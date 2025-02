Centenario de Jack Lemmon: sus 10 mejores películas

Boquerini . Miércoles, 12 de febrero 2025, 10:04 Comenta Compartir

Con motivo del centenario de Jack Lemmon (Newton, Massachusetts, 8 de febrero de 1925 - Los Ángeles, California, 27 de junio de 2001), repasamos sus 10 mejores trabajos interpretativos disponibles en plataformas. El orden puede ser indiferente, todas son grandes películas. Pero aunque parezca mentira, hay grandes películas de Lemmon que no están en ninguna plataforma, como 'La extraña pareja', 'El juego de Hollyood', 'Aqui un amigo', 'Macarrones', '¡Asi es la vida!', 'Locos de abril', 'El prisionero de la Segunda Avenida', 'Mi padre' o 'Koch', que también dirigió.

10 Diponible en Acontra+ y en alquiler en Amazon Glengarry Glenn Ross (James Foley, 1972)

Protagonizada por Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey, Jonathan Pryce, Bruce Altman y Jude Ciccolella. A partir de un excelente guion de David Mamet a partir de su propia obra de teatro, el director James Foley firma una excelente película sobre relaciones laborales, con Lemmon y Al Pacino frente a frente. Debido al modesto presupuesto de la película, muchos de los actores sufrieron importantes recortes salariales. Por ejemplo, Pacino redujo su sueldo por película de seis millones de dólares a un millón y medio, Lemmon recibió un millón y Baldwin recibió 250 000.

Un grupo de agentes inmobiliarios de una pequeña sucursal reciben un aviso de la dirección de la compañía: al vendedor que más dinero consiga le regalarán un cadillac; al segundo, un juego de cuchillos; los otros dos se irán a la calle. En medio de este clima de tensión están las fichas Glengarry, una nueva hornada de posibles clientes que los vendedores ansían tener, pero que según la gerencia son demasiado valiosas para desperdiciarlas con perdedores, por lo que se verán obligados a luchar por ellas. Los vendedores reaccionan de distintas formas: empiezan a tenderse trampas y a pensar en la manera de vender o al menos de evitar ser el peor vendedor, incluso en el robo de las fichas de referencias (que contienen información sobre posibles clientes) para conseguir el éxito.

La interpretación de Jack Lemmon fue destacada como una revelación, describiendo a su personaje como el alma de comadreja de Glengarry Glen Ross: Willy Loman convertido en un chiste de una sola línea'. La película tuvo su estreno español el 13 de noviembre de 1992.

9 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV 'El síndrome de China' (James Bridges, 1979)

Ampliar 'El síndrome de China'. RC

Protagonizada por Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas, Scott Brady, James Hampton, Peter Donat y Wilford Brimley. Apasionante drama de intriga que denuncia el peligro de las centrales nucleares, producido por Michael Douglas, quién también interpreta al tercer personaje de la historia, al que hay que reconocerle un olfato especial para las películas que produce. Jack Lemmon realiza una prodigiosa interpretación, con un personaje plenamente dramático, que consigue conmover y angustiar al espectador a un tiempo.

Kimberly Wells (Jane Fonda) es una guapa reportera de televisión que se ocupa de noticias frívolas e intrascendentes. Su cámara para reportajes en directo es Richard Adams (Michael Douglas), un joven de carácter rebelde. Cuando el equipo filma inesperadamente un incidente en una central nuclear, las implicaciones son tan importantes que los conducen a una serie de problemas. Es el reportaje más importante que Kimberly ha hecho y Adams le empuja a descubrir la verdad, aunque ella sabe que esto encierra ciertos peligros, no sólo para ellos, sino para todos los directivos de la emisora de televisión. Jack Godell (Jack Lemmon) es el supervisor de control de la central. Sin proponérselo revela ciertos detalles que descubren la gravedad del accidente. Se convierte en un hombre atrapado por las circunstancias que no puede controlar y trata de protegerse desesperadamente. Los tres son personas honradas. Los tres desean el triunfo de la verdad. Tienen que librar una batalla entre los intereses económicos y el derecho de los ciudadanos a la información. Godell, además, quiere salvar miles, tal vez millones, de vidas humanas.

