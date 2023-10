La enfermedad mental en el cine

Son muchas las películas en torno a las enfermedades mentales y la locura pero he aquí dos que la locura es sobrevenida por introducirse en sendas personas ajenas a la salud mental que se hacen pasar los 'locos' para ser internados en una institución dedicada a pacientes con trastornos mentales: 'Corredor sin retorno', de Samuel Fuller, y 'Alguien voló sobre el nido del cuco', de Milos Forman. Ambas plantean la misma pregunta: ¿Los centros de salud mental son capaces en convertir en locos a las personas cuerdas? Las dos entraron en España tras pasar por la Seminci de Valladolid.

Disponible en Plex Corredor sin retorno (Samuel Fuller, 1963)

Protagonizada por Peter Breck, Constance Towers, Gene Evans, James Best, Hari Rhodes, Larry Tucker y Paul Dubov. Es sin duda la película más famosa de Samuel Fuller, que firmó el guion, la produjo y la dirigió, y en su momento supuso un 'shock' notable en los espectadores. Muestra la perdición del ser humano y denuncia las instituciones psiquiátricas que, en los 60, veían el electroshock como la panacea para curar los desequilibrios mentales más profundos. Rodada en blanco y negro, posee dos únicas secuencia en color para reflejar el pensamiento de un loco.

El joven y brillante reportero Johnny Barret (Peter Breck) sueña con alcanzar en breve el Premio Pulitzer de periodismo. Un caso criminal acapara su atención. En un sanatorio psiquiátrico ha sido asesinado a puñaladas un interno, y el caso, sin resolver se ha archivado. Barret decide realizar una información espectacular y sensacional que le acareé la gloria, haciéndose pasar por un enfermo mental peligroso. Convence a su novia Catgy (Constance Towert), una bailarina de streep-tease, para que se haga pasar por su hermana y le acuse de ser un obseso y maníaco sexual. Johnny se disculpa diciendo que no puede vivir pensando que el caso puede repetirse cualquier día y argumenta que alguien deberá correr el riesgo y adentrarse en el corredor de los locos. Su jefe del periódico es el único que conoce su proyecto, que lo desvelará una vez investigado el crimen. Una vez ingresado Barret logra descubrir que tres pacientes vieron cometer el crimen: Stuart (James Best), un soldado al que le hicieron un lavado de cerebro en Corea, Trent (Hari Rhodes), un estudiante negro, y Boden (Gene Evans), que fue un brillante científico nuclear. Sin embargo Barret no podrá permanecer al margen de los métodos del psiquiátrico. Su mente empieza a jugarle malas pasadas, y aunque cada vez se halla más cerca de la verdad, pagará un alto precio por su ambicioso proyecto siendo sometido al electroshock. A la vez, el director del periódico muere repentinamente sin desvelar la verdad.

La película posee una terrible moraleja sobre como una ambición y el ansia de saber la verdad pueden llegar a provocar la destrucción de un hombre y la de cuantos le rodean. 'Corredor sin retorno' fue nominada al Globo de Oro al Actor Revelación (Larry Tucker) y logró Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Su estreno comercial en España tuvo lugar el 16 de enero de 1967.

Disponible en venta en Apple TV, Rakuten TV, Amazon TV y Chili Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos Forman, 1975)

Jack Nicholson en 'Alguien voló sobre el nido del cuco' RC

Protagonizada por Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield, Michael Berryman, Peter Brocco y Dean R. Brooks. Milos Forman ('Los amores de una rubia', 'Amadeus', 'Los fantasmas de Goya') como director y Michael Douglas en la producción adaptaron para la pantalla una novela de Ken Kensey que denunciaba el funcionamiento de ciertos centros psiquiátricos en Estados Unidos. En manos de Milos Forman, realizador checo exiliado tras la Primavera de Praga, que tras dirigir alguna película en Europa occidental acabó trabajando en Hollywood, sabe crear una película de una inusitada intensidad dramática, superando ampliamente a la novela.

Randall McMurphy (Jack Nicholson) es un ex-combatiente de Corea que ha cometido un delito por el que ha sido ingresado en una granja-prisión. Para librarse de la prisión se finge trastornado, consiguiendo a cambio que le envíen por un tiempo a un manicomio . Allí se hace pasar por loco y logra que le ingresen en un departamento de cuidados especiales. En su nueva 'prisión', McMurphy conocerá a sus compañeros internos, unos seres que intentan resistir en un lugar en el que se sienten protegidos y alejados de una sociedad que los rechaza por su condición de seres diferentes de la mayoría y que los margina como seres indeseables para el sistema. Pero la realidad es muy diferente, y lejos de vivir felices y distantes en su estado de alienación protector, estos internos siguen igualmente sometidos al yugo de un sistema.

Tratando de pasar el rato de la forma más agradable posible, organiza con sus compañeros juegos y toda clase de diversiones, hasta el extremo de que infringe las normas de disciplina. La cruel enfermera jefe Ratched (Louise Fletcher) no está dispuesta a tolerarlo. Ratched, tras una pétrea máscara de falsa dulzura y comprensión, somete cruelmente a estos hombres dentro de unas normas que no son más que la extensión de ese mundo exterior que los rechaza y olvida. McMurphy no tarda en descubrir que la mayor parte de los internos están recluidos en la institución de manera voluntaria. Entre ellos, McMurphy entabla especial relación con un enorme hombre de raza india, al que todos llaman el Jefe Bromden (Will Sampson) quien finge ser sordomudo para conseguir el aislamiento total del mundo que le rodea. Randle entrará en este sistema como revulsivo hacia esas normas. Con su carácter inconformista y rebelde, tratará de mejorar sus condiciones de internamiento y las de sus compañeros, despertando en ellos la reflexión sobre sus vidas y sus derechos y organizando una rebelión frente a la cruel Ratched, pero propiciando a cambio, la horrible represión de su actitud, aplicándole un tratamiento de electroshock que conseguirá anularlo definitivamente y someterlo a las condiciones que el sistema establece.

Cuenta con imágenes muy impactantes y unos grandes trabajos interpretativos. Jack Nicholson, que recibió el Oscar por su interpretación, recrea un personaje hecho casi a su medida, en donde su habitual sobreactuación encaja bien. También Louise Fletcher se consagró con su personaje de una brutal y malvada jefa de enfermeras. Además logró los Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guión adaptado. Tras ser presentada en una sesión de gala en la Seminci de Valladolid de 1975, la película tuvo su estreno comercial en España el 7 de octubre de 1976.