Joyas de las plataformas: lenguaje de signos

Se acaba de estrenar 'Sorda', de Eva Libertad, Biznaga de Oro del pasado Festival de Málaga. Una película que reivindica a las personas con discapacidad auditiva. Se ha dicho que es la primera película en tratar el problema de la sordera. No es cierto. He aquí cutro excelentes películas en la que se habla mediante el lenguaje de signos, y cada una de un género diferente: 'Hijos de un dios menor' (melodrama), 'La familia Bélier' (Comedia), 'Sign Geve' ('Los pri meros superhéroes sordos' (fantástica) y 'The Tribe' (drama, buiying).

Disponible en alquiler en Apple TV (Randa Haines, 1986) Hijos de un dios menor

Protagonizada por William Hurt, Marlee Matlin, Piper Laurie, Philip Bosco y Allison Gompf. Brillante adaptación de la famosa obra de teatro de Mark Medoff que consagró a la efímera estrella Marlee Matlin, una actriz sordomuda que ganó el Oscar de interpretación por este trabajo y que últimamente parece no levantar cabeza al no lograr salir de penosas series de televisión. El argumento gira en torno a las difíciles relaciones entre una chica sordomuda que trabaja como empleada de la limpieza en una escuela, y uno de los profesores.

A un colegio de sordomudos de un pequeño pueblo de Estados Unidos llega James (William Hurt), un joven y entusiasta profesor cuyos nuevos métodos de enseñanza provocan que se granjee inmediatamente la confianza de sus alumnos, así como algunos recelos del director del centro, el Dr. Curtis Franklin (Philip Bosco). Lo que James desea es que sus alumnos no sólo aprendan a leer en los labios y a hablar, sino que se integren en la sociedad que les rodea, que les considera, más o menos inconscientemente, como hijos de un dios menor. El reto se le presenta a James cuando conoce a Sarah (Marlee Martlin), una ex alumna de fuerte temperamento que no ha querido progresar para integrarse en el mundo de los sonidos y que se dedica a labores de limpieza del centro y a nadar en la piscina cuando no hay nadie. James inicia sus clases con Sarah. Primero se da cuenta de su gran sarcasmo, una ironía mordaz, infrecuente en este tipo de personas. Profundizando, Sarah saca a relucir sus traumas, sus frustraciones, su difícil infancia y adolescencia. Finalmente, James descubre en Sarah a la persona más enigmática, misteriosa y bella que haya conocido. Y Sarah ve en James al único hombre que ha estado lo suficientemente cerca de ella como para enamorarse. Se van a vivir juntos, y mientras, James prosigue el programa de reeducación de Sarah. Pero el programa, que mientras eran profesor y alumna funcionaba bien, cuando viven juntos ya entra en el terreno de la dependencia. Sarah se siente dominada por James y decide romper la relación yéndose a vivir a casa de su madre (Piper Laurie), a la que hacía 8 años que no veía. Reflexiona sobre lo sucedido y comienza a trabajar como manicura. James también reflexiona. Sobre Sarah y su mundo intentando comprenderla. Será en la fiesta de fin de curso cuando se vuelvan a encontrar, teniendo ya ambos muy claro que para ser felices deberá cada uno respetar el mundo del otro.

Con un título inspirado por un poema de Tennyson sobre la imperfección humana, muestra las difíciles relaciones entre una chica sordomuda empleada de la limpieza en una escuela y uno de los profesores. William Hurt, tuvo que aprender el lenguaje de los sordos para rodar el filme y, tras su finalización, vivió un breve pero muy publicitado romance con Marlee Matlin. La película logró el Oscar a la Mejor Actriz Principal (Marlee Matlin) y fue nominada al Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor (William Hurt), Mejor Actriz Secundaria (Piper Laurie), Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora. La película se estrenó en España el 27 de febrero de 1987.

Disponible en Prime Video, y en alquiler en Apple TV (Eric Lartigau, 2014) La familia Bélier

Protagonizada por Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera, Roxane Duran, Ilian Bergala, Luca Gelberg y Mar Sodupe. Una desternillante comedia francesa que firma Eric Lartigau, director de 'Los infieles', sobre una joven de hermosa voz que sirve de intérprete a su familia en la que todos son sordomudos. Una película que da la vuelta al concepto de normalidad ya que para la familia protagonista lo normal es ser sordos, con un final que emociona.