Fue una película de enorme popularidad, ya que su estreno en Estados Unidos coincidió con el accidente de la central nuclear de la isla de las Tres Millas, lo que mostró que lo que se narra en ella no es tan imposible como parece. La película se estrenó en España el 8 de octubre de 1979.

8 Disponible en Filmin, y en alquiler en Amazon 'Días de vino y rosas' (Blake Edwards, 1962)

Ampliar 'Días de vino y rosas'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Lee Remick, Charles Bickford, Jack Klugman, Alan Hewitt, Tom Palmer y Debbie Megowan. Un terrible y brillante drama en torno al alcohilismo en e que Jack Lemmon lleva a cabo una magistral composición de un alegre y desenfadado ejecutivo que, por motivo de su trabajo, se acaba convirtiéndo en un alcohólico arrastrando con él a su pareja interpretada por una excelente Lee Remick.

Joe Clay (Jack Lemmon), jefe de relaciones públicas de una importante firma comercial de San Francisco, conoce, en una de las fiestas por él organizadas, a la bella Kirsten Arnesen (Lee Remick), de la que se enamora profundamente. Cautelosa al principio, dada la excesiva inclinación de Joe por la bebida, Kirsten se deja ganar por la simpatía de su pretendiente y se casa con él. Se establecen en San Francisco y pronto tienen una hija. Joe tiene que asistir a numerosas reuniones, lo que le obliga a beber y, poco a poco, se va convirtiendo en un auténtico alcohólico, arrastrando a su mujer a la bebida. Pasa el tiempo, la hija del matrimonio, Debbie (Debbie Megowan) ha cumplido ocho años y Joe ha perdido varios empleos a causa de su pasión por el alcohol. Forzados a vivir en un barrio mísero, su única esperanza es trasladarse al campo, al vivero que posee el padre de Kristen (Charles Bickford) donde la vida en contacto con la naturaleza parece lograr la rehabilitación de Joe. Perola felicidad resulta efímera: Joe destruye el invernadero buscando una botella que había escondido. Ambos vuelven a las andadas: Joe es recluido en un sanatorio y Kirsten abandona el hogar. Después de haber sido sometido a un nuevo tratamiento, Joe es amonestado por su amigo Hungerford (Jack Klugman), ex alcohólico, que le exige por su bien que se mantenga alejado de Kirsten. Joe se traslada a vivir, con su hija Debbie, a un limpio y agradable apartamento, mientras que Kirsten permanece con su padre. Un año más tarde, Joe consigue un nuevo empleo. Kirsten le visita una noche para rogarle que le admita nuevamente en su hogar. Pero Kirsten sigue siendo alcohólica, no renuncia a beber y su curación se hace problemática.

El director Blake Edwards, ue aquí abandonó sus habituales comedias por el drama más terrible, muestra una gran habilidad para ir cambiando de forma paulatina el tono de la película, pasando de la alegría y desenfado iniciales al tono sombrío que la narración adquiere en su segunda mitad, sin posibilidad alguna de conseguir un final feliz. Cómplices del director en este empeño son Lemmon y Lee Remick, dos actores de amplios registros interpretativos que dominan por igual el drama y la comedia. Lemmon y Remick fueron nominados al Oscar a las mejores interpretaciones protagonistas El filme se estrenó en España el 7 de octubre de 1963.

7 Disponible en Filmin, y en alquiler en Appe TV y Amazon. 'Desaparecido' (Costa Gavras, 1982)

Ampliar 'Desaparecido'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Sissy Spacek, Melanie Mayron, Joh Shea, Charles Cioffi, David Clennon y Richard Venture. El greco francés Constantin Costa-Gavras, uno de los cineastas más comprometidos social y políticamente ('Z', 'Estado de sitio', 'Mad City'), debutó en Hollywood con esta adaptación de una famosa novela de Thomas Hauser, basada en un hecho real, en torno a la implicación del gobierno de los Estados Unidos en el golpe de estado chileno de 1973, que acabó con el régimen constitucional del doctor Salvador Allende e impuso al general Pinochet como Jefe del Estado.

