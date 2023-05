James Gunn: «Esta trilogía ha cambiado las vidas de todos nosotros»

El público de todo el mundo espera con ansiedad el estreno de 'Guardianes de la Galaxia: volumen 3', que llega a las pantallas hoy mismo, un día antes de lo habitual. Se trata de la tercera película de la trilogía, la segunda película que Marvel lanza este año y la película número 32 en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Del elenco, prácticamente todos han vuelto, aunque unos en mejor forma que otros. Ahí están Peter Quill, también conocido como Star-Lord, interpretado por Chris Pratt, el capitán torpe e intrépido, amante del rock de los años setenta y ochenta, que no ha dejado de beber desde que perdió a su amada, Gamora, a la que da vida Zoe Saldaña. Gamora no está muerta, pero no recuerda sus aventuras pasadas con Peter ni a su empática hermana Mantis (Pom Klementieff), o al adorable y tonto Drax (Dave Bautista), ni a Rocket, ni a Groot, ni a su hermana Nebula (Karen Gillan).

Son el director del filme, James Gunn, inmerso ahora en el desarrollo del Universo DC -la competencia- y Pratt, quienes llevan la voz cantante a la hora de hablar del proceso creativo de una franquicia que ha formado una familia delante y detrás de las cámaras, tal y como demostraron en la rueda de prensa con motivo de la presentación de la película. A juicio de Gunn, la evolución de los personajes a lo largo de la trilogía, se ha visto marcada por la evolución de los actores que los interpretan.

«Esta trilogía ha transformado las vidas de todos nosotros. El viaje ha sido muy intenso. Yo he cambiado también. He aprendido de cada persona con la que he trabajado en este proyecto. Hemos tenido la suerte de que nadie se ha comportado de forma inapropiada, al contrario, todos han mostrado una actitud positiva, de camaradería y amabilidad», afirma el cineasta, que no esconde su «tristeza» al despedirse de un elenco y de unos personajes a los que ama. «Los voy a echar de menos porque nos hemos convertido en una familia», reconoce.

Durante la presentación, Pratt habló sobre el viaje emocional de su personaje y su experiencia trabajando con el equipo. Pratt destacó que el arco emocional de Peter Quill ha sido definido por su búsqueda de la identidad. Desde la pérdida de su madre hasta el descubrimiento de su padre y su relación con Gamora, Quill ha luchado por encontrar su verdadero yo.

«No sabe quién es y debe encontrar su sentido en el universo», apunta. «Creo que a menudo nos encontramos atrapados dentro de nuestras relaciones o en las afiliaciones que tenemos con un grupo de amigos. En este filme, Peter está perdido. Al principio estaba huyendo de la muerte de su madre, luego se inventó el personaje de Star-Lord, basado en los iconos de la cultura pop de su infancia, de finales de los 80. Después se encontró con los Guardianes de la Galaxia, y pensó que podría encontrar a su padre. Es un tipo que constantemente está buscando a alguien, porque no sabe quién es».

«Búsqueda hermosa»

Gunn cree que el personaje tiene un problema de identidad. «Ahora se ha vaciado en su relación con Gamora y, al perderla, vuelve a estar sin rumbo. Son las personas que ama quienes dirigen su vida y no le queda más remedio que enfrentar su problema. Quill tiene que aprender a ser él. Y por eso está perdido, y eso probablemente significa que está triste. Pero la suya es una búsqueda hermosa».

La nueva entrega de la saga vuelve a contar con personajes siempre al límite y escenarios extravagantes. A diferencia de otras franquicias de superhéroes, aquí los personajes evolucionan. «Tengo una lista de pistas potenciales que voy seleccionando dependiendo de cada escena. Me encanta la música y quiero compartir buena música con el público. Cuando estoy escribiendo, me voy poniendo canciones de bandas de los 70. Escucho lo que voy a poner en la película mientras voy escribiendo el guion. Luego lo cambio, porque es muy difícil acertar a la primera».

Para esta tercera entrega, el director no ha escatimado en recursos. James Gunn se jacta de contar con holgados presupuestos para materializar sus fantasías. «Y ese dinero no pesa como una losa, al contrario, puedo hacer lo que quiero». Han pasado doce años desde que lo contrataron por primera vez para rodar 'Guardianes de la galaxia'. «Nunca pensé que esta franquicia fuera tener tanto impacto dentro de nuestra cultura. Ni en mis sueños más exagerados aparecía la posibilidad. Creo que hemos hecho algo diferente porque el mundo necesitaba una fantasía espacial que no se pareciera a nada de lo que habían visto. Me ha sorprendido el resultado, pero debo decir que la trilogía es exactamente lo que yo tenía en mente», concluye.