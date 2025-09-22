Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 22 de septiembre de 2025
José Ramón Soroiz en el Festival de San Sebastián. Jorge Fuembuena
Festival de San Sebastián

«Si me dieran el Goya haría el discurso más corto de la historia: 'eskerrik asko'»

Popularísimo y querido por el público en euskera, su personaje de maduro homosexual en 'Maspalomas' augura su nominación: «Soy muy inseguro, siempre pendiente del qué dirán»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025

José Ramón Soroiz (Legorreta, 1951) sufrió en el rodaje de 'Maspalomas' y sufre en el hotel María Cristina, donde concede a regañadientes unas pocas entrevistas. ... Después se lanza a hablar desdiciendo su fama de tímido y huraño. Pocos actores tendrían la sinceridad de reconocer que no acuden a castings porque lo pasan mal. Pocos resultan tan conocidos y queridos para el público en euskera como Soroiz, pionero de las series en ETB con títulos como 'Bi eta bat', 'Jaun ta jabe' y 'Ertzainak'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  3. 3 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  6. 6 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  7. 7 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  8. 8

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  9. 9 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)
  10. 10 El universo gay de Maspalomas deslumbra en el Festival de Cine de San Sebastián

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Si me dieran el Goya haría el discurso más corto de la historia: 'eskerrik asko'»

«Si me dieran el Goya haría el discurso más corto de la historia: &#039;eskerrik asko&#039;»