El 16 de septiembre de 1973, en pleno apogeo del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en Chile, un escritor, cineasta y periodista norteamericano, Charles Horman (John Shea), desapareció de su casa de Santiago. Los vecinos informaron que fue llevado a punta de pistola hasta un pequeño camión. Un testigo vio entrar al vehículo en el estadio Nacional, utilizado por la policía y el ejército como centro de detención de los prisioneros políticos. Durante las dos semanas siguientes Beth Horman (Sissy Spacek), su mujer, le buscó a través de una ciudad donde el derramamiento de sangre se había convertido en un aterrorizante lugar común. El 4 de octubre, su padre Edmund Horman (Jack Lemmon), un empresario conservador y de ideas derechistas de Estados Unidos, llega desde Nueva York para averiguar su paradero. La Embajada Norteamericana en Santiago inicia una investigación que oficialmente da pocos resultados. Se indica a esposa y padre que Horman no estaba, ni nunca había estado detenido ni por la policía ni por el ejército. Tampoco estaba su cuerpo entre los miles de cadáveres apilados en las improvisadas morgues de la ciudad. Un oficial consular sugirió que quizás él había preparado su propia desaparición y ahora se ocultaba. Esta era la única posibilidad que la mujer de Horman no podía aceptar. El no tenía nada de lo que ocultarse, e incluso, si así fuera, de alguna forma se hubiese puesto en contacto con ella.

La película sigue a un afligido empresario norteamericano muy conservador, que llega a Santiago de Chile en busca de su hijo, desaparecido en los primeros momentos del golpe militar, y que va descubriendo, progresivamente, la brutalidad de lo sucedido a la par que la embajada norteamericana pretende ocultarle información y le miente descaradamente. Jack Lemmon y Sissy Spacek fueron nominados al Oscar por esta película, que se estrenó en España el 27 de septiembre de 1982.

6 Disponible en Movisar plus+ y Filmin, y en alquier en Apple TV y Amazon. '¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?' (Billy Wilder, 1972)

Ampliar '¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Juliet Mills, Clive Revill, Edward Andrews, Gianfranco Barra y Franco Angrisano. Billy Wilder ejerció auí las funciones de director, productor y guionista (junto a su inseparable I. A. L. Diamond) en esta divertidísima película en la que volvió a trabajar con Jack Lemmon, su actor favorito. Una historia de amor que muestra la diferente concepción de la vida de los norteamericanos y los mediterráneos. La trama de la película, previsible en cierta manera, gira alrededor de cómo los dos hijos de dos amantes acabarán siguiendo los pasos de sus progenitores, hasta el punto de seguir viéndose cada verano del 15 de julio al 15 de agosto.

En una escena totalmente muda vemos como Wendell Ambruster Jr. (Jack Lemmon) subido a un avión al lado de un sacerdote que no para de rezar el rosario, se va al retrete del aparato junto con un hombre mayor y se encierra en él, ante la mirada atónita de pasajeros y tripulación, para justo después… salir del retrete con la ropa intercambiada. La razón: Ambruster se ha enterado, mientras jugaba al golf, de que su padre ha fallecido en un pequeño pueblo de Nápoles y no ha tenido tiempo de cambiarse. Wendell Armbruster Jr. es un honrado padre de familia y próspero industrial, que viaja a Italia para repatriar el cadáver de su padre, muerto en accidente de tráfico. Tiene que pasar por dos zonas de tránsito -el aeropuerto de Roma y el tren que le lleva a Nápoles- para llegar a Ischia, isla situada frente a la bahía de Nápoles. Allí descubre que su progenitor llevaba una doble vida, reuniéndose con su amante secreta en la isla todos los veranos desde hace años. Entonces conocerá a Pamela (Juliet Mills), una mujer inglesa, hija de la amante de su padre, la cual también murió en el accidente. Después de la sorpresa inicial, y al surgir problemas para el traslado de los cadáveres, deciden enterrarlos allí, lo que provocará que repitan su romance en los mismos lugares que lo hicieron sus padres.

Una película desternillante ue opone además la frialdad y la lógica estadounidense a la alegría de vivir del luminoso Mediterráneo. Una de las grandes películas de Billy Wilder que se estrenó en España (debidamente censurada, a que se suprimieron los plano en que Lemmon mostraba su trasero) el 12 de diciembre de 1973.

