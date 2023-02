Itziar Ituño revela que el productor Javier Pérez le propuso un trío en los Feroz

La actriz Itziar Ituño (Basauri, 1974) también sufrió en la fiesta de los Premios Feroz en Zaragoza el pasado 28 de enero el acoso del productor Javier Pérez Santana, que permanece en libertad sin cargos tras una presunta agresión a la actriz Jedet. La protagonista de 'La casa de papel', que estrenará el próximo 24 de febrero 'Irati', ha revelado en una entrevista durante la promoción de la película de Paul Urkijo que el productor se acercó en la fiesta posterior a la gala para proponerle un trío.

«En un principio pensé que era el típico borracho baboso que no conocía de nada y se me acercó a preguntarme si quería un trío. Después, cuando todo salió me di cuenta de que había sido el mismo», declara a Europa Press. Ituño ha alabado el protocolo llevado a cabo por la organización de los Feroz tras el suceso y aclara que se trata de un «problema social» y no de algo concreto de la industria del cine. «Quizá antes no éramos tan conscientes de que eso hay que pararlo y cortarlo de forma radical», afirma.

El productor Javier Pérez Santana abandona los juzgados de Zaragoza el pasado 29 de enero.

La actriz de 'Irati' recuerda que los Premios Feroz que concede la Asociación de Informadores de Cine tuvo «un tono muy reivindicativo» en las voces de muchas mujeres. «Me parece un insulto que ocurriese esto porque la gala había sido rompedora. Y de pronto, esto después de todo lo que se había dicho allí. Me parece bien que a esta persona le hayan vetado en posteriores premios para que no salga gratuita la cosa», lamenta.

Según la investigación policial, Javier Pérez Santana, que estaba nominado a los Feroz como productor del documental 'Mi vacío yo', insultó y amenazó a Jedet: «Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano», profirió. Este hecho puede sumar a la causa el delito de odio. El productor fue puesto en libertad con cargos el domingo por la noche tras testificar en comisaría. Una segunda persona, un hombre, también denunció una agresión similar cometida por otro asistente a la fiesta, un director de cine en este caso, aunque sus identidades no han trascendido.