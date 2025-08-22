'Presence'
La película de Steven Soderbergh, disponible en Prime Video, es un estupendo ejemplo de cómo la innovación formal puede hacer atractiva una historia vista otras veces
Madrid
Jueves, 21 de agosto 2025, 23:04
Es, con toda probabilidad, uno de los cineastas más inquietos de la industria. Steven Soderbergh no tiene miedo a tocar todo tipo de géneros, a ... dirigir repartos corales, repletos de estrellas, o embarcarse en películas más pequeñitas con las que puede dar rienda suelta a sus ansias de experimentación. Ya lo demostró con artefactos como 'Perturbada' (2018), uno de los primeros largometrajes grabados directamente en un teléfono móvil, concretamente un iPhone 7 Plus.
'Presence', ya disponible en Prime Video, pertenece a este último grupo de cintas. ¿Su innovación? Narrar una historia en primera persona, a través de los ojos de un fantasma. La ficción sigue los pasos de una familia que se muda a la enorme casa de un barrio residencial por la que el desconocido espectro ya deambulaba antes siquiera de que los inquilinos hicieran acto de presencia. Desde su hipnótico punto de vista y entre sucesos sobrenaturales, provocados por el propio fantasma, conoceremos los anhelos de cuatro personas quizá un poquito bidimensionales. A saber, la madre egoísta y ambiciosa, el padre comprensivo, el hijo desnortado y la hija con un trauma que va desvelándose a medida que avanza la película.
Pronto queda patente que el espectro siente una fuerte querencia por la hermana, pero los motivos no están claros, y eso siembra un misterio que acaba atrapando al espectador. En este sentido, es vital el papel del cineasta a la hora de mover la cámara. Cada meneo, por pequeño o brusco que sea, va definiendo con maestría la personalidad de un fantasma tan inquietante como seductor, mientras la película se va tornando más y más oscura. Un estupendo ejemplo de cómo la innovación formal puede hacer atractiva una historia vista otras veces.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.