5 Diponible en Filmin y en alquiler en Apple TV 'En bandeja de plata' (Billy Wilder, 1966)

Ampliar 'En bandeja de plata'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Juliet Mills, Clive Revill, Edward Andrews, Gianfranco Barra y Franco Angrisano. La primera de las grandes comedias en que Billy Wilder reunió a la pareja que formaron Jack Lemmon y Walter Matthau. Con guion del propio Wilder y uno de sus colaboradores habituales, I.A.L. Diamond, Matthau, que ganó el Oscar, volvió a bordar el papel de miserable vocacional, que ve el cielo abierto -vía póliza de seguro- cuando su cuñado (Jack Lemmon) sufre un accidente arrollado por un jugador de fútbol americano.

Estamos en un domingo típico de la vida de Harry Hinkle (Jack Lemmon), cámara de televisión destinado en el estadio desde el que está retransmitiendo el partido de rugby entre los Cleveland Browns y los Minnesota Vikings. Lo único especial que sucede en este domingo es que mientras que Harry maneja su cámara en el lateral del campo, un imponente jugador negro, Boum Boum Jackson (Ron Rich), llevado por su ímpetu al intentar recoger el balón, cae sobre Harry. En el hospital de Beneficencia de San Vicente, en Cleveland, el primer visitante de Harry es su cuñado Willie Gingrich (Walter Matthau), un abogado que conoce perfectamente todos los trucos y las argucias legales cuando se trata de reclamar a las compañías de seguros. Piensa que las pequeñas heridas sufridas por Harry pueden ser transformadas en la mejor oportunidad de su vida si Harry permanece en la cama y hace todo lo que Willie le dice. Van a reclamar daños y perjuicios contra todos: contra la cadena de televisión, contra los Clevelands Browns, contra el Estadio Municipal… Y ¿por qué ser modestos? Con un millón de dólares de indemnización sería suficiente. Harry se opone al plan. Le parece deshonesto. En realidad no le ha pasado nada. Pero Willie pasa por encima de esos detalles. Sabe perfectamente como agravar los síntomas a plena satisfacción del más severo médico del seguro. Y si Harry obedece, pueden pasar varias cosas. Con el dinero, quizá Sandy (Judi West) la rubia esposa de Harry, quién se escapó con un músico, vuelva corriendo a casa. En realidad Willie está seguro de que lo hará y, ante esta perspectiva, el herido accede. Entre tanto, Boum Boum Jackson se niega a jugar nunca más porque cree que ha tullido a un hombre. Pero esta opinión no es compartida por Purker (Cliff Osmond), el detective privado a quién se encarga la investigación por parte de las compañías de seguros. Es un hombre listo que conoce todas las trampas, de manera que pone en marcha cuantos recursos cabe indagar para descubrir la verdad. Entre estos instrumentos figuran micrófonos ocultos y una cámara de cine de 16 mm. con lentes telescópicas e incluso con película en technicolor.

Como es habitual en el cine de Billy Wilder, se trata de una comedia que combina acidez y ternura y que descubrió el enorme potencial cómico de una entrañable pareja que ha dado grandes momentos al cine. De la mordaz crítica de Wilder no se salva nadie, ni abogados, ni medios de comunicación, ni relaciones personales.... el director muestra un mundo materialista movido únicamente por el dinero en el que la poesía solo aparece en forma de espíritu deportivo, al final del filme. La película tuvo su estreno español el 31 de enero de 1967

4 Disponible en Filmin y Prime Video 'Irma la dulce' (Billy Wilder, 1963)

Ampliar 'Irma la dulce'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Lou Jacobi, Bruce Yarnell, Herschel Bernardi y Hope Holyday. Billy Wilder, Jack Lemmon y Shirley MacLaine volvieron a trabajar juntos, tres años después de haberlo hecho en «El apartamento», en esta adaptación cinematográfica de una comedia musical, de gran éxito en Broadway, a la que se le quitaron todas las canciones. Billy Wilder aprovechó la ocasión para criticar la moral sexual y la hipocresía del americano medio. El film, para el que se realizó una meticulosa reconstrucción del Distrito Rojo de París, contiene diálogos brillantes y gira en torno a la relación que se entabla entre un gendarme, algo ingenuo y una prostituta de buen corazón que busca redimirse y cambiar de vida.

