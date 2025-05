La protagonista de 'New York, New York' ha sufrido enfermedades y divorcios, ha tocado fondo y renacido

Oskar Belategui Martes, 6 de mayo 2025, 23:47

Liza Minnelli fue una de las candidatas en el 'casting' del musical 'Cabaret', que llevó a los escenarios de Broadway en 1966 la novela de Christopher Isherwood 'Adiós a Berlín'. No fue elegida, pero se resarció años después en la película de Bob Fosse, que le reportó el Oscar a mejor actriz. La hija de Judy Garland y el director Vincente Minnelli, la aristocracia de Hollywood, quedaría para siempre asociada al personaje de la burbujeante Sally Bowles, la reina del cabaret Kit Kat en el Berlín de 1929.

'Liza Minnelli: absolutamente real' es el título del documental de Bruce David Klein disponible en Movistar Plus+, que repasa en primera persona la vida de la única actriz que puede presumir de haber ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y dos premios Tony. Pedro Almodóvar dijo una vez después de verla actuar en Madrid que Liza bailaba con mover sólo una mano, como las gitanas viejas, con el arte de quien se crió escuchando y viendo bailar a los mejores en los años dorados del cine musical.

Condenada a la crónica rosa en los últimos años por sus adicciones, heredadas de una madre alcohólica y genial, la protagonista de 'New York, New York' ha sufrido enfermedades y divorcios, ha tocado fondo y renacido. Referente de la comunidad LGTB, la ahijada de Ira Gerswhin es un icono pop que hoy aparece aquejada de un temblor pero cuya mirada se ilumina cuando recuerda una vida irrepetible: las giras con Sinatra, los pasotes en Studio 54 junto al modisto Halston, sus idilios con Aznavour, Scorsese, Baryshnikov y Peter Sellers, su ascenso al panteón del show business yanqui. A pesar de que el documental está al servicio de la diva, su protagonista no puede ocultar los excesos y la decadencia, como si fuera un alter ego de la trágica Sally Bowles.