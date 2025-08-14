'Nadie 2': Bob Odenkirk, padre de familia y máquina de matar

Borja Crespo Jueves, 14 de agosto 2025, 13:57 Comenta Compartir

Una persona, aparentemente inofensiva, incluso torpe y atolondrada, acaba revelándose, por las circunstancias, como una bestia asesina, capaz de eliminar a cualquier ser humano sobre la tierra con un simple mondadientes. Esta idea viene a ser un subgénero en el cine de acción, especialmente tras el éxito de la saga 'John Wick'. En breve llegará a la cartelera 'Fritos a balazos', con Christina Ricci ejerciendo de madre de familia vestida para matar, y hace nada vio la luz 'Novocaine', pero antes tenemos la secuela de 'Nadie', una grata sorpresa en la misma línea, pero mejor, que dirige esta vez el cineasta indonesio Timo Tjajanto, responsable de una de las películas más salvajes de los últimos tiempos, disponible en Netflix: 'The Night Comes for Us'.

En su salto a Hollywood recoge el testigo del ruso Ilya Naishuller, artífice de la hipervitaminada 'Hardcore Henry', una sucesión de adrenalíticas imágenes que emulaban un videojuego inmersivo, un shooter en carne y hueso. En 'Nadie 2', el protagonista, encarnado por Bob Odenkirk, el rostro de 'Better Call Saul', se va de vacaciones con su mujer e hijos para intentar mejorar una relación afectiva en franca decadencia. Sin embargo, el soleado descanso en época estival, el remanso de paz, acaba derivando, como cabe esperar, en otra espiral de ultraviolencia. Si en la primera entrega había una necesidad de escapar de una monotonía existencial exasperante, aquí el deseo de encontrar la normalidad se torna un infierno.

Tráiler de 'Nadie 2'.

'Nadie 2' es una divertida película de acción que aguanta el ritmo y se apoya, sin tapujos, en el humor negro, como su predecesora, con escenas de pelea originales que, en ocasiones, buscan el gag visual. Generosa en sangre y golpes, apuesta de nuevo por la ironía y sigue exprimiendo las posibilidades de un personaje impredecible, interpretado con ganas por un entregado Odenkirk, un héroe de acción a la fuerza que deviene antihéroe por convicción. Reparte estopa como el que más frente a la cámara, con algunos de secundarios de recibo que se apuntan a la fiesta. Repite el mítico Christopher Lloyd, subrayando el carácter socarrón del espectáculo.

'Nadie 2', como la cinta original, es un divertimento especialmente pensado para espectadores hedonistas. Aumenta la dosis de desparpajo y hemoglobina, en pos del espectáculo. La primera, y esperemos que no la última, película de Tjahjanto en inglés, su primer proyecto de estudio, ofrece un enfoque impactante y novedoso en alguna secuencia. «Hay muchos directores que no quieren hacer una secuela porque ha sido otra persona quien ha marcado ya el tono de la saga», comenta el actor principal sobre el director. «Pero hay que decir en favor de Tim que ha hecho de 'Nadie 2' una película 100 % suya. Esta película es más oscura y tiene mucha más acción. Hay más sangre. Representa un estilo de hacer cine más de la vieja escuela; más sencillo y sin aderezos. Las imágenes, las lentes y la iluminación van a volarle la cabeza al público».

Ampliar Bob Odenkirk en el filme.

El director indonesio ha querido mostrar la cruenta brutalidad de las peleas de contacto en la vida real en un escenario veraniego, exhibiendo un curioso contraste. «La acción es un idioma universal», cuenta Tjahjanto, y cita 'Redada asesina (The Raid)', como un claro ejemplo. «Esa peli ofrecía un enfoque muy novedoso y cinético respecto a lo que debe ser la acción, y ese enfoque está permeando poco a poco la cultura de Hollywood, permitiendo a los actores hacer tomas más largas, aunque el resultado sea una dinámica más torpe. No es recomendable que todo sea demasiado perfecto. En la vida real, hasta el mejor luchador de MMA muestra un cierto nivel de imprecisión que embellece el conjunto».

El estilo era ideal para el filme y el rol protagonista: «Es el arquetipo perfecto de personaje que se ensucia, muestra torpeza, se queda en blanco... Todo forma parte de su encanto. Es un tipo que siempre tira para delante». El reparto cuenta también con el talento de Connie Nielsen, John Ortiz, RZA, Sharon Stone, Colin Hank, Michael Ironside...

