea el poema Lara, una evocación apasionada de sentimientos de amor y una hermosa música. Pasan los meses y todo es felicidad. Sin embargo, Lara es localizada por Victor Komarovsky, el cual trabaja para la URSS en esos momentos. Este intenta convencer a ambos de que le acompañen al este debido al peligro que corren. Lara y Yuri acceden, pero este finalmente decide no ir. Separándose así de Lara definitivamente. Pasan los años, Yuri Zhivago se desplaza por un tranvía por Moscú y alcanza a divisar a Lara caminando por la acera, que está igual que años atrás. Le hace señas, le grita, pero el grito enmudece en su garganta, baja apresuradamente del tranvía y fallece de un ataque cardíaco. Lara ni se entera, tampoco Yuri se alcanza a enterar que Lara ha tenido una hija de su relación con el. Es la hija quien finalmente escucha la historia de labios de su tío, aunque ella niega ser hija de Lara.

Buena parte del rodaje del filme tuvo lugar en escenarios naturales españoles, como las calles de Moscú reconstruidas en las afueras de la capital y con uno de los tranvías que entonces circulaban, como si fuera moscovita. A destacar las interpretaciones de Omar Shariff, Julie Christie, Geraldine Chaplin y de los «malos» Rod Steiger y Tom Courtenay, con numrosos actores españoles en papeles secundarios, la hermosa fotografía (gran parte del filme se rodó en localizaciones españolas de Madrid, Segovia y Soria) y sobre todo la espléndida banda sonora de Maurice Jarre que ha dado varias veces la vuelta al mundo y que colabora en gran medida a la profunda emoción del filme. Estre nosotros se estrenó el 30 de octubre de 1966.

1 Stanley Donen y Gene Kelly, 1952 Cantando bajo la lluvia

Ampliar Imagen de 'Cantando bajo la lluvia'. RC

Protagonizada por Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell, Cyd Charisse, Douglas Fowley, Rita Moreno, Dawn Addams, John Albright, Betty Allen, Sue Allen, Marie Ardell, Bette Arlen y Jimmy Bates. Uno de los grandes musicales de la historia del cine surgido de la unión de los genios de Stanley Donen y Gene Kellyy una obra maestra absoluta el Cine con mayúsculas. En pleno cambio del cine mudo al sonoro, un actor, una corista y un músico harán todo lo posible para que los estudios Monumental Pictures estrenen a tiempo una película.

Hollywood, 1927. Una noche es estreno en el Teatro Chino de Grauman. Dora Baile (Madge Blake), una conocida periodista recibe a los protagonistas de la película, Don Lockwood (Gene Kelly) y Lina Lamont (Jean Hagen). A las preguntas de Dora, Don responde con una versión épica, y sustancialmente falsa, de sus inicios en el cine. Tras recorrer todos los pequeños teatros de variedades, en unión de su fiel Cosmo Brown (Donald O'Connor), Don empieza su carrera en Hollywood como extra hasta que logra persuadir al director Roscoe Dexter (Douglas Fowley) de que le permita actuar como doble en escenas peligrosas; sus hazañas como extra atraen la atención del productor R. F. Simpson (Millard Mitchell), el jefe de Monumental Pictures y se convierte en actor, formando pareja con la estrella Lina Lamont, una rubia espectacular de poco cerebro y voz chillona, con la cual finge tener un idilio, una estrategia promocional para lanzar sus películas.

Huyendo de los cazadores de autógrafos que le acosan, Don va a parar al descapotable de Kathy Selden (Debbie Reynolds), una joven aspirante a actriz que no oculta su desprecio por el cine y sus gentes. Pero en una fiesta en la mansión de Simpson, Don ve a Kathy saliendo de un pastel, para bailar un dinámico charlestón y descubrir que es sólo una corista. La rabiosa muchacha le tira una tarta de crema que va a parar al rostro de Lina. En esa fiesta se presenta la última novedad de Hollywood, un cortometraje sonoro. Pero Simpson no cree en el futuro del invento y continúa el rodaje de su última producción muda, «El caballero duelista», mientras Don, con la ayuda de Cosmo, trata de localizar a Kathy. Pero a mitad del rodaje el cine sonoro es un éxito en Hollywood y entre un alud de películas musicales, Simpson decide reconvertir «El caballero duelista» en una película sonora, en tanto que Don consigue encontrar a Kathy y ganarse su confianza. En la primera proyección de «El caballero duelista» el público se ríe de la horrible dicción de Lina y de los fallos de sincronización. Simpson está dispuesto a archivar la película, pero Cosmo tiene una brillante idea: Convertir la película en un musical, haciendo que Kathy, de la que Don se ha enamorado, doble la voz de Lina. Pero esta descubre sus propósitos y recurre a una cláusula de su contrato para tener la voz de la muchacha a su servicio permanentemente. Todos, empezando por Simpson, han de acatar su voluntad. Pero el estreno de «El caballero duelista» brinda la oportunidad de desenmascarar a Lina y presentar al público a Kathy, mientras dobla a su enemiga sobre el escenario, detrás del telón mientras interpreta una de las canciones del filme. Unida a Don, Kathy se convierte en una nueva estrella.

Es una película vitalista sobre cine en el cine, ambientada en el nacimiento del sonoro, que posee inolvidables números musicales, que como el de Gene Kelly bailando bajo la lluvia con el paraguas cerrado se ha convertido en un icono del cine. Su estreno español tuvo lugar el 12 de marzo de 1953.