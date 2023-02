Elena López Riera, la directora que nació viendo películas en televisión

Elena López Riera (Orihuela, 1982) es una rara avis en el mundo del cine español. No creció yendo al cine (en su pueblo no había sala de proyecciones) ni se formó en la ECAM de Madrid o en la ESCAC de Barcelona. Ella accedió a las películas a través de la televisión, aparato que encendió su interés por lo audiovisual. Cuando se trasladó a Valencia, donde vivió ocho años y estudió Comunicación Audiovisual, frecuentó un videoclub situado en la calle Serpis. En una charla con espectadores en los cines Lys de la ciudad del Turia explicó que le impactó 'Los amantes del círculo polar'. Y quizá con la emisión de la película de Julio Medem en 'Versión Española' se activó en la alicantina el resorte del cine.

Dejó de vivir en Orihuela, aunque siempre vuelve a su pueblo natal en su producción audiovisual y sus raíces siempre afloran en sus trabajos, y no se conformó sólo con ser espectadora. Se involucró. Fue programadora en el festival Cinema Jove, cofundó el colectivo artístico lacasinegra, participó con su primer corto, 'Pueblo' (2015), en la Quincena de Realizadores de Cannes, y ganó con 'Los que desean' (2018) el Pardino de Oro en el Festival de Locarno (Suiza), donde exhibió 'Las vísceras' (2016). Estos reconocimientos eran sólo un anticipo de lo que estaba por venir: su ópera prima 'El agua'.

Su primer largometraje se exhibió en Cannes y meses después llegaron las nominaciones a los premios Feroz y Goya. Eduardo Casanova con 'La piedad' se quedó con el Feroz Arrebato de ficción al que aspiraba López Riera. Es cuestión de tiempo saber si la cineasta alicantina, que enseñó cine y literatura comparada en la Universidad de Ginebra (2008-2013), logra el favor de los académicos con una película que combina intérpretes no profesionales con caras tan conocidas como Bárbara Lennie y Nieve de Medina.

López Riera fija su mirada fuera del foco, fuera de lo común. Para su primera película buscó el reparto en gimnasios y discotecas. A Luna Pamies, intérprete sin experiencia ante la cámara hasta 'El agua', la conoció en un botellón. La joven, que entonces tenía 15 años, hizo el casting, luego la película y ahora es candidata al Goya por mejor actriz revelación. Esta es una prueba más de que el cine no sólo permite soñar sino que cambia vidas.

A López Riera le gusta el cine documental y el fantástico, esa mezcla está presente en su ópera prima. En 'El agua' vuelca su interés por las leyendas, los rituales y las fiestas populares, como hizo con sus cortos. Las historias de la cultura popular le llegan a la directora por las mujeres de su familia, principalmente su abuela y su madre.

El entorno rural está presente en 'El agua'. «He intentado hacer una película honesta conmigo misma, con el lugar de dónde vengo y con su gente. La mitad del equipo y los actores vienen de allí. Ese punto de vista es esencial. Luego, de repente, te encuentras con gente de Noruega y te dice a mí me ha pasado. Eso es muy bonito. Las cosas que importan, la relación con la herencia, el interés por revelarse de una nueva generación, la relación de las mujeres. Y te das cuenta de que ha sucedido en muchos lugares del mundo. No pasa sólo en mi pueblo», sostiene López Riera, que viene de una familia que no se ha dedicado al cine. A la realizadora le importa el acceso de las clases medias y trabajadoras a la cultura, algo que ella ha conseguido desde Orihuela. No existe fuerza más poderosa que el propio ejemplo.

En la trayectoria de López Riera hay épica y su carrera aún deparará sorpresas. La cineasta busca ahora fotos, vídeos o cualquier clase de material de bodas celebradas entre 1975 y 1982. Tiene entre manos un documental.