El director de 'Emilia Pérez' se suma a las críticas a Karla Sofía Gascón por sus mensajes «absolutamente odiosos»

R. C. Jueves, 6 de febrero 2025, 00:50 | Actualizado 06:00h. Comenta Compartir

Prácticamente solo faltaba él -y alguna compañera de reparto que todavía no se ha pronunciado- en sumarse a las críticas a la protagonista de su película 'Emilia Pérez' por sus polémicas publicaciones en redes sociales años atrás. El director francés Jacques Audiard ha cargado en una entrevista contra la actriz Karla Sofía Gascón por los comentarios «absolutamente odiosos y dignos de ser odiados» que hizo en el pasado en la red social X (entonces Twitter), calificados de xenófobos y racistas.

El cineasta ha hablado de este espinoso asunto en una entrevista publicada por el medio especializado Deadline Hollywood, con motivo de la promoción de su filme de cara a los premios Oscar. Y aunque se le pregunta también de asuntos meramente cinematográficos, buena parte del contenido está centrado en la controversia actual sobre la intérprete madrileña, de 52 años, de quien dice que en la actualidad no tiene contacto con ella y que tampoco tiene previsto tenerlo.

En este sentido, el director ha recriminado a la actriz que se haga «la víctima», lo que ve «sorprendente». «Es como si pensara que las palabras no duelen», ha señalado tras afear a Gascón que, a su juicio, esté dañando a otras personas -la productora del filme y algunos de sus miembros consideran que lo ocurrido perjudica seriamente sus posibilidades de cara a los premios que la industria de Hollywood concederá el próximo 3 de marzo- y en una actitud «autodestructiva». «Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, al equipo y a todas las personas que han trabajado tan increíblemente duro en esta película», admite.

Sin gala de los Oscar ni promociones

El revuelo en torno a la campaña de los Oscar para Emilia Pérez liderada por la plataforma Netflix se produce después de que Gascón se convirtiera en la primera intérprete abiertamente transgénero en ser nominada a un Oscar en una categoría de interpretación. «No me voy a poner en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y responsabilizarse de sus actos», ha asegurado Audiard, según recoge Europa Press.

Ampliar El director francés Jacques Audiard tras ganar en diciembre el Premio del Cine Europeo a la mejor dirección por su filme 'Emilia Pérez'. EFE

La película de Netflix obtuvo 13 nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor actriz (Gascón), mejor director (Audiard), mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña) guión adaptado, música (partitura original) maquillaje y peluquería, fotografía y mejor fotografía. También le valió por parte de la Academia Francesa de cine una nominación en la categoría de mejor largometraje internacional, convirtiendo así a 'Emilia Pérez' en la película no inglesa más nominada en los Oscar.

Netflix, que es la distribuidora de la cinta en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ha eliminado a Gascón de las campañas promocionales de cara a los Oscar a raíz de todo el revuelo causado tras conocerse sus mensajes anteriores en redes sociales. Tampoco está previsto que la actriz viaje a ninguno de los eventos ni entregas de premios que se celebrarán en Los Ángeles en los próximos días. Precisamente por esos compromisos anteriores en su agenda no iba a acudir a la gala de los Goya, que se celebra este sábado en Granada y donde 'Emilia Pérez' compite como mejor filme europeo, pero finalmente no ha sido invitada a este evento. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaraba sobre todo lo ocurrido que «sus tuits no representan a la sociedad española y lo digo muy apenado porque era una candidatura /a los Oscar) para el país».

La actriz se defiende

La protagonista de todo lo ocurrido salía este miércoles a la palestra y daba su versión en redes sociales. Según ella, ahora se le quiere «aplicar el 'cancel culture'» (cultura de la cancelación). «Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo», comienza un comunicado donde agradece al equipo de la película que hayan «apoyado y comprendido mi proceso» (de transición a mujer trans).

«En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder -sigue su nota-. Durante el tiempo me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida». Por último, pregunta «a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?» ahora.

Temas

Premios

Netflix

Hollywood