Irma (Shirley McLaine) es una prostituta de un barrio obrero de París, que nació tras el mercado y es fiel continuadora de la tradición familiar en cuanto al empleo que desempeña tan gustosamente, ya que ser prostituta no es una desgracia, es realizar una carrera. Se trata de una profesión equiparable a la de actriz, dispuesta en todo momento para interpretar cualquier papel; o bien la de psicóloga que escucha como nadie, aconseja espléndidamente y cura los problemas sexuales que no son capaces de remediar los profesionales). La policía hace la vista gorda a cambio de sustanciosas sumas que les dan los «chulos». Un día llega al barrio Néstor (Jack Lemmon), un policía honrado. Al ver a toda la fauna de prostitutas las mete a todas en la cárcel. Por aceptar sobornos (aunque él no sabía que le estaban metiendo dinero en el sombrero) es expulsado de la policía. Vuelve a tomarse algo al bar del barrio y se topa con Irma. Le explica su problema e Irma le lleva a dormir a su casa. Comienza así una relación en la que Néstor será el chulo y el amante a la vez de Irma. El gran problema son los celos, para lo que se inventa un personaje rico que les da 500 francos a la semana: Lord X. El dinero se lo presta Moustache (Lou Jacobi), y los gastos inesperados hacen que Néstor tenga que trabajar en el mercado mientras Irma duerme; y regresa por la tarde cuando está a punto de despertar, teniendo que entrar por el balcón, porque 'es aburrido ver a alguien entrar en una casa por la puerta'. Para acabar con la tontería de Lord X el antiguo chulo de Irma le denuncia por asesinato. Así Néstor es metido en la cárcel. Pero fuera tiene a Irma, que le quiere.

El final feliz resulta imprescindible. La película logró el Oscar a la Mejor Banda Sonora Adaptada, y quedó nominada a la Mejor Actriz (Shirley MacLaine) y a la Mejor Fotografía. La película no se pudo estrenar en España hasta el 15 de diciembre de 1969.

3 Disponible en Filmin, y en aquiler en Apple TV 'Primera plana' (Billy Wilder, 1974)

Ampliar 'Primera plana'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon, Vincent Gardenia, Carol Burnett, David Wayne y Allen Grarfield. Tercera adaptación cinematográfica de la famosa obra de teatro de Ben Hetch y Charles MacArthur, a la que Billy Wilder añadió todo su sarcasmo y humor corrosivo y la reinventa completamente. Se trata de una de las obras maestras del director.

Chicago, 6 de junio de 1929. En la sala de prensa del edificio de los juzgados se está desarrollando una reñida partida de póquer en la que participan periodistas locales. Fuera, en el patio, se está construyendo un cadalso. Earl Williams (Austin Pendleton), asesino confeso de un policía, va a ser colgado esa misma mañana. Walter Burns (Walter Matthau), director del Chicago Examiner, busca a su primer reportero, Hildy Johnson (Jack Lemmon) y le explica un plan para dejar atrás a los demás periódicos, introduciendo de forma oculta una cámara en el lugar de la ejecución. Pero Hildy rechaza el cubrir la información y se despide del trabajo, pues va a casarse con Peggy Grant (Susan Sarandon). Mientras el sheriff Hartman (Vincent Gardenia) reparte las invitaciones para la ejecución, el Dr. Eggelhofer (Martin Gabel) examina a Williams y le pide que le muestre como sucedió el crimen, para lo cual ruega a Hartman que le preste su arma para la demostración. En la sala de prensa los periodistas están cantando cuando se oyen tres disparos. Earl Williams se ha escapado. Hildy agarra el teléfono, llama a Burns y le dice que tiene una exclusiva de cómo consiguió escapar el condenado. El alcalde (Harold Gould) reprocha al sheriff Hartman la fuga, momento en que llega una orden de suspensión de la ejecución, que no puede ser aceptada porque Williams ha escapado. Cuando Hildy se dirige a su escritorio, un cuerpo entra violentamente por la ventana. Es Earl Williams y está herido. Encañona tembloroso a Hildy, quién cierra la puerta y le quita el arma. Llaman a la puerta de la sala de prensa, por lo que, antes de abrir, Hildy esconde a Williams dentro de su escritorio. Los periodistas llegan en manada preguntándose dónde puede estar Williams. Hildy sugiere que registren el edificio. Mientras tanto escribe a toda prisa su fenomenal exclusiva, toma una foto de Williams y la envía al Examiner. Peggy, impaciente, ha renunciado ya a Hildy y se va, mientras este le dice que se reunirá con ella en el tren de Philadelphia. Pero su jefe se la ha vuelto a jugar.