Paula (Louane Emera) es la única que oye y habla normalmente en su familia en la que su madre Gigi (Karin Viard), su padre Rodolphe (François Damiens) y su hermano menor son sordomudos. La joven es indispensable para sus padres en el día a día, sobre todo en la explotación de la granja familiar, trabajo que combina con su asistencia a clase en el instituto del pueblo. Animada por Fabien Thomasson (Eric Elmosnino), su profesor de música que ha descubierto en ella un sorprendente don para el canto, decide preparar la prueba para un concurso de Radio France. Una elección vital que podría significar alejarse de su familia en el momento en que su padre decide presentarse candidato a la alcaldía de su localidad, y un paso inevitable hacia la edad adulta. Sobre todo cuando el chico que le gusta también se presenta. Pero sólo Paula es la que hace posible que sus padres y su hermano puedan comunicarse con el resto del mundo. Podrán los Bélier sobrevivir sin quien ha sido siempre sus labios y sus oídos... o triunfará el espíritu de una familia que haría cualquier cosa por seguir unida?

La película tuvo un remake hollywoodiense, muy menor, 'Coda'. 'La familia Bélier' logró los Premio Cásar de la Academia del Cine Fancés a la Mejor Actriz (Karin Viard), al Mejor Actor (François Damiens), a la Mejor Actriz Revelación (Louane Emera) y al Mejor Actor Secundario (Eric Elmosnine), y quedó nominada a los César al Mejor Guión Original y a la Mejor Película. Se estrenó en España el 24 de abril de 2015.

Disponible en alquiler en Amazon Emilio Insolera, 2017 Sign Gene, los primeros superhéroes sordos

Protagonizada por Emilio Insolera, Carola Insolera, Ben Bahan, Humberto Insolera, Hiroshi Vava, Danny Gong y Noboru Kurakawa. Película de superhéroes de 2017 escrita, producida, dirigida y protagonizada por Emilio Insolera presenta a un mutante sordo que puede crear poderes sobrehumanos a través del lenguaje de signos, que es enviado a Japón con su colega para investigar varios crímenes cometidos por mutantes sordos japoneses.

El agente secreto Tom Clerc (Emilio Insolera) es sordo, descendiente del francés Laurent Clerc, el padre de los sordos de Estados Unidos, y es el portador de SGx29 una poderosa mutación de Sign Gene (género de signos), pero perdió gran parte de sus poderes durante una pelea algunos años atrás contra su principal villano, su propio hermano sordo, Jux Clerc (Humberto Insolera) líder de la 1.8.8.0. una organización malvada dedicada al exterminio de los mutantes de Sign Gene. Hugh Denison (Benjamin Bahan), el jefe de la Q.I.A. (QuinPar Agencia de Inteligencia), una agencia afiliada a El Pentágono compuesta de seleccionados agentes con la mutación de Sign Gene, envía Tom Clerc y su colega Ken Wong (Danny Gong) desde Nueva York a Osaka para investigar los varios crímenes intrigantes. Los agentes terminan en una pelea con una gang japonesa dirigida por Tatsumi Fuwa (Hirosi Vava).

La película fue rodeada entre Japón, Estados Unidos e Italia. El proceso de la selección de los actores surgió a través del boca a boca: Insolera fue particularmente interesado en la busca de nativos y fluidos comunicadores en lenguaje de signos. La película se presentó en el Mercado del Festival de Cannes. Unaoriginal y estimulante película que desgraciadamente nadie tuvo interés en estrenarla en España

Disponible en Filmin (Miroslav Slaboshpitsky, 2004) The Tribe

Protagonizada por Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy, Alexander Dsiadevich, Yaroslav Biletskiy e Ivan Tishko. Una película ucraniana que mira a un adolescente sordo. Un violento drama pandillero que además toca temas como el buiying sobre un niño con una sordera total que ingresa en un internado para niños similares. Enfrentando travesuras violentas y criminales de los otros niños y niñas, él luchará por conformarse y unirse a ellos.

Un adolescente sordomudo ingresa en un internado especial donde, para sobrevivir, tiene que formar parte de una organización salvaje, «la tribu», dedicada a todo tipo de actos delictivos. Su amor por una de las concubinas del líder lo llevará a desafiar las reglas no escritas en la jerarquía de la banda. Una película que no precisa de doblaje ni subtítulos, donde toda la comunicación es mediante el lenguaje de signos. Porque el amor y el odio no necesitan traducción.

Una potente historia del desconocido entre nosotros cine ucraniano aterior a la guerra, que se vió en el Festival de Sitges, que no contiene ningún diálogo hablado que no sea a través de signos. El Filme ganó el Premio dela Semana de la Crítica del Festival de Cannes, y el Premio Descubrimiento en los Premios del Cine Europeo, entre los más de 200 premios logrados por todo el mundo. Pese a ello no tuvo distribución comercial en España.