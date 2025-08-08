Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Robert Englund, como Freddy Krueger.

Vuelven las pesadillas

Crítica de televisión ·

El libro 'Freddymanía: Las crónicas de Elm Street', de José Mellinas, es un repaso vibrante y exhaustivo a la franquicia protagonizada por Freddy Krueger

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:17

Ha sido mi lectura veraniega y eso que no es fácil: son más de 900 páginas de papel satinado que hacen que el volumen, de ... tapa blanda, supere el kilo y medio de peso. Ideal para los viajes no es, pero merece, y mucho, la pena. Prologado por el cineasta Jaume Balagueró y con epílogo de Ángel Sala, responsable del Festival de Sitges, 'Freddymanía: Las crónicas de Elm Street' es un repaso vibrante y exhaustivo a la franquicia protagonizada por Freddy Krueger que inició Wes Craven en 1984 con 'Pesadilla en Elm Street'.