Rodada con un ritmo trepidante, y con unos diálogos muy brillantes, la película es a la vez una feroz condena de la pena de muerte, de la corrupción política y del amarillismo periodístico. La pelícua se esrenó el 30 de abril de 1975.

2 Disponible en Prime Video y Filmin 'El apartamento' (Billy Wilder, 1960)

Ampliar 'El apartamento'. RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Ray Walston, Jack Kruschen, David Lewis y Hope Holiday. Obra maestra de la comedia, con un tono amargo, con un Billy Wilder más incisivo y cáustico que nunca que mete el dedo en el ojo a los temas de la soledad, el desamor, la gris vida laboral en las grandes empresas y las infidelidades de la sociedad estadounidense.

C. C. Baxter, más conocido por Bud (Jack Lemmon), es una gota de agua perdida en el torrente de 3.000 empleados que trabajan en Nueva York en las grandes oficinas de la Consolidated Company, una gran empresa de seguros. Bud es ordenado, meticuloso, y goza de evidentes simpatías por una razón totalmente al margen del trabajo, a saber: de vez en cuando presta su apartamento en la calle 67 a sus jefes casados, cuando necesitan un lugar discreto y céntrico para pasar un agradable rato en compañía de una chica. La llave del apartamento de Bud se ha convertido en la oficina en una especie de objeto mágico que abre la puerta a un mundo de felicidad y placer. Pero, como es lógico, la dicha no es completa. Mientras el apartamento está ocupado por las visitas, el pobre Bud debe pasar largos ratos en la oficina, haciendo innecesarias horas extras o sentado en los fríos bancos de Central Park. Un día Bud es llamado al despecho de un alto jefe, J. D. Sheldrake (Fred MacMurray), que le indica que conoce la existencia de cierta nave que anda de mano en mano por la oficina. Sheldrake la necesita también para vivir una aventura amorosa. Bud está muy lejos de saber que la conquista de su jefe es, nada menos, que Fran Kubelik (Shirley MacLaine), una guapa y simpática ascensorista de su empresa, secretamente admirada por el empleado. Pocos días antes de que comiencen las fiestas de Navidad, C. C. Baxter es ascendido, como recompensa a sus méritos de prestar su apartamento a Sheldrake, a segundo ayudante de contabilidad, con un despacho independiente, su nombre grabado en la puerta de cristal, y una alfombra en el suelo. Bud invita a Fran a celebrarlo, pero la muchacha se niega cortésmente. No pasará mucho tiempo sin que Bud descubra, con profunda tristeza, que ella es la última conquista de Sheldrake. Las relaciones entre Sheldrake y Fran marchan mal, hasta el punto que, en una crisis, la muchacha intenta suicidarse en el propio apartamento de Bud. La chica se salva, mientras que Bud se debate entre el gran amor que comienza a sentir por Fran y la obediencia que debe a su jefe. La esposa de Sheldrake se entera, por una llamada anónima de la secretaria de su marido, de que ésta también fue objeto de los galanteos de aquel. La petición de divorcio, en esta ocasión, se produce, aunque no por la iniciativa de Sheldrake, que está decidido a seguir con Fran y, una vez más, pide a Bud la llave de su apartamento. Pero éste, enamorado de la muchacha, e incapaz de seguir con el juego, abandona su empleo. Fran se entera de las intenciones reales de Sheldrake hacia ella, y que en ningún caso desea divorciarse de su esposa, y también de cómo el bueno de Bud se ha negado a prestarle la llave de su apartamento para una nueva entrevista amorosa. La chica corre hacia el apartamento de Bud. Éste acaba de abrir una botella de champán para celebrar la llegada del año nuevo. Pero ahora la fiesta ya no será para uno sino para dos.

