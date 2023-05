El corto gay de Almódovar cosecha una entusiasta respuesta del público en Cannes

Más de cinco minutos estuvo aplaudiendo el público en Cannes el nuevo trabajo de Pedro Almodóvar, 'Extraña forma de vida', un mediometraje rodado en el caluroso desierto de Almería el pasado verano y que es un homenaje al romance y la violencia que preñan las cintas de 'cowboys'. El cineasta manchego participó este miércoles fuera de concurso en una sesión especial del certamen para presentar su nueva obra, que se estrenará en España el próximo 26 de mayo. En la proyección estuvieron presentes invitados como Catherine Deneuve, Xavier Dolan, Blanca Li y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, entre otras personalidades.

«Me interesaba hacer un wéstern, un género que no me atrevería a tocar en español», dijo el director, que acudió acompañado por Ethan Hawke, aunque no por Pedro Pascal, el otro protagonista de la cinta, embarcado en el rodaje de la segunda parte de 'Gladiátor'.

Pedro Almódovar espera que el espectador aprecie esta historia que refleja lo que los personajes de 'Brokeback Mountain', el clásico de Ang Lee, hubieran hecho en un rancho «si hubieran estado juntos». Como no puede ser de otra manera, la película está cargada de erotismo y sazonada con buenas dosis de melodrama. Según el cineasta, el filme cuenta la historia de un hombre que cruza un desierto a lomos de un caballo para llegar a Bitter Creek, un «lugar amargo donde los dos hombres comparten un pasado, juventud y deseos». No será el único proyecto que ruede en inglés. Después de abstenerse de dirigir 'Manual para mujeres de la limpieza', que había prometido filmar con Cate Blanchett, Almodóvar se prepara para acometer su primer largo en inglés, un empeño para el que reclutará a dos actrices anglosajonas. Se sabe poco de la iniciativa, salvo que los exteriores tendrán lugar en Nueva York.

En cierta manera, al director le abrumaba emprender un proyecto como 'Manual para mujeres de la limpieza', que se sentía incapaz de abordar a la vista de los fuertes dolores de espalda que sufre y la magnitud que fue adquiriendo la empresa. A diferencia de 'Manual...', su próxima película, aunque realizada en parte en Estados Unidos, es más intimista y no requiere hacer grandes desplazamientos. «Tuve mucho tiempo para reflexionar. No era miedo a los idiomas, sino a trabajar en muchas localizaciones y con muchos actores. No estaba seguro de tener el tiempo suficiente para ensayar».

Entusiasmo

La respuesta ayer del público no pudo ser más entusiasta. Todo el auditorio se puso en pie para reconocer el filme, que indaga en la relación de dos vaqueros que se ven envueltos en un asesinato. Los dos encarnan una historia de amor, deseo y venganza. En un paraje agreste y hostil, palpita una tensión sexual inflamada. El proyecto nació a propuesta de Anthony Vacarello, el director creativo de Yves Saint Laurent, productor del filme y que estaba obsesionado con trabajar con el realizador. «Mi primera intención era dar voz a estos dos hombres maduros y 'queer' que tradicionalmente han permanecido mudos en un género como el wéstern», sostuvo Almodóvar.

El corto, que dura unos 25 minutos, cuenta el reencuentro de dos hombres. Uno de ellos es «emocional y cálido», mientras que el otro es «frío y hermético», en palabras del director, que traslada la acción a un poblado del viejo oeste a principios del siglo XX. La cinta arranca con tintes líricos, con el fado que da título al filme, un tema de Amalia Rodrigues que recupera la versión de Caetano Veloso. Según cuenta Almodóvar, el origen de este corto gay se halla en un cuento de su autoría que brindaba a los 'cowboys' la oportunidad de hablar sin prias después de una noche desenfrenada. A su manera, el relato, que dejó reposar durante largo tiempo, es una réplica a 'Brokeback Mountain', película que le ofrecieron dirigir y que Almodóvar rechazó. En esta ocasión, el director ha roto el tabú y ha aceptado el envite de filmar una película de corte gay dentro de un género tan masculino como es el wéstern.

La nueva película de Pedro Almodóvar supone también el lanzamiento de la productora creada por la casa de la moda Yves Saint Laurent. Esta empresa estrenará este año otros dos títulos: uno firmado por David Cronenberg y otro por Paolo Sorrentino.

Almodóvar mantiene un idilio con el Festival de Cannes, en el que ha competido en seis ocasiones por el máximo galardón. La última vez lo hizo en 2019 con su propuesta más autobiográfica, 'Dolor y gloria'.