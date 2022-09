Una 'Avatar' remasterizada regresa a la gran pantalla

Vuelve 'Avatar' a las salas de cine, la taquillera epopeya con la que James Cameron asombró al mundo en 2009. Lo hace trece años después de que se estrenara en la gran pantalla. Los mismos que ha tardado el oscarizado cineasta en desarrollar su continuación, que llegará a las pantallas el 16 de diciembre de este mismo año, bajo el título de 'Avatar: The Way of Water', que en España está previsto que se traduzca como 'Avatar: El sentido del agua'.

Precisamente, como antesala de la tan esperada segunda entrega, Disney reestrena este viernes la cinta y lo hace con 475 copias distribuidas por 290 cines de toda España. Tiene sentido, al fin y al cabo, desde su estreno, y salvo un breve paréntesis en 2019 en el que cedió el trono a 'Vengadores: Endgame', la de Cameron es la película más taquillera de la historia -sin tener en cuenta la inflación en el precio de las entradas, claro- con 2.847 millones de dólares recaudados hasta el momento. Sin duda, el reestreno volverá a dar un impulso en taquilla a esta aventura con un fuerte mensaje ecologista y proporcionará una mayor ventaja frente a los 2.797 millones de dólares que ha recaudado 'Vengadores: Endgame'.

Lo cierto es que la ficción, protagonizada Sam Worthington y Zoe Saldana, contaba una historia más bien sencilla -muchos vieron un plagio a películas como 'Pocahontas' o 'Bailando con lobos', pero con grandes dosis de épica y con un mundo y unos personajes diseñados por ordenador jamás vistos hasta el momento. La trama seguía a Jake Sully (Worthington), un exmarine confinado en una silla de ruedas al que reclutan para viajar años luz a través del universo hasta un puesto avanzado humano en Pandora. En este planeta alienígena, un consorcio corporativo está extrayendo un raro mineral, clave para resolver la crísis energética de la Tierra. Como la atmósfera del planeta es tóxica, desde el consorcio han creado el Programa Avatar, a través del cual los humanos tienen su conciencia vinculada a un avatar que sí puede sobrevivir al aire letal. Estos avatares son híbridos genéticamente modificados de ADN humano mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. Jake renace en forma de avatar y puede volver a caminar, así que se infiltra en los Na'vi, que se han convertido en un gran obstáculo para extraer el preciado mineral. Pero después de que Neytiri (Saldana), una bella Na'vi, le salve la vida, todo cambia, y Jake acaba liderando a la raza raza alienígena en su lucha por la supervivencia contra el ejército humano.

Con largas secuencias generadas por ordenador, la cinta fue también la responsable de volver a poner las tres dimensiones en la conversación, aunque en esta ocasión con una tecnología bastante más avanzada que la que dependía de gafas con celofán rojo y azul. De la noche a la mañana, decenas de producciones en Hollywood se empezaron a rodar en este formato e, incluso, otros largometrajes que se habían filmado de forma tradicional se sacaron de la manga una versión en 3D que poco tenía que ver con la inmersión que había conseguido Cameron. Es más, los fabricantes de televisores apostaron por la tecnología como nunca pero, salvo contadas excepciones, el furor tal y como vino desapareció.

Tres fotogramas de la película.

Aún así, el reestreno de 'Avatar' no se olvida de las 3D. De hecho, las lleva un paso más allá. Y es que la cinta, además de irrumpir en los cines en 4K y HDR (una gama luminancia mucho más amplia), llegará a 120 pantallas a 48 fotogramas por segundo, en lugar de los 24 de costumbre, que es como fue rodada. Ya ha habido intentos de aumentar el número de fotogramas por segundo en ciertos rodajes. La trilogía de 'El hobbit', por ejemplo, se rodó a 48 fotogramas por segundo, pero aunque mejoraba la definición de las secuencias, especialmente cuando se veía en 3D, uno no podía evitar sentir cierto efecto telenovelesco. Años más tarde, en 2019, Ang Lee dirigía 'Geminis' a 120 fotogramas por segundo. Así se pudo ver en algunos cines selectos, aunque en su versión en Blu-ray UHD y en 'streaming' se rebajó esta tasa a 60 fotogramas por segundo puesto que los formatos ópticos actuales y los servicios online no soportan dicha tasa de fotogramas. Y, de momento, ahí se acaban las experiencias.

Cameron ha dejado caer que precisamente están usando la tecnología «para mejorar algo del 3D». «Creamos nuevos fotogramas intermedios para suavizar algunos de los movimientos estroboscópicos y algunos de los movimientos rápidos de la cámara para mejorar la experiencia estereoscópica», dice. Por su parte, Disney ha retirado momentáneamente la película original de Disney+, mientras vuelve a la vida en los cines. El reestreno cuenta con un nuevo tráiler y con un final distinto, que deja abierta la puerta a la secuela. Una secuela, por cierto, que no llega sola. La tercera parte, 'Avatar: The Seed Bearer', está ya filmada y debería estrenarse el 20 de diciembre de 2024, pero es que encima hay otras dos entregas planteadas: 'Avatar: The Tulkun Rider' y 'Avatar: The Quest for Eywa'. Estas últimas están sin filmar y su puesta en marcha depende de que las entregas anteriores funcionen, pero ya se barajan el 18 de diciembre de 2026 y el 22 de diciembre de 2028 para sus estrenos.