El punto más álgido de la fructífera relación entre Wilder e I.A.L. Diamond como guionistas, además de consagrar a Jack Lemmon y Shirley MacLaine como una pareja de demostrada química y calidad dramática, que volverían a trabajar con Billy Wilder juntos en 'Irma la dulce'. La película logró los Oscar a la Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Montaje y Mejor Dirección Artística, quedando nominada al Mejor Actor Principal (Jack Lemmon), Mejor actriz Principal (Shirley MacLaine), Mejor Actor Secundario (Jack Kruschen), Mejor Fotografía y Mejor Sonido. La película se esrenó en España el 23 de diciembre de 1962.

1 Disponible en Filmin y Movistar plus+ y Filmin 'Con faldas y a lo loco' (Billyy Wilder, 1959)

Ampliar 'Con faldas y a lo loco'. RC

Protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft, Pat O'Brien, Joe E. Brown, Nehemiah Persoff, Joan Shawlee y Billy Gray. Una de las más geniales comedias de la historia del cine, sensacional juego de falsas identidades, firmada, con su habitual humor incisivo, por Billy Wilder. Llena de escenas antológicas, como ese final en el que un Jack Lemmon disfrazado de mujer se va quitando el disfraz mientas dice a su enamorado aquello de 'nadie es perfecto'. Wilder crea una alocada y trepidante comedia ambientada en los locos y violentos años veinte que significó la primera colaboración entre el director y su actor fetiche Jack Lemmon.

El saxofonista Joe (Tony Curtis) y el contrabajista Jerry (Jack Lemmon) son dos músicos que tocan en un club nocturno de Chicago durante los años de la ley seca. Alguien denuncia a Pat Botines Colombo (George Raft), propietario del local de vender bebidas alcohólicas. La policía se presenta y procede a la detención de cuantos se hallan en el establecimiento. En medio del caos, Joe y Jerry logran evadirse, pero se han quedado sin trabajo. Después de intentar, sin éxito, integrarse en varias orquestas, los amigos acuden a un garaje para recoger un coche que les ha prestado un conocido. Es el 14 de febrero de 1929, en ese garaje los dos músicos son involuntarios testigos del ajuste de cuentas entre bandas de gángsters rivales en la tristemente célebre matanza del día de San Valentín. Asustados por las posibles consecuencias de ser los únicos testigos y perseguidos por los gángsters de Botines Colombo, se ven obligados a huir, y conocedores de que su agente está buscando a dos chicas que toquen el saxo y el contrabajo para una orquesta de señoritas, se visten con ropas de mujer y se presentan ante el agente de las chicas como Josephine y Daphne. Con elgrupo de chicas viajan en tren hasta Florida, en cuyo trayecto conocen a Sugar Kane (Marilyn Monroe), vocalista de la orquesta, y que además toca el ukelele, de la que ambos quedan prendados aunque ninguno de los dos puede desvelar su secreto. Sin embargo, ya en Miami, Joe pronto asumirá un doble rol, ya que finge ser un magnate para conquistar a Sugar, mientras que Jerry es perseguido por un millonario que quiere casarse con él creyéndose que es, en realidad, una mujer. La presencia de Botines Colombo y sus gángsters en el mismo hotel de Miami en el que se aloja y actúa la orquesta, vendrá a complicar las cosas.

Perfecto engranaje para situar las peripecias de la travestida pareja dentro de un sinfín de situaciones desternillantes, hilvanando con maestría una escena detrás de otra, ofreciendo una lección de agilidad narrativa, y mostrando una humorística visión de la época de finales de los felices años veinte, dotada siempre de referencias, ya sean políticas: la ley seca, ya sean culturales: citas a los ídolos del cine mudo Rodolfo Valentino y Ramón Novarro o al cantante Rudy Vallee, y presentando una maligna visión del hombre desde el punto de vista femenino, todo ello a ritmo de jazz. Wilder llevó a cabo una inteligente parodia de un tipo de cine que tanta popularidad alcanzara durante los años treinta, valiéndose para ello de la presencia de uno de los intérpretes más emblemáticos del género, George Raft, memorable en el papel de Botines Colombo. Una obra maestra en permanente estado de gracia. La pelícla logró el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario, y fue nominada en las categorías de Mejor Director, Mejor Actor Principal (Jack Lemmon), Mejor Guión Adaptado, Mejor Dirección Artística y Mejor Fotografía. La películano se pudo estrenar entre nosoros (y con cortes cambios de diálogos) el 14 de octubre de 1963.