Rectificar es de sabios, o eso dicen, y por aquí, en más de una ocasión, hemos pinchado con nuestros vaticinios. En una columna predije el ... fracaso de 'La revuelta', antes de su estreno, y días después Broncano le estaba disputado el liderazgo a Pablo Motos. El que esto escribe no ha escatimado en tirones de oreja a Mediaset, incapaz de enderezar sus índices de audiencia, y un buen día apareció un tal Montoya dando un puñetazo sobre la mesa. Quién iba a decir que la personalidad histriónica de un concursante de 'La isla de las tentaciones' iba a insuflar tanta energía, de sopetón, a la parrilla de Telecinco. La secuencia viral de la desesperación del personaje, devorado por los celos, corriendo por la playa, es puro cine, con un ritmo y una emoción que ya quisieran algunas películas contemporáneas. Por algo el espectacular momento se convirtió en un fenómeno popular.

El cine sigue interesando sobremanera a la audiencia televisiva. La franja nocturna del domingo se la llevó La 1 con el pase de la tercera entrega de 'The Equalizer'. Qué buena es la franquicia que protagoniza Denzel Washington. Vieron el filme casi dos millones de personas. Sacó unas décimas de ventaja a 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Hay una parte de la población que no pisa la salas de cine, pero recupera lo que le interesa desde el sofá de su casa. Las plataformas en streaming recuperan títulos, estrenados hace años, que se cuelan directamente en el top de lo mejor del día. Obras que pasaron sin pena ni gloria por el circuito de exhibición tradicional, cuentan con una segunda oportunidad que no hay que obviar. Cine, a favor, ahora y siempre, da igual el tamaño de pantalla (siempre y cuando no sea la del teléfono móvil). Aceptar la realidad, ¿también es de sabios?