Chris Pratt: «Mis nietos van a poder ir a una buena universidad gracias al cuerpo de su abuelo»

'Jurassic Park: Dominion' une a Chris Pratt (Virginia, EE UU, 1979) con Bryce Dallas Howard y el grupo de actores de la primera película (Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum). La historia transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar vista en 'Jurassic World: El reino caído'. Ahora, los dinosaurios conviven con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si las personas seguirán siendo los principales depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación. Pratt, visto en las sagas 'Vengadores' y 'Guardianes de la galaxia', siguió una dieta de rezo y ayuno para ponerse a punto para el papel.

-Esta es su tercera película con Bryce Dallas Howard. ¿Cómo es su relación?

-Una experiencia sensacional. La relación de Owen con Claire ha pasado de ser una broma coqueta a una relación de amor verdadero y respeto mutuo. Tienen algo grande por lo que permanecer juntos. Me gusta interpretar relaciones maduras en pantalla, además creo que Bryce y yo tenemos mucha química. Ha sido una socia extraordinaria durante todo el proceso de producción de estas películas y nuestra amistad durará para siempre. Como trabajadores nos apoyamos mutuamente, nos compenetramos, pero también fuera del rodaje nos llamamos y nos ayudamos. Estoy muy contento de haberla conocido. Ella me ha hecho ser mejor actor.

Vídeo. Tráiler de 'Jurassic World: Dominion'.

-En 'Jurassic World: Dominion' vemos el regreso del equipo de actores anterior formado por Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill. ¿Qué supuso para usted verlos regresar?

-Fue un absoluto honor rodar junto a Sam, Laura y Jeff. De niño, me encantaba 'Jurassic Park'. Esos capítulos me acompañaron en mi infancia y sus protagonistas están cimentados en mi mente como iconos en un período de mi vida en el que ni siquiera sabía lo que iba a ser de mí en el futuro. Entonces nunca pensé en ser actor, pero aquí estoy ahora. Y no solo estoy viviendo mi sueño de ser actor, sino también compartiendo pantalla con estos iconos de mi infancia. Realmente siento que he ganado la lotería. Es algo maravilloso.

-¿Es esta la última entrega de 'Jurassic World'?

-Ese es el plan. Nos vamos a lo grande, tal y como merece esta franquicia. Vamos a soltar todos los fuegos artificiales para que los amantes de estas películas disfruten con la despedida. El legado de estas historias se unen en una sola. Este es un gran final donde se resumen treinta años de trabajo. Estoy convencido que que este es el final, el filme donde convergen todos los actores del mundo Jurásico.

-Anunció en Instagram que se había apuntado a la dieta Daniel Fast, que se describe con 21 días de oración y ayuno.

-Sí. El ayuno tiene sus raíces en la Biblia y está inspirado por el profeta Daniel del Antiguo Testamento. La versión moderna parece remontarse a 2007, cuando Susan Gregory lanzó el blog 'The Daniel Fast'. Es importante entender que el ayuno de Daniel no es realmente un plan para perder peso, sino una desintoxicación espiritual. Se trata de no comer hasta el mediodía y hacer cardio por la mañana.

Chris Pratt junto a Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Bryce Dallas Howard, Isabella Sermon y DeWanda Wise en 'Jurassic World: Dominion'.

-¿Se ha convertido en la estrella de las películas de acción?

-Actuar es jodidamente vergonzoso. Pelear contra algo que no existe es particularmente vergonzoso. Yo he tenido bastante experiencia huyendo de criaturas que no estaban en las sagas de 'Jurassic World' y 'Guardianes de la Galaxia'. Básicamente, mi trabajo consiste en mirar al especialista de las escenas de acción mientras las rueda.

-¿En las películas de acción de hoy en día se tiende a objetificar al actor protagonista?

-Es una buena pregunta. En mi caso, no ha dañado mi carrera. Nosotros somos objetos, es cierto, lo somos. Somos figurines a los que iluminan bien. Nos pintan, nos maquillan, nos apuntan con las cámaras y luego, la mitad de las veces, nosotros arruinamos las imágenes hablando. De alguna forma somos figuras. Como hombre puedo decir eso. Pero tengo que tener cuidado, porque durante años las mujeres han sido consideradas objetos y de una forma horrible. Es bastante distinto entre unos y otros. No sé si es a eso a lo que te refieres con el doble estándar, pero nos enfrentamos a ello de forma diferente por la historia de la objetificación, que es un tema muy sensible. Puedo decir que la objetificación es buena para mí, porque he convertido mi cuerpo en un objeto que le gusta a la gente y me pagan mucho dinero. Mis nietos van a poder ir a una buena universidad gracias al cuerpo de su abuelo. Pero, bromas aparte, tengo que ser sensible ante la realidad, y es que ahora me ofrecen grandes papeles. No deja de ser cierto que en Hollywood se escriben mejores personajes para hombres que para mujeres.