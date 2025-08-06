Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Francis Ford Coppola. Efe

Coppola tranquiliza a sus seguidores desde el hospital

«Estoy bien», dice el cineasta, que se sometió el martes a una cirugía cardiaca ya programada

Miércoles, 6 de agosto 2025, 13:37

«Da Dada (como me llaman mis hijos) está bien... Aproveché mi estancia en Roma para actualizar mi operación de fibrilación auricular de hace 30 años con su inventor, un gran médico italiano: el doctor Andrea Natale. ¡Estoy bien!». A través de una entrada en su cuenta de Instagram, el director de cine Francis Ford Coppola, hospitalizado en el Policlinico di Tor Vergata en Roma, ha querido tranquilizar a sus seguidores.

El oscarizado cineasta de 86 años, detrás de grandes éxitos de crítica o taquilla como 'El padrino', 'Apocalipsis Now', 'La ley de la calle', 'Rebeldes' o 'Cotton Club', se sometió ayer a una intervención cardíaca ya programada en el centro hospitalario y «se encuentra bien», según informaron él y su representante en Estados Unidos.

«El señor Coppola se sometió a una intervención de actualización programada realizada por el reconocido cardiólogo italiano Dr. Andrea Natale y se encuentra descansando bien», declaró el representante en respuesta a las publicaciones de los medios de comunicación italianos sobre la hospitalización del director. «Todo está bien», resaltó, y quiso dejar claro que su hospitalización «no fue una emergencia. Fue al hospital en coche. Tenía una cita programada».

Coppola se encontraba el domingo en Portland (Oregón) promocionando su última película, 'Megalópolis', estrenada el pasado otoño. Después viajó «con máxima discreción» a Italia para someterse a la cirugía, señala Europa Press. El director de cine visita de forma habitual el país mediterráneo, del que es originaria su familia, y se encontraba también este verano buscando localizaciones para su próximo proyecto, del que todavía no se conocen los detalles.

