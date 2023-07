El cine infantil que se estrena en verano

Llega el verano y se cierran los colegios. Las actividades extraescolares se multiplican en época estival, pero siguen quedando huecos que cubrir en vacaciones, que pueden durar una eternidad dependiendo de la edad. No queda otra que buscar divertimentos para los más pequeños y las salas de proyección cobran especial protagonismo a tal efecto. Además de matar el tedio durante unas horas, hace fresquito y, tal y como funciona hoy en día el negocio, te puedes montar una merendola en el patio de butacas, con algo más que palomitas. Hay cines que tienen toboganes y piscinas de bolas para montarse una buena fiesta, tan discutible como atractiva en familia. Hace unas semanas se estrenaba 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', el primer pelotazo veraniego de animación, todavía disponible en la cartelera. Un gozadón que rompe los límites entre el lenguaje del cómic y el medio audiovisual. Las viñetas cobran vida para el deleite del espectador multipantalla abierto de miras. Este fin de semana ve la luz, uniéndose a los posibles planes de la temporada vacacional, otro esperado lanzamiento en esta línea, 'Ruby, aventuras de una kraken adolescente', la peculiar historia de una quinceañera que tiene mucho que ver con el mar pero poco con 'La sirenita'.

Ruby Gilman, la protagonista del filme que llega hoy a los cines, responde a las habituales problemáticas de la adolescencia. Obsesionada con integrarse con sus compañeros de clase, descubre por accidente que pertenece a la legendaria familia Kraken, protectora de los océanos. Este giro inesperado en el guion de su vida genera chispeantes situaciones de enredo. Está destinada a heredar el trono como Reina Guerrera de los Siete Mares, un título que hunde sus esperanzas de pasar desapercibida.

A esta fantasía animada se unirán pronto en las multisalas otras muestras de cine dirigido al público infantil, entre ellas 'Vacaciones de verano', lo último de Santiago Segura, que ha cambiado definitivamente a Torrente por una avalancha de seguidores menudos que disfrutan sobremanera con las ocurrencias del actor y cineasta. 'Una familia de superhéroes', cuyo título lo dice todo, es una cinta noruega de dibujos animados que ya se mueve por el circuito de exhibición, como 'La puerta mágica', esta vez en imagen real (una propuesta que merece mayor atención de la que se le está prestando). Probablemente 'Elemental', lo nuevo de Pixar, es uno de los títulos más esperados del año. En la línea de 'Del revés (Inside Out)', presenta, en clave de comedia romántica, un mundo donde conviven los diferentes elementos primordiales de la naturaleza, entre ellos el fuego y el agua. Candela es una joven con carácter con aspecto de lumbre que se enamora del divertido Nilo, un chico tranquilo con cuerpo acuoso. A pesar de ser opuestos en su fisonomía y forma de ser, están destinados a entenderse. Una suerte de 'Romeo y Julieta' que se la juega en taquilla. Disney no está consiguiendo las cifras de antaño, quizás porque el grueso de la audiencia se reserva sus películas para verlas en su casa.

Y además 'Barbie'

Quizás no sea la chavalería su público potencial, pero 'Barbie' puede ser una de las sorpresas de esta temporada estival. El popular juguete cobra vida gracias a la interpretación de Margot Robbie y sus tropelías prometen lo suyo en pantalla grande. La famosa muñeca da mucho juego y el nombre de la directora del proyecto, Greta Gerwig, da a entender que no va a ser una adaptación cualquiera. La directora de 'Lady Bird' y 'Mujercitas' ha trasladado a imágenes en movimiento la imaginería colorista del conocido icono pop. ¿Cómo será su comportamiento en el mundo real tras ser expulsada de su realidad rosa y fucsia por no ser lo suficientemente perfecta? Ryan Gosling interpreta a Ken, el hombre perfecto que no lo es tanto en una iniciativa digna de aplauso. Disney también estrena una nueva versión de una de las atracciones más gloriosas y horripilantes de su sonado parque temático. 'Mansión encantada' se anuncia como una secuela de la primera intentona protagonizada por Eddie Murphy, que en su día no destacó como pretendía la factoría de Mickey Mouse (cosechó críticas sangrantes). En la continuación, dos décadas después, se apuntan al festejo de la casa embrujada, terroríficamente divertiday repleta de efectos visuales, Danny DeVito, Owen Wilson, Rosario Dawson, Winona Ryder y Jamie Lee Curtis. Un casting brutal.

Otra secuela irrumpirá en agosto en las salas, 'Campeonex', con un reparto coral en el cual repiten algunos de los rostros más entrañables de la taquillera cinta dirigida por Javier Fesser. Los protagonistas cambian esta vez el baloncesto por el atletismo tras un error a la hora de inscribirse en una competición deportiva. A finales del mismo mes buscará su hueco una propuesta que nace con la etiqueta de culto, 'Ninja Turtles: Caos mutante'. Las queridas tortugas mutantes adolescentes vuelven a la carga en una película de animación por infografía, desmarcándose de anteriores adaptaciones desafortunadas con una estética rabiosamente actual. El cine familiar no va a faltar este verano.