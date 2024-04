Juan Antonio Bayona formará parte del jurado del festival de Cannes, presidido por Greta Gerwig

El director de cine catalán Juan Antonio Bayona formará parte del jurado del festival de Cannes, anunciaron hoy sus organizadores. El jurado del festival, que tendrá lugar del 14 al 25 de mayo, estará presidido en su 77 edición por Greta Gerwig, la directora y guionista de «Barbie», la película más taquillera de 2023.

Bayona estará acompañado en el jurado por el actor francés Omar Sy, el italiano Pierfrancesco Favino, la actriz estadounidense Lily Gladsone y la francesa Eva Green, precisó el festival en un comunicado.

La directora libanesa Nadine Labaki, el director japonés Kore-eda Hirokazu y la guionista y fotógrafa turca Ebru Ceylan también formarán parte del jurado de este prestigioso festival de cine.

Greta Gerwing y los otros miembros del jurado deberá decidir la película ganadora de la Palma de Oro de las 22 que participación en la sección de Competición, después de que en 2023 se llevase este galardón «Anatomía de una caída» de la directora francesa Justine Triet.

A la hora de anunciar los miembros del jurado, el Festival de Cannes subraya que Bayona «se ha impuesto como uno de los cineastas españoles más aclamados, encontrando un eco ante el público y las críticas del mundo entero». Y destaca que su última película, «La sociedad de la nieve», nominada a los Oscars ha sido celebrada por «su profundo humanismo y sus proezas técnicas», y ha logrado ganar 12 Goyas, lo que «testimonia la maestría de su arte».

Omar Sy, protagonista de la serie de Netflix «Lupin», es una de las estrellas francesas más internacionales en este momento. Ganador del César a mejor actor por «Intocable» de Olivier Nakache y Éric Toledado, ha actuado en películas francesas como «La espuma de los días» de Michel Gondry, «Chocolat» de Roschdy Zem, «El príncipe olvidado» de Michel Hazanavicius. También ha participado en película internacionales como «X-Men: Días del futuro pasado», «Jurassic World» e «Inferno» de Ron Howard.

El actor italiano Pierfrancesco Favino, debutó en 2001 el cine con «L'ultimo bacio» de Gabriele Muccino. Ganador del premio David di Donatello por su papel en «Romanzo criminale» y de la copa Volpi a mejor actor del festival de Venecia por su interpretación en «Padrenostro» de Claudio Noce, Favino ha compaginado el cine italiano con Hollywood, donde ha participado en filmes como «Ángeles y demonios» y «Rush» de Ron Horward, «Miracle at St. Ana» de Spike Lee y «Guerra Mundial Z» de Marc Foster.

La estadounidense Lily Gladsone ha sido la primera actriz nativa americana nominada al Oscars por «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese. Por su parte, la actriz francesa Eva Green ha compaginado a lo largo de su carrera el teatro y el cine. Consiguió reconocimiento internacional gracias a su papel en la película «Kingdom of Heaven» de Ridley Scott, fue chica Bond en «Casino Royale», actuó en la serie «Penny Dreadful» y ha rodado tres películas a las órdenes de Tim Burton: «Sombras tenebrosas», «Miss Peregrine's Home for Peculiar Children» y «Dumbo». Recientemente actuó en «Los tres mosqueteros».

La directora libanesa Nadine Labaki hizo en 2007 su debut cinematográfico con «Caramel», que se convirtió en la película libanesa más aclamada internacionalmente hasta la fecha. Ganadora del premio del jurado de Cannes de 2018 por «Cafarnaúm», estrenó en este festival en 2011 su película «¿A dónde vamos ahora?», una fábula sobre la tolerancia.

El director japonés Hirokazu Koreeda también conoce bien el festival, donde varias de sus películas han sido seleccionadas. En 2018, ganó la Palma de Oro con «Un asunto de familia», filme que también fue nominado a los Oscars a mejor película extranjera. En 2023, su película «Monstruo» obtuvo el premio al mejor guion en el Festival de Cannes.

La actriz, guionista y fotógrafa turca Ebru Ceylan está casada con el director y actor turco Nuri Bilge Ceylan, con el que ha escrito y actuado en varias de sus películas. Fue coguionista del filme «Sueño de invierno» de Ceylan, ganadora de la Palma de Oro de